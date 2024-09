“Para un técnico de la segunda división, la cifra puede parecer alta” afirmó Jaime Dinas tras el polémico Real Cartagena vs. Atlético

El periodista denunció a Gustavo Moreno, presidente del Atlético FC de Cali-crédito @JaimeDinas/X

El 11 de septiembre de 2024, se presentó una de las polémicas más impactantes en el fútbol profesional colombiano: la suspensión del partido de fútbol entre Real Cartagena y Atlético de Cali.

El motivo: Atlético de Cali no tenía al médico para atender la situación médica del defensor central Jhonier Alomía, que sufrió un corte en la cabeza y solamente fue atendido con agua por parte de uno de los delegados del cuerpo técnico.

Álex Rendón, gerente deportivo del Real Cartagena, se percató de la situación y reportó a los árbitros sobre ello.

Ya en ese contexto, tras todo lo ocurrido, las repercusiones de lo que fue el encuentro tanto de los implicados como de la prensa futbolera a nivel nacional, siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, el periodista deportivo, Jaime Dinas, habló a través de su cuenta de X, @JaimeDinas, sobre la situación y dio detalles sobre los salarios que podrían ganar tanto jugadores como cuerpo técnico.

‘Atlético es un equipito de garaje, con peor manejo que una tienda de barrio’

Así fue como opinó el periodista vallecaucano acerca de lo que pasó en el estadio Jaime Morón de Cartagena; además, dio detalles sobre los sueldos que podrían ganar tanto el técnico como los jugadores del Atlético FC de Cali: “Atlético es un equipito de garaje, con peor manejo que tienda de barrio; salario de 3 millones de pesos para un director técnico y de 800 mil pesos para jugadores, ¿con eso pretenden ser competitivos? esta ‘recocha’ es una deshonra para el fútbol, y su dueño, ni siquiera vende la ficha, que es lo único de valor”, expresó Dinas

Pero la denuncia continuó en contra de Gustavo Moreno, presidente del Atlético

El periodista deportivo del canal Telepacífico habló de la siguiente forma sobre el dirigente del cuadro vallecaucano: “Gustavo Moreno es un pseudo dirigente, que tiene ‘podrido’ el Torneo de segunda división de Colombia: no invierte, no compite, su objetivo es quedar siempre último para seguir pagando salarios de 800.000 pesos, no tiene interés alguno en ascender, eso aumentaría el costo de la nómina y le mermarían los ingresos”. denunció Dinas en contra del presidente de Atlético de Cali, Gustavo Moreno.

Y no solamente la situación se quedó allí: Dinas arremetió contra el señor Gustavo Moreno, presidente del Atlético de Cali y así se refirió a él y a que el directivo no tiene el mayor interés en competir a nivel profesional en el fútbol colombiano: “Gustavo Moreno es uno de los dirigentes de Dimayor que está empecinado en la no creación de la primera C en Colombia y es entendible, porque ese ‘equipito de garaje’ que posee, perdería la categoría de inmediato y no le entrarían anualmente los más de mil millones que recibe por ‘recochar’”, denunció el periodista deportivo de Cali

Así se jugará la fecha 11 del Torneo BetPlay

Mientras se esclarece lo que pasó en el encuentro entre Real Cartagena y Atlético de Cali, la continuidad del fútbol de ascenso de Colombia continúa en marcha, así se llevarán a cabo los encuentros y los árbitros respectivos para cada encuentro:

14 de septiembre

Real Santander vs. Atlético Huila

Estadio: Villa Concha de Piedecuesta

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá

Llaneros FC vs. Bogotá FC

Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio

Hora: 7:00 p. m.

Árbitro: Rafael Manjarez (Córdoba)

15 de septiembre

Leones FC vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: Ditaires de Itagüí

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Harold Fontecha (Bogotá)

Tigres vs. Boca Juniors de Cali

Estadio: de Techo

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Ariel Quintana (Córdoba)

16 de septiembre

Inter de Palmira vs. Deportes Quindío

Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá)

Barranquilla vs. Orsomarso

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Hora: 5:00 p.m.

Árbitro: Carlos Díaz (Casanare)

17 de septiembre

Atlético FC vs. Unión Magdalena

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)

Real Cundinamarca vs. Real Cartagena

Estadio: Enrique Olaya Herrera de Bogotá

Hora: 5:30 p.m.

Árbitro: Brayan Gonzales (Santander)