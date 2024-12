Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, ya decidió su futuro tras el clásico capitalino: dónde seguirá jugando

El delantero confirmó la continuidad en Independiente Santa Fe para 2025- crédito @SoyMiguelParis / X

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la final de la Liga Betplay 2024-II y ahora deberá concentrarse en planificar su futuro deportivo para 2025.

Uno de los temas que preocupaba tanto a la dirigencia como a la hinchada cardenal era la continuidad de uno de los referentes del equipo: Hugo Rodallega. Sin embargo, el propio futbolista, en la zona mixta del estadio El Campin, habló con el periodista Miguel París sobre su futuro y confirmó una buena noticia: el delantero, exjugador del Bahía, seguirá aportando goles para Santa Fe en 2025.

El delantero anotó su último gol en el estadio El Campín el 5 de diciembre de 2024 en la edición número 318 del Clásico Capitalino, encuentro que terminó en empate a un gol.

Hugo Rodallega seguirá en el León de la Capital: “Ya firmé mi renovación con Santa Fe, vamos a pelear el 2025″

Rodallega seguirá portando la camiseta albirroja para la próxima temporada-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La incertidumbre sobre la continuidad de Hugo Rodallega con Santa Fe llegó a su fin el 5 de diciembre de 2024. En la zona mixta, el futbolista confirmó a través de sus declaraciones que seguirá formando parte del cuadro albirrojo durante la temporada 2025.

“Yo ya firmé mi renovación con Santa Fe. Yo estoy aquí, lo que yo dije con respecto al América de Cali sobre mi amor por el cuadro vallecaucano no es un secreto para nadie. Desde toda la vida me declaré fanático de La Mechita. Claramente entiendo que al hincha de Santa Fe le molestó que yo dijera eso y los entiendo, pero ellos saben que cuando me coloco la camiseta y juego en El Campin, voy con todo y entrego lo mejor de mí. Acabamos de firmar la renovación del contrato y estamos firmes, vamos a pelear el 2025″, aclaró Rodallega.

Declaraciones previas a su renovación con Independiente Santa Fe

El 26 de noviembre de 2024, el oriundo del Carmelo, Valle del Cauca había expresado su deseo de seguir con el cuadro Cardenal - crédito @CaracolDeportes / X

El 27 de noviembre de 2024 persistían las dudas sobre la continuidad de Hugo Rodallega, ya que su contrato con Santa Fe terminaba en diciembre. Por este motivo, en la zona mixta tras la derrota en el Clásico Capitalino ante Millonarios, el delantero expresó su intención de permanecer en la institución bogotana y expresó su deseo de continuar en el León de la capital:

“El hincha sabe de mi compromiso desde que llegué a Santa Fe. Siendo sincero, también estamos manejando la opción de extender el contrato, así que veremos que sucede. Esperaremos los próximos días, pero mi cabeza y toda mi vida está acá”.

Estadísticas de Hugo Rodallega con Santa Fe

Desde la llegada del ex futbolista de Bahía de Brasil, el ataque del cuadro santafereño mejoró-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El delantero vive una de sus mejores temporadas en el fútbol colombiano. Con un total de 3,951 minutos en 47 partidos de la Liga BetPlay (45 de ellos como titular), Hugo Rodallega anotó 18 goles en 2024, guiando a Independiente Santa Fe a su primera final del fútbol colombiano en cuatro años.

A pesar de que Santa Fe perdió en la tanda de penales ante Atlético Bucaramanga el 15 de junio de 2024, Rodallega se consolidó como una de las piezas clave en el esquema del técnico uruguayo Pablo Peirano.

Desde su llegada en 2023, su regularidad ha sido notable. En esa temporada disputó 30 partidos, marcó 12 goles y acumuló un total de 2,004 minutos en cancha.

Lista de goles que Rodallega anotó en 2024 en la Liga BetPlay con Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay

23 de enero de 2024: Gol en la victoria Deportivo Pasto 0-1 Independiente Santa Fe

27 de enero de 2024: Doblete en la victoria Independiente Santa Fe 3-1 Envigado

14 de febrero de 2024: Gol en el triunfo Independiente Santa Fe 1-0 Deportivo Cali

27 de febrero de 2024: Gol en la victoria Boyacá Chicó 1-2 Independiente Santa Fe

4 de marzo de 2024: Gol en el triunfo Alianza FC 0-1 Independiente Santa Fe

16 de marzo de 2024: Gol en el empate Independiente Santa Fe 1-1 Deportes Tolima

28 de marzo de 2024: Anotación en la derrota Millonarios 3-1 Independiente Santa Fe

17 de abril de 2024: Anotación en el triunfo Once Caldas 0-1 Independiente Santa Fe

6 de mayo de 2024: Gol en la victoria Independiente Santa Fe 1-0 Deportes Tolima

27 de mayo de 2024: Anotación el triunfo Independiente Santa Fe 2-0 La Equidad

15 de junio de 2024: Gol en la final y triunfo Independiente Santa Fe 3-2 Atlético Bucaramanga

Goles en la Liga BetPlay 2024-II

20 de agosto de 2024: Gol en el triunfo Deportivo Cali 1-3 Independiente Santa Fe

13 de octubre de 2024: Gol en la victoria Patriotas de Boyacá 1-3 Independiente Santa Fe

8 de noviembre de 2024: Anotación en la victoria Independiente Santa Fe 2-1 Once Caldas

2 de diciembre de 2024: Gol en la derrota Independiente Santa Fe 1-2 Deportivo Pasto

5 de diciembre de 2024: Anotación en el empate Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

8 de diciembre de 2024

Grupo B

Partido: Deportes Tolima vs. Once Caldas

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Partido: América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Grupo A

Partido: Deportivo Pasto vs. Millonarios

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental La Libertad

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Partido: Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play