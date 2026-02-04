Estos son los detalles del contrato que firmaría James Rodríguez con Minnesota United: tendría un alto salario

James Rodríguez llegará por seis meses al Minnesota United de llegar a un acuerdo con el club estadounidense - crédito FCF

La prolongada ausencia de James Rodríguez sin pretemporada en clubes y sin partidos jugados desde noviembre estaría próxima a llegar a su fin. Una foto publicada por el capitán de la selección Colombia con el texto “Here we go” da pistas de que el destino del jugador sería la MLS, información que coicide con la publicada por Tom Bogert en The Athletic, medio de comunicación de Estados Unidos.

El equipo que está más cerca de fichar al volante es Minnesota United, equipo de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, que en la pasada temporada llegó hasta las semifinales de Conferencia, perdiendo el cupo en la final ante San Diego FC. El periodista estadounidense dio detalles del contrato que firmaría James Rodríguez, dejando clara que su prioridad es llegar en plenitud de condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Norteamérica.

El mediocampista estaría viajando para concretar su fichaje en un equipo de la MLS - crédito @jamesdrodriguez/X

El acuerdo para la llegada de James Rodríguez a Minnesota United contempla un contrato de 6 meses, periodo que finalizará coincidiendo con el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos. El trato queda enmarcado dentro de las reglas financieras de la MLS, ya que el futbolista colombiano no ocupará un lugar como Designated Player, rol reservado para jugadores cuyas remuneraciones y transferencias superan el máximo salarial permitido en la liga.

Según información difundida por Marcelo Bee Sellares, la contratación cumple íntegramente el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS, que regula aspectos como derechos laborales, salarios mínimos y composición de plantillas. “Impacto económico: alto salario real para el jugador. Impacto presupuestario controlado para el club. Sin comprometer cupos DP (jugadores designados, 3 por franquicia) ni estructura futura. Es una operación de alto impacto deportivo y comercial, bajo riesgo financiero y perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS”, destacó el periodista.

El uso de fondos como GAM/TAM (asignaciones económicas destinadas a amortiguar el peso salarial de determinados fichajes) permite a Minnesota United reducir la carga presupuestaria de la operación, beneficiando su límite salarial anual. Además, la duración breve del contrato y el formato financiero aplicado excluyen a Rodríguez de la categoría de jugador designado, que posee un máximo de tres plazas por equipo.

Así es Minneapolis y Saint Paul, las ciudades que representa Minnesota en Estados Unidos

Cyclists gather before a memorial unity bike ride for Alex Pretti, who was fatally shot by Customs and Border Protection agents, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 31, 2026. REUTERS/Tim Evans

Minnesota United fue fundado en 2010 bajo el nombre de NSC Minnesota Stars y se unió a la MLS en 2017, representando a las ciudades de Minneapolis-Saint Paul. Su apodo, The Loons, alude al ave estatal de Minnesota. El equipo juega como local en el Allianz Field desde 2019. Si bien aún no ha conseguido títulos en la MLS, alcanzó la final de la U.S. Open Cup en 2019 y fue semifinalista del torneo estadounidense en 2020.

En la campaña de 2025, los máximos goleadores del Minnesota United fueron Anthony Markanich y Tani Oluwaseyi, con diez tantos cada uno. Si se concreta su llegada, James Rodríguez sumará el undécimo club de su trayectoria profesional, tras quedar libre del Club León de México en noviembre de 2025 y entrenar de manera individual en Medellín, siempre enfocado en el Mundial.

Jun 14, 2025; Saint Paul, Minnesota, USA; Minnesota United fans celebrate after a San Diego FC own goal during the first half at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images

El interés por el colombiano se volvió un tema relevante en redes sociales, donde surgieron comparaciones con su experiencia en Múnich. En aquella etapa, cuando el Bayern evaluó comprar sus derechos deportivos al Real Madrid, la prensa madrileña reportó que el propio futbolista pidió descartar esa opción por no sentirse cómodo en Alemania, calificando la ciudad bávara como un entorno difícil debido al clima.

El aspecto climático representa también un reto en Minnesota, donde se registran inviernos largos y crudos. Las temperaturas pueden bajar a menos de -20 grados centígrados, principalmente en las zonas norteñas, y las nevadas son habituales entre noviembre y marzo. Los veranos son templados, con una media de 25 grados centígrados, aunque las noches mantienen frescura. La primavera y el otoño presentan marcados cambios de temperatura, mientras que las tormentas eléctricas y los tornados predominan en los meses cálidos.