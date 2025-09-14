Deportes

Fiscalía optó por mantener el caso de Tatiana Hernández en Cartagena, a pesar de orden de traslado

Según explicaron desde el ente acusador, radicar las investigaciones en Bogotá implicarían múltiples retrasos en medio de las pesquisas correspondientes

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

La joven médica desapareció desde
La joven médica desapareció desde el domingo 13 de abril y continúa la intensa búsqueda en Cartagena - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud para trasladar a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández, joven médica vista por última vez en Cartagena en abril de 2025.

La decisión fue comunicada a Lucy Díaz, madre de la desaparecida, que explicó en diálogo con La FM que la entidad argumentó que un cambio de radicación significaría “empezar de cero” y podría generar retrasos en el proceso ya adelantado.

La investigación, de acuerdo con Díaz, permanecerá bajo la responsabilidad de los fiscales en Cartagena, aunque ahora contará con supervisión nacional desde la capital del país. Esta medida representa “un alivio parcial” para la familia, según explicó la madre a La FM, aunque no resuelve plenamente la sensación de estancamiento que perciben en la evolución del caso.

Las preocupaciones de la familia se han intensificado recientemente debido a la recepción de amenazas, lo que ha obligado tanto a Díaz como a sus allegados a decidir abandonar la ciudad.

No aceptamos el esquema de seguridad ofrecido porque eso implicaba que nos trasladaran a un lugar donde no podríamos estar pendientes del proceso”, detalló Díaz en su conversación con La FM.

Tatiana Hernández, de 23 años,
Tatiana Hernández, de 23 años, es oriunda de Bogotá y se encontraba en 'La Heroíca' haciendo sus prácticas universitarias - crédito @secinteriorctg/X

Además, la madre de la médica resaltó que la permanencia prolongada en la ciudad ha representado un importante esfuerzo económico, reforzando la determinación de mudarse a una localidad próxima, aunque aseguraron que retornarán a Cartagena cada vez que deban comparecer para diligencias investigativas.

Acerca de los avances en el caso, Díaz indicó que la Fiscalía continúa el análisis de los dispositivos electrónicos de Tatiana Hernández y que, en paralelo, la familia sigue recibiendo llamadas anónimas con reportes de supuestos avistamientos en sectores turísticos como Bocagrande y el Centro Histórico.

Ante la persistente incertidumbre, Díaz reiteró su llamado a la ciudadanía a aportar videos, fotografías o cualquier información que facilite esclarecer la desaparición de la joven, que fue vista por última vez en las inmediaciones del mar en Cartagena.

La joven médica desapareció hace
La joven médica desapareció hace más de tres meses en circunstancias aún no esclarecidas - crédito Redes sociales

El caso de Tatiana Hernández ha sido uno de los más controversiales de 2025

Tatiana Alejandra Hernández Díaz, de 23 años y estudiante de Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada, fue vista por última vez saliendo del Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba sus prácticas; esa tarde se le vio cerca de los espolones de la Avenida Santander, en Bocagrande.

Para finales de abril, se inició la búsqueda con participación de distintas autoridades: Policía, Armada, CTI y entidades distritales. Se revisaron cámaras de seguridad en el centro histórico de Cartagena, accesos y salidas, espolones, zonas frente al mar.

Se hallaron algunos objetos: el celular de la joven médica y sus sandalias en la zona de los espolones, lo que marcó el último rastro físico que se tiene de ella.

Tatiana Hernández fue vista por
Tatiana Hernández fue vista por última vez en la tarde del 13 de abril de 2025 - crédito redes sociales

Las cámaras muestran que Tatiana ingresa al área rocosa (los espolones), pero no captan que salga de ella. Para mediados de mayo, se llevaron a cabo búsquedas más especializadas: drones, operadores en agua, robot sumergible con cámaras. El dispositivo robot tipo Sonar Imagenex YellowFin exploró en zonas marítimas difíciles: espolones, La Tenaza, Punta Arena, entre otras, pero sin resultados positivos, es decir, sin hallar algún cuerpo ni indicios sólidos en el agua.

Para julio de 2025, se cumplieron más de 50 días de la desaparición sin indicios decisivos. La Fiscalía activó una nueva fase de interrogatorios sobre familiares, amigos y personas cercanas, con el fin de corroborar versiones iniciales.

Así las cosas, cuatro meses después, la madre de Tatiana, Lucy Díaz, continúa exigiendo que su hija regrese, denunciando también extorsiones: llamadas en las que desconocidos exigen dinero a cambio de ofrecer pistas o información sobre su paradero.

