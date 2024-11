Carlos Antonio Vélez arremetió contra la FIFA por nominación de Lionel Messi a los premios The Best: “Increíble”

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez aseguró que el actual jugador del Inter Miami estuvo gran parte de la temporada lesionado - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

En la tarde del jueves 28 de noviembre de 2024 se conocieron los nominados al premio The Best, con el que la FIFA reconoce a los mejores jugadores de fútbol de la temporada.

Dicho listado está encabezado por jugadores como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Toni Kroos, Erling Haaland, Vinícius Jr., Rodri, Kylian Mbappé, Federico Valverde, Florian Wirtz, entre otros. Sin embargo, la presencia de un futbolista sudamericano causó malestar en un periodista colombiano.

Y es que en dicho listado también estuvo presente Lionel Messi, que supo ganar el premio el año inmediatamente anterior y que juega en el fútbol de los Estados Unidos. El argentino fue incluido dentro de los opcionados a pesar no haber protagonizado la mejor de sus temporadas en el Inter Miami.

Ante ello, Carlos Antonio Vélez, reconocido con sus múltiples ataques contra el ídolo del Barcelona, no se quedó callado y expresó su inconformidad a través de sus redes sociales.

Fue a través de un mensaje a través de su cuenta de X que el caldense recordó que Messi estuvo lesionado durante gran parte de la temporada, haciendo alusión a la molestia que lo sacó de la final de la Copa América contra la selección Colombia.

Lionel Messi fue incluido dentro de los opcionados a quedarse con el premio The Best - crédito EFE

Incluso, el periodista, cuyo fanatismo por el Real Madrid no es ningún secreto, recordó que este galardón rinde tributo es a la actualidad, más no a toda la carrera de los futbolistas nominados.

“The Best sigue pensando en Messi…Increíble!!!! Está nominado por esta temporada en la q se pasó lesionado y más afuera del campo q adentro.. ( advertencia.. no es un premio a la carrera… es al hoy!!!!)”, explicó.

Y es que ya la obtención del premio en la edición anterior por parte del astro argentino había causado molestia en Vélez, que aseguró en enero del presente año, a través de sus redes sociales, lo siguiente: “Déjense de joder. Ni él se lo creía y no fue”.

Carlos Antonio Vélez se mostró en desacuerdo con la inclusión de Messi en los nominados para los The Best - crédito @velezfutbol/X

Los premios The Best, uno de los galardones más importantes del fútbol mundial

El premio The Best es una distinción otorgada anualmente por la FIFA para reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos del mundo. Establecido en 2016, reemplazó al anterior FIFA World Player of the Year, un galardón que había sido otorgado desde 1991.

El premio tiene como objetivo destacar a los individuos y colectivos que hayan tenido un impacto sobresaliente en el fútbol durante el año calendario, considerando tanto sus actuaciones en competiciones de clubes como de selecciones nacionales.

Los galardonados en las distintas categorías son seleccionados a través de una combinación de votaciones. Estas incluyen a entrenadores, capitanes y seleccionadores nacionales de fútbol, así como una representación de periodistas internacionales.

Lionel Messi fue elegido como mejor jugador en los Premios The Best 2023 - crédito AFP

En la votación se toma en cuenta no solo el rendimiento en competiciones nacionales e internacionales, sino también el nivel de influencia, logros y habilidades técnicas mostradas a lo largo del año.

Entre las categorías más destacadas se encuentran el Mejor Jugador y la Mejor Jugadora, que premian a los futbolistas masculinos y femeninos que se hayan destacado por su calidad, estadísticas y relevancia dentro de sus respectivos equipos y selecciones.

Otros premios importantes son el Mejor Entrenador de hombres y mujeres, el Mejor Gol (Puskás Award), y el Mejor Arquero, esta última categoría añadida en 2017 para resaltar el trabajo de los porteros más destacados.

El premio ha sido objeto de debates debido a la subjetividad en los criterios de selección y las discrepancias sobre quiénes merecen ser reconocidos en cada categoría. No obstante, The Best sigue siendo uno de los galardones más prestigiosos y anticipados en el mundo del fútbol, ya que representa el reconocimiento global a la excelencia en el deporte.