La renovación de Rafael Dudamel con Atlético Bucaramanga está embolatada: así va la negociación

El contrato de Rafael Dudamel con Atlético Bucaramanga termina en diciembre de 2024 - crédito Colprensa

A pesar de no clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor, y quedar eliminado en la semifinal de la Copa Colombia ante América de Cali desde el punto blanco del penal por marcador de 5-4 en el Pascual Guerrero.

La escuadra conducida por Rafael Dudamel ganó su último partido del Todos contra Todos ante Alianza FC en Valledupar, al que goleó 4-0, que le permitió llegar a 28 puntos; no obstante, no fue suficiente para entrar al grupo de los ocho primeros y pelear por la defensa del título.

Incertidumbre en la continuidad de Rafael Dudamel en Atlético Bucaramanga

Rafael Dudamel dirigió 58 partidos al Atlético Bucaramanga - crédito Catalina Olaya / Colprensa

De acuerdo con la información del periodista Felipe Sierra, el ex Deportivo Cali no ha definido su futuro con el Atlético Bucaramanga, con el que tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2024.

“En Bucaramanga consideran y lo he averiguado con la dirigencia anterior, que firmó a Rafael Dudamel, es que el contrato que se firma al coronarse campeón, Rafael Dudamel se ganó la posibilidad de extender automáticamente por seis meses más, quiere decir hasta junio de 2025″, comenzó el comunucador desde su cuenta de Kick.

Y agregó: “Averiguando con el entorno de Dudamel, ellos entienden que no es automático la extensión del contrato, sino que él tiene que autorizar. En eso están porque todavía no se han puesto de acuerdo y la renovación hoy no está firmada. A mi toda esta situación me da a entender, que a lo mejor hay algo más que tiene Rafael Dudamel. Tiene una oferta para mi del exterior y eso es lo que no le ha dado ese paso para que el pueda firmar su contrato de renovación con el Atlético Bucaramanga”.

El comunicador mencionó que la posible intención del vigente campeón de Colombia es mantener al estratega venezolano por un año más, es decir, hasta diciembre de 2025; sin embargo, lo que podría tener las negociaciones estacadas es la parte de los números. Sierra se mostró poco optimista en cuanto a la continuidad de Rafael Dudamel en el banquillo de Atlético Bucaramanga.

Rafael Dudamel mostró su decepción por el arbitraje en el fútbol colombiano, que abrió otra polémica en el segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

Desde que tomó las riendas del Leopardo a comienzos de 2024, el timonel dirigió por todas las competiciones un total 58 partidos con registro de 30 victorias, 15 empates y 13 derrotas. El venezolano, de 51 años, entró en los libros de historia del cuadro bumangués al darle el primer título de liga.

Reacciones

El futuro de Rafael Dudamel en Atlético Bucaramanga ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales por parte de los aficionados del Leopardo, que esperan con ansias la permanencia del técnico.

“Él está esperando garantías que no le pase lo que le pasó en el Cali, necesita las bases que están hoy por hoy y necesita refuerzos de primer nivel para el otro semestre y la libertadores, por eso es tanta la espera hasta que no se refuerce bien y se arme bien la nómina decidirá”.

“No sé si se dé o no lo de Dudamel, esta información como las que Sierra da, entran en el manto de la duda, la razón no lo dice de frente no mira a la cámara, demuestra inseguridad. No sé cuál sea la razón, pero no hablar mirando a los seguidores es irrespeto”.

“Gracias Pipe. DUDAMEL DUDAMEL DUDAMEL DUDAMEL DUDAMEL DUDAMEL DUDAMEL”.

Los hinchas reaccionaron al futuro de Rafael Dudamel - crédito @n_santiagoooo/X

Cabe recordar que en 2025, el cuadro Leopardo disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que el club no solo deberá enfocarse en mantener a Rafael Dudamel, sino en conformar una nómina competitiva para afrontar el exigente certamen continental, que le ha pesado a los equipos colombianos en los últimos años.