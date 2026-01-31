Luis Javier Suárez se mostró ambicioso con la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Hay que tener la mentalidad de ir hasta el último día”

Luis Javier Suárez habló la ambición que debe tener Colombia de cara al Mundial de 2026-crédito Rita Franca/REUTERS

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez, de gran presente durante la temporada 2025-2026 con en el Sporting de Lisboa tanto en la Liga de Portugal como en la Champions League, solicitó públicamente que la selección y sus aficionados dejen atrás el conformismo y aspiren a conquistar la Copa del Mundo en 2026.

Según el atacante colombiano, limitarse a pensar en rondas parciales condenaría de antemano las opciones de Colombia, y que la “Tricolor” debe ser ambiciosa de cara a lo que será su séptima participación en los mundiales a lo largo de la historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Javier Suárez hizo un llamado para que Colombia sueñe con la Copa del Mundo-crédito Rita Franca/REUTERS

En charla con el programa Despierta Win, de Win Sports, el 30 de enero de 2026, el atacante se mostró ambicioso sobre las expectativas de lo que puede llegar a hacer Colombia:

“Si yo no me pongo techo a mí, ¿por qué le voy a poner techo a la Selección? No nos vamos a poner techo, no vamos a decir que vamos a llegar a alguna fase; hay que tener la mentalidad de ir hasta el último día y de ser campeones; si no vamos con esa mentalidad, estamos jodidos”, explicó.

Aclaró también su punto de vista con respecto a la ambición que debe existir por parte del colombiano y seguidor de la “Tricolor”, tiene como fin tener una mentalidad ganadora para lo que serán los retos que se plantee el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez se mostró optimista con la selección Colombia-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS-File Photo

“Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana, lo dije después de los 4 goles en Venezuela, al final nosotros los colombianos tenemos esa mala mentalidad de conformistas, y muchos me criticaron que porque nos criticaba a nosotros mismos, no es una cítrica mala sino constructiva porque si podemos cambiar la mentalidad de confórmanos con lo que tenemos y empezar a buscar el más allá para buscar ser campeones, llegar a lo mas lejos posible, pero no quedarnos con la sensación de que pudimos haber dado más. Es dar un poco más y saber aprovechar las oportunidades; hay que luchar y trabajar para, cuando se den las oportunidades, estar preparados al 100%”, destacó.

Otras palabras de Luis Javier Suárez: su futuro deportivo, visión de la selección Colombia y Portugal

Luis Javier Suárez habló sobre su presente deportivo- crédito Rita Franca/REUTERS

En un tono sereno y optimista, Luis Javier Suárez se refirió al momento que atraviesa la Selección Colombia y al objetivo que se han trazado puertas adentro. Desde su presente en el Sporting, el delantero remarcó la ilusión del grupo por avanzar fases en un Mundial y dejó claro que el trabajo realizado apunta a llegar hasta el último día del torneo.

“La Selección tiene muchos argumentos para estar metida entre las 4 mejores del mundo, es verdad que van a ser partidos complicados, sabemos lo que es estar en un Mundial que no es lo mismo que un amistoso, todas las selecciones van a ser complicadas y como dije antes, tenemos herramientas suficientes para avanzar muchas fases y esperamos poder llegar hasta el último día y por qué no llevarnos la copa, que es para lo que se ha venido trabajando”.

En medio de su proceso de crecimiento en el fútbol europeo, Luis Javier Suárez explicó las razones que lo llevaron a continuar su carrera en Portugal. El delantero colombiano valoró el entorno que ofrece la liga lusa para los futbolistas del país y destacó la importancia de darle continuidad al buen momento que había alcanzado tras su destacada temporada en la segunda división de España.

“Portugal nos trata bien a nosotros los colombianos, es una liga para crecer muchísimo. El año pasado hice una segunda división de España muy buena y quería darle continuidad a ese buen momento y por eso me decidí por venir a Portugal para darle continuidad a eso que se venía haciendo desde España”.

En medio de su proceso de adaptación al fútbol portugués, Luis Javier Suárez se refirió a su situación contractual y al momento que atraviesa en Europa. El delantero colombiano dejó claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad está puesta en lo deportivo y en responder dentro del campo, respaldado por un vínculo a largo plazo que le da tranquilidad.

“Firmé un contrato de 5 años acá en Portugal; hasta ahora vamos seis meses, se están haciendo las cosas bien, pero ahora mismo estoy centrado en lo deportivo y lo que se viene. Ya después, cuando termine esta temporada, se verá lo que pasará, pero tengo un contrato largo y estoy tranquilo”.