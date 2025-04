Melissa Gate pidió disculpas a la esposa de Alerta: esta fue la razón

Además de las disculpas ofrecidas, Melissa aprovechó la oportunidad para expresar su molestia con Laura González - crédito @GG672683 / X

En un episodio reciente de La Casa de los Famosos Colombia, la participante Melissa Gate abordó una serie de conflictos que han surgido dentro del programa, incluyendo tensiones con otros concursantes y comentarios que generaron controversia.

Durante una intervención, Melissa ofreció disculpas públicas a “Carito”, esposa del comediante Alerta, por comentarios que podrían haber sido malinterpretados debido a los chistes internos entre ambos y que podrían generar diferentes connotaciones. Además, expresó su descontento con la actitud de Laura González, otra de las participantes, y pidió su salida de la competencia.

Mediante una de las transmisiones del programa, Melissa explicó que su relación con Alerta se basa en un humor interno que ambos comparten. “Hay un chiste que yo tengo interno con Alerta, que para las personas que se ven la temporada y están pendientes de lo que hacemos y lo que decimos, el chiste consiste en que Alerta respeta todas las relaciones menos la de él”, comentó Melissa.

Durante el juicio, Melissa Gate y Alerta protagonizaron un tenso enfrentamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Este tipo de bromas, según ella, han sido malinterpretadas por algunos, lo que la llevó a disculparse directamente con “Carito”. “Por favor, me disculpo si en algún momento te he molestado con mis comentarios políticamente incorrectos”, añadió.

Un conflicto con Laura G genera tensiones

Además de las disculpas ofrecidas, Melissa aprovechó la oportunidad para expresar su molestia con Laura González, con la que ha tenido varios desacuerdos desde el inicio del programa. Según Melissa, uno de los puntos de conflicto fue un comentario que Laura realizó y que, al ser cuestionado, no pudo justificar. “Le dije que humildemente me pidiera o me ofreciera disculpas en eso, se retractara o sencillamente me demostrara por qué dijo eso”, explicó Alerta.

La tensión entre ambas participantes escaló cuando Melissa acusó a Laura de ser responsable de un incidente que afectó a todos los integrantes de la casa. Según Melissa, debido a las acciones de Laura, los participantes fueron llamados la atención y obligados a sacar sus pertenencias. “Hoy por culpa tuya nos hicieron sacar a todos. Nos hicieron sacar de todo. Nos regañaron, nos llamaron la atención”, afirmó.

Melissa pide la salida de Laura del programa

Melissa ofreció disculpas públicas a Carito, esposa del comediante Alerta, por comentarios que podrían haber sido malinterpretados debido a los chistes internos entre ambos - crédito Canal RCN/Youtube

En medio de estas tensiones, Melissa dejó claro su deseo de que Laura sea eliminada del programa. Argumentó que, en menos de una semana, Laura ya ha tenido problemas con varios de los compañeros, incluyendo a ella misma. “Espero que Alerta entre con un buen porcentaje y que ella se vaya de la casa”, expresó Melissa refiriéndose a la posibilidad de que Laura sea eliminada en las próximas votaciones.

El conflicto también incluyó una queja particular de Melissa sobre un incidente relacionado con sus pertenencias personales. Según explicó, Laura habría tenido algo que ver con un problema relacionado con sus zapatos, lo que incrementó aún más las tensiones entre ambas.

Un ambiente de convivencia marcado por el humor y los desacuerdos

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos Colombia continúa siendo un reflejo de las complejidades de la convivencia entre los participantes. Mientras algunos conflictos surgen por malentendidos o diferencias de personalidad, otros parecen estar relacionados con el humor característico de algunos concursantes, como es el caso de Melissa y Alerta.

Según Melissa, uno de los puntos de conflicto fue un comentario que Laura realizó y que, al ser cuestionado, no pudo justificar - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

El programa, que se ha convertido en un fenómeno de audiencia, sigue capturando la atención de los televidentes con momentos de tensión, reconciliaciones y estrategias de juego. La interacción entre Melissa, Alerta, Laura y el resto de los participantes promete seguir generando contenido que mantendrá a los seguidores atentos a cada episodio.

Melissa Gate saldrá de ‘La Casa de los Famosos’ por otro participante

El anuncio oficial se realizó a través de una publicación en Instagram, donde el Canal RCN destacó que pocos esperaban ver a Melissa Gate abandonar la competencia antes de la final: “Pocos pensaban que sería posible ver salir a Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia antes de la final. Pero ahora esto será una realidad con un intercambió que dejará a 13 países de Latinoamérica impactados”.

Aunque el Canal RCN ha confirmado el intercambio, los detalles sobre el mismo son limitados. Tampoco se ha revelado si su reemplazo será un hombre o una mujer, aunque los rumores apuntan a que podría tratarse de la influencer mexicana Manelyk González, que actualmente participa en la versión All Stars de La casa de los famosos en México, producida por Telemundo.