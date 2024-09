Tras más de 30 años de su pelea, René Higuita y Cesar Augusto Londoño se perdonaron

Higuita y Londoño se reencontraron en un evento de la FCF - crédito @cesaralo/X

En la noche del 21 de septiembre se llevó a cabo un evento de conmemoración por los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que varias figuras del balompié colombiano se hicieron presentes en la ceremonia en la que también estuvieron algunas figuras del periodismo deportivo.

Esta situación hizo que René Higuita, el exarquero de la selección Colombia y Atlético Nacional, se reencontrara con Cesar Augusto Londoño, periodista deportivo con el que tuvo una pelea en 1992, siendo uno de los episodios más polémicos de la carrera del antioqueño.

Lejos de guardar cualquier tipo de rencor por ese episodio, Londoño publicó un video en su cuenta de X en el que dejó en claro que las diferencias con Higuita ya fueron resueltas y actualmente tienen una buena relación.

“Cesar, hoy día del amor y la amistad, felicitaciones en el día del amor y la amistad y los 100 años de la federación”, indicó Higuita, mientras que el periodista le respondió: “Felicidades para ti mi querido René, sabes que te quiero mucho y que cualquier cosa que pase, con amor y amistad se supera y queda en niveles superiores”.

Luego de compartir halagos entre ellos, concluyeron al afirmar que “el diálogo es el mejor camino” y que un conflicto no podría dañar eso, recordando han “sido amigos desde chiquitos”, por lo que lo último que se escucha en la grabación es al exfutbolista decir: “yo te amo”.

El comunicador publicó un video junto a la leyenda colombiana - crédito Montaje Infobae (@ReneHiguita/Instagram/@cesaralo/X)

Debido a que de manera pública no se habían demostrado cariño desde el altercado en 1992, se tenía la percepción de que Londoño e Higuita no habían perdonado ese episodio, pero tras la publicación del comunicador, en redes sociales los felicitaron por perdonarse.

“Eso está bien señores, buen ejemplo de superar los inconvenientes que hubiesen tenido”, “Qué chimba, así debería ser siempre. Yo me acuerdo de ese puño y vea cómo todo se puede superar” o “Excelente ejemplo de respeto y reconciliación para un país que necesita diariamente una dosis de cosas buenas”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La pelea entre Higuita y Londoño

Después del mundial de Italia 1990, René Higuita, Leonel Álvarez y Carlos Alberto “El Pibe” Valderrama fueron fichados por el Real Valladolid de España, pero luego de no poder radicarse en Europa el guardameta retornó al fútbol colombiano.

En 1992, varios medios hablaron sobre algunos casos de indisciplina que habría tenido René, siendo Cesar Augusto Londoño uno de los más enfáticos en el tema, y cuando estos dos se cruzaron en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, Higuita le propinó un golpe en la cara al periodista.

“No me lo quites a ver qué es lo que este quiere conmigo”, decía Higuita mientras Edgar Perea lo detenía de seguir golpeando a Londoño.

La versión de Londoño

El exportero de Atlético Nacional cumple 58 años - crédito @higuitarene1/Instagram

En Caracol Radio, Londoño recordó ese episodio y afirmó que antes del problema tenía una relación positiva de amistad con el guardameta.

“Eso fue por allá en julio del año 1992, hace 31 años. Teníamos una gran amistad, éramos muy amigos, habíamos hecho muchas cosas juntos… Éramos llaves”.

El periodista afirmó que él realizó una nota sobre por qué el “Bolillo” Gómez no había convocado a Higuita para un juego de Nacional, por lo que utilizó como fuente las versiones que dieron los vecinos del deportista sobre su comportamiento y que eso generó la molestia del inventor del “escorpión”.

“Al regreso, mi vuelo era a las siete y el de Nacional para un partido en Bogotá frente a Millonarios a las diez. Se retrasó el vuelo de nosotros, llegó Higuita con guardaespaldas al José María Córdoba, cuando me ve, yo estaba de espaldas con Los Marinillos de La Luciérnaga y el “Negro” Édgar Perea. Llegó por la espalda, me pegó un puño en la cara, me abrió una herida en el pómulo y caímos al piso. Alguien me dijo que Higuita le decía a Perea: “No me lo suelte, que lo que le voy es a cascar”. Yo eso no lo oí en medio del alboroto”, indicó Londoño.