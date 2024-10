La historia de figura de la Copa Libertadores femenina: vive y pide permiso para salir a su entrenador

Santa Fe jugará la final de la Copa Libertadores el sábado 19 de octubre - crédito Independiente Santa Fe

El 16 de octubre, Santa Fe derrotó a Independiente del Valle por las semifinales de la Copa Libertadores femenina, que se está disputando en Paraguay, por lo que jugará la final del torneo más importante de clubes en Sudamérica el sábado 19 de octubre frente a Corinthians de Brasil.

En la previa de ese encuentro, el entrenador de las Cardenales, Omar Ramírez, indicó en diálogo con Win Sports, que luego del gol de Independiente del Valle, les entregó un mensaje de tranquilidad a sus dirigidas, puesto que tenía confianza en que podrían igualar el marcador, recordando que la semifinal se definió desde el punto blanco del penal.

“El mensaje fue, sigamos, busquemos el empate y así fue, fue uno de los mejores partidos que ha tenido Santa Fe en Copa Libertadores”.

Sobre lo que se registró en el encuentro contra las ecuatorianas, Ramírez afirmó que a pesar de la igualdad, quedó contento con lo mostrado por sus dirigidas.

“Santa Fe ayer hizo un gran partido, insistimos, tuvimos una buena manera de presionar; tengo que mirar el partido porque el desarrollo sin la pelota fue impecable, Tenemos la capacidad de adaptarnos a los partidos, fue apenas el segundo gol que nos hacen en el torneo”

La hija de Ramírez dentro del plantel

En un hecho poco conocido del plantel bogotano, el entrenador reveló que una de las figuras de Santa Fe vive en su casa por disposición de sus familiares. Se trata de la atacante Karla Torres, que el 11 de octubre cumplió 18 años, pero llegó a Santa Fe cuando tenía 15 años, por lo que sus padres indicaron que la única condición para que pudiera mudarse desde Buenaventura es que estuviera acompañada en todo momento.

“Cuando tomamos la decisión de traerla a Santa Fe, una de las condiciones que tenía la familia es que no podía vivir sola porque era una niña de 15 años, yo hablo con mi esposa, le dije: “Me interesa esta jugadora, pero con quién la dejamos, que viva con nosotros, nosotros la cuidamos”, y bueno, los padres confiaron en nosotros”

Para Ramírez, Karla Torres es su hija; sin embargo, para la deportista esto no ha sido del todo positivo, puesto que le afirma que la exigencia para ella es mayor.

“Karla hace tres años vive con nosotros, es de la familia, ella me ve así también, pero ella dice que a veces no es tan bueno porque le exijo mucho. Yo trato de no llevar trabajo a la casa, en la casa es un hogar, es donde descansamos y ella siempre que va a salir me lo notifica, avisa cuando llega, es muy juiciosa en ese sentido”, declaró el estratega.

Lo que espera Ramírez de la final

Sobre el compromiso contra el equipo brasileño, Ramírez aseguró que tienen tranquilidad, puesto que al enfrentarse al actual campeón del torneo, entiende que la obligación o responsabilidad está más del lado rival.

“Lo mejor que tiene Santa Fe es que hay garra, el sudor por la camiseta, no damos una pelota por perdida, no nos ahorramos una gota de sudor y eso nos representa. Ellas no se guardan nada, y en la final no nos vamos a guardar nada, tenemos más para ganar que para perder, podemos hacer historia”.

Por último, entregó la que para él es la clave de la final, puesto que en los últimos partidos de ambos equipos se han registrado pocos goles y abrir el marcado podría ser vital.

“Es un todo, de la cabeza, de la psicología, desde lo físico, lo que más nos preocupa es que Corinthians es fuerte. Va a ser clave que seamos contundentes”, puntualizó el entrenador venezolano.