Deportes

Luis Javier Suárez se mostró ambicioso con la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Hay que tener la mentalidad de ir hasta el último día”

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez hizo un llamado a que la selección y sus aficionados dejen atrás el conformismo y aspiren a conquistar la Copa del Mundo

Guardar
Luis Javier Suárez habló la
Luis Javier Suárez habló la ambición que debe tener Colombia de cara al Mundial de 2026-crédito Rita Franca/REUTERS

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez, de gran presente durante la temporada 2025-2026 con en el Sporting de Lisboa tanto en la Liga de Portugal como en la Champions League, solicitó públicamente que la selección y sus aficionados dejen atrás el conformismo y aspiren a conquistar la Copa del Mundo en 2026.

Según el atacante colombiano, limitarse a pensar en rondas parciales condenaría de antemano las opciones de Colombia, y que la “Tricolor” debe ser ambiciosa de cara a lo que será su séptima participación en los mundiales a lo largo de la historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Javier Suárez hizo un
Luis Javier Suárez hizo un llamado para que Colombia sueñe con la Copa del Mundo-crédito Rita Franca/REUTERS

En charla con el programa Despierta Win, de Win Sports, el 30 de enero de 2026, el atacante se mostró ambicioso sobre las expectativas de lo que puede llegar a hacer Colombia:

“Si yo no me pongo techo a mí, ¿por qué le voy a poner techo a la Selección? No nos vamos a poner techo, no vamos a decir que vamos a llegar a alguna fase; hay que tener la mentalidad de ir hasta el último día y de ser campeones; si no vamos con esa mentalidad, estamos jodidos”, explicó.

Aclaró también su punto de vista con respecto a la ambición que debe existir por parte del colombiano y seguidor de la “Tricolor”, tiene como fin tener una mentalidad ganadora para lo que serán los retos que se plantee el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez se mostró
Luis Javier Suárez se mostró optimista con la selección Colombia-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS-File Photo

“Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana, lo dije después de los 4 goles en Venezuela, al final nosotros los colombianos tenemos esa mala mentalidad de conformistas, y muchos me criticaron que porque nos criticaba a nosotros mismos, no es una cítrica mala sino constructiva porque si podemos cambiar la mentalidad de confórmanos con lo que tenemos y empezar a buscar el más allá para buscar ser campeones, llegar a lo mas lejos posible, pero no quedarnos con la sensación de que pudimos haber dado más. Es dar un poco más y saber aprovechar las oportunidades; hay que luchar y trabajar para, cuando se den las oportunidades, estar preparados al 100%”, destacó.

Otras palabras de Luis Javier Suárez: su futuro deportivo, visión de la selección Colombia y Portugal

Luis Javier Suárez habló sobre
Luis Javier Suárez habló sobre su presente deportivo- crédito Rita Franca/REUTERS

En un tono sereno y optimista, Luis Javier Suárez se refirió al momento que atraviesa la Selección Colombia y al objetivo que se han trazado puertas adentro. Desde su presente en el Sporting, el delantero remarcó la ilusión del grupo por avanzar fases en un Mundial y dejó claro que el trabajo realizado apunta a llegar hasta el último día del torneo.

“La Selección tiene muchos argumentos para estar metida entre las 4 mejores del mundo, es verdad que van a ser partidos complicados, sabemos lo que es estar en un Mundial que no es lo mismo que un amistoso, todas las selecciones van a ser complicadas y como dije antes, tenemos herramientas suficientes para avanzar muchas fases y esperamos poder llegar hasta el último día y por qué no llevarnos la copa, que es para lo que se ha venido trabajando”.

En medio de su proceso de crecimiento en el fútbol europeo, Luis Javier Suárez explicó las razones que lo llevaron a continuar su carrera en Portugal. El delantero colombiano valoró el entorno que ofrece la liga lusa para los futbolistas del país y destacó la importancia de darle continuidad al buen momento que había alcanzado tras su destacada temporada en la segunda división de España.

“Portugal nos trata bien a nosotros los colombianos, es una liga para crecer muchísimo. El año pasado hice una segunda división de España muy buena y quería darle continuidad a ese buen momento y por eso me decidí por venir a Portugal para darle continuidad a eso que se venía haciendo desde España”.

En medio de su proceso de adaptación al fútbol portugués, Luis Javier Suárez se refirió a su situación contractual y al momento que atraviesa en Europa. El delantero colombiano dejó claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad está puesta en lo deportivo y en responder dentro del campo, respaldado por un vínculo a largo plazo que le da tranquilidad.

“Firmé un contrato de 5 años acá en Portugal; hasta ahora vamos seis meses, se están haciendo las cosas bien, pero ahora mismo estoy centrado en lo deportivo y lo que se viene. Ya después, cuando termine esta temporada, se verá lo que pasará, pero tengo un contrato largo y estoy tranquilo”.

Temas Relacionados

Luis Javier SuárezSelección ColombiaMundial 2026Sporting LisboaColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Más de 3.000 niñas y niños presenciarán a Lionel Messi en Medellín gratis debido a una iniciativa de la Alcaldía

Figuras como Luis Suárez, David Ospina y Rodrigo De Paul participarán del encuentro internacional en el estadio Atanasio Girardot, mientras la ciudad ofrece campamentos deportivos y experiencias de integración para la infancia

Más de 3.000 niñas y

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz que está como suplente

El equipo de Vincent Kompany empató el partido gracias al gol de Harry Kane, el colombiano espera desde el banco de suplentes

Hamburgo vs. Bayern Múnich -

Prensa deportiva habla sobre la posible llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico de Millonarios

La elección del argentino, campeón en Ecuador y Perú, se definió tras descartar a candidatos como Gustavo Álvarez y Ariel Holan

Prensa deportiva habla sobre la

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

La colombiana logró por primera vez ganar en un torneo de esta categoría y asegurando el ascenso al puesto 80 del ranking mundial

Camila Osorio hace historia para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Desmanes en homenaje de Yeison

Desmanes en homenaje de Yeison Jiménez en Cali:

Maluma, Nicky Jam, Jessi Uribe y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

Raúl Benoit, referente del periodismo televisivo, murió a los 65 años tras complicaciones de salud

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz que está como suplente

Prensa deportiva habla sobre la posible llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico de Millonarios

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional