Carlos Antonio Vélez le lanzó dura advertencia a Néstor Lorenzo en la previa al partido ante Perú: “No es para explosiones de felicidad”

El comentarista deportivo analizó lo que será el duelo ante Perú, y aseguró que si se gana el partido será por cuestiones de trámite, razón por la cual no hay que celebrar de forma eufórica un posible triunfo - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 6 de junio de 2025, Colombia y Perú jugarán por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tendrá que sumar tres puntos frente al público colombiano si quiere acercarse a la próxima cita mundialista, y dejar la imagen negativa que lleva desde hace cuatro partidos.

Pero uno de los críticos del proceso de Néstor Lorenzo habló sobre la situación del cuadro Tricolor a través de su cuenta de X, donde sentenció que en caso de que Colombia le gane a Perú, no debe tomarse como algo para “explotar de felicidad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el análisis de Carlos Antonio Vélez sobre la situación de Colombia en las Eliminatorias

El analista y comentarista deportivo de Win Sports lanzó su respectivo análisis sobre lo que será el duelo con la Bicolor en Barranquilla - crédito @velezfutbol / X

El periodista Carlos Antonio Vélez, el 5 de junio de 2025 a través de su cuenta de X, analizó el panorama del duelo entre Cafeteros e Incas, y allí se mostró “agradecido” por tener que jugar ante uno de los peores equipos de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Algunas consideraciones finales antes del juego ante Perú…Tenemos que darle gracias a Dios que después de la ruina de los últimos cuatro partidos nos toque el último de la tabla, oportunidad clara para la reivindicación. No es un menosprecio a una selección que ya nos ha ganado en Barranquilla y en Bogotá, es simplemente la realidad. El hecho actual muestra un equipo que solamente ha marcado seis goles y tiene 10 puntos en la tabla, no es propiamente el campeón de la Eurocopa ni tampoco el campeón Mundial", expresó.

Y por otra parte, explicó que un posible triunfo ante Perú no debe ser motivo de alegría total, y mostró desde la parte táctica del juego, las soluciones y las acciones que debe tomar el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo para asumir el juego ante la blanquirroja.

Vélez resaltó que el partido entre Colombia y Perú es puro trámite- crédito Jesús Aviles / Infobae

“Ganar no es tampoco como para explosiones de felicidad.., es un rival de trámite al que hay que superar y ya! Elegir el plan de juego correcto los jugadores correctos, leer el juego de manera correcta hacer los cambios oportunos, poner a los jugadores que realmente deben estar y a la hora en que deben estar, sin necesidad de pedirle autorización a ninguno de los que estén en el campo, y cerrar los partidos, será fundamental por que si bien no se hizo, si se hace ahora, será suficiente”, mencionó.

Además mencionó que Colombia no debería jugar mal debido a la calidad de jugadores que tienen, lo que consideró como un “pecado”, y resaltó que si la Tricolor no gana un encuentro ante un rival tan “débil” como Perú, porqué debería estar presente en una Copa del Mundo, según desde su punto de vista.

“Una vez más la afirmación es válida…Es pecado mortal jugar mal con los jugadores que tenemos. Creo firmemente en ellos, los que llegaron por méritos, sabiendo que cuando andan bien no hay problema.. el problema salta cuando los bajones se dan y el DT no les da soluciones Ganar al último de la tabla, representará, asegurar el cupo en el mundial… son puntos vitales. Si no ganamos un partido como este, que vamos a ir a hacer a un mundial?“, detalló.

Y finalmente resaltó que la clasificación a la próxima Copa del Mundo debe ser una situación de trámite, y sugirió como ocurrió en días anteriores, que se debe tener un cuerpo técnico capacitado para afrontar un reto como el que se vendrá en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

“Sigo creyendo que el asunto clasificación es de mero trámite lo que hay que hacer es ir pensando en cómo vamos a estructurar un plantel moderno, intenso, de ida y vuelta, 11 jugadores defendiendo y 11 jugadores atacando, sin privilegiados, todos comprometidos, todos trabajando, todos jugando como lo exige el fútbol moderno e internacional y así poder hacer un papel de nivel Mundial. Ese es el objetivo no otro”, finalizó.

Así va la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina se hizo fuerte ante Chile y sigue en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

Fecha 15

Partido: Paraguay 2-0 Uruguay

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Fecha: 5 de junio de 2025

Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

Goles: Matías Galarza al minuto 13 y Julio Enciso al 81 de tiro penal

Partido: Chile 0-1 Argentina

Estadio: Nacional de Santiago

Fecha: 5 de junio de 2025

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Goles: Julián Álvarez al minuto 16 para Argentina

Partido: Ecuador 0-0 Brasil

Estadio: Isidro Romero Carbo

Fecha: 5 de junio de 2025

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Goles: No hubo