Yerson Mosquera entre los defensores más destacados de la Premier League: fue el zaguero más rápido en el inicio de la liga inglesa

Yerson Mosquera tuvo una calificación de 7,2, de acuerdo a los registros de la aplicación 365 Scores - crédito John Sibley/Reuters

El defensor colombiano Yerson Mosquera, al servicio del Wolverhampton Wanderers, ha dejado una sólida impresión en su debut en la Premier League inglesa. A pesar de la derrota ante el Arsenal, el zaguero central mostró su característico ímpetu en el campo.

Con un solo partido jugado, Mosquera ya se posiciona como el cuarto jugador con más duelos defensivos ganados en toda la liga y el que más recuperaciones rápidas tras pérdida ha realizado, ambos con un total de 10.

El defensor colombiano tuvo una destacada participación con el Wolves - crédito BeSoccer Pro

Entrenador del Wolves destacó el trabajo de sus dirigidos

El entrenador del Wolverhampton, Gary O’Neil, se mostró satisfecho con el desempeño del equipo y especialmente con el corazón y la calidad mostrados a pesar de la derrota: “Me encanta el grupo y me encanta cómo se comportaron hoy. Todavía hay algo de locura, pero hay mucho corazón y calidad”, afirmó O’Neil en declaraciones recogidas por el medio deportivo The Athletic.

Yerson Mosquera, de 21 años, se ha convertido en un tema de conversación en Inglaterra, donde muchos consideran que tiene las condiciones necesarias para convertirse en un gran defensor. Su fortaleza física y velocidad son componentes cruciales que complementan bien al portugués Toti, quien antes pasó por un proceso de adaptación similar en la temporada anterior.

The Athletic también señaló que Gary O’Neil se mantiene en constante comunicación con Mosquera. Reconoce el espíritu competitivo del colombiano, pero lo alerta sobre los riesgos de su estilo de juego, enfatizando la necesidad de tener cuidado en sus acciones. En su debut, el colombiano se vio envuelto en roces con figuras del Arsenal como Kai Havertz y Gabriel Jesús, lo cual subraya su carácter combativo y determinación en el campo de juego.

El informe sugirió que, aunque fue un debut desafiante, las estadísticas hablan bien del rendimiento de Mosquera. Con el potencial mostrado, y si logra ajustar su enfoque bajo la guía de su entrenador, Mosquera podría llegar a convertirse en una pieza clave para Wolverhampton Wanderers y dejar una huella significativa en la Premier League.

Yerson Mosquera podría recibir dura sanción tras polémica actuación ante el Arsenal

Mosquera y su polémica reacción por Kai Havertz - crédito John Sibley/Reuters

El ex Atlético Nacional estuvo involucrado en situaciones que acapararon la atención del público y de los compañeros en el campo. En el primer tiempo, tuvo un encontronazo con el alemán Kai Havertz, al que derribó y luego sujetó del cuello, provocando una intensa reacción por parte del jugador del Arsenal.

Hacia el final del partido, Mosquera volvió a ser foco de controversia cuando intervino de forma inesperada en una jugada con el brasileño Gabriel Jesús. Cuando el ex Manchester City intentó impedir que se cobrara una pelota parada, el cafetero reaccionó pasando junto al delantero y tocándolo inapropiadamente, lo que llevó a una confrontación física entre ambos.

La posible sanción que se debate para Mosquera, según diversos informes, se debe a la naturaleza de ambas acciones y a la consideración de conducta antideportiva. Estas acciones han dejado una marca en el partido que de otro modo hubiera sido recordado solo por el desempeño de los Gunners en su victoria.

En el apartado B16 del reglamento de la Premier League dice que: “ninguna persona sujeta a estas reglas, incluido cualquier club, deberá realizar cualquiera de las siguientes acciones: B.16.1. Comportarse de manera abusiva, despectiva, insultante, intimidante u ofensiva hacia cualquier otro club o la liga o cuando corresponda en cualquier caso cualquiera de sus jugadores, oficiales, directores, empleados o agentes registrados; B.16.2. Cometer cualquier acto (u omisión) o hacer cualquier declaración que sea discriminatoria por motivos de raza, religión, género, sexualidad, color u origen nacional o étnico”.

De esta manera, tanto el club como el ex Atlético Nacional podrían recibir una multa que ronda entre las 100.000 libras esterlinas, que en moneda colombiana equivale a un valor de los 500 millones de pesos.

El defensor colombiano está en el ojo de la polémica por sus acciones durante el juego entre el Wolves ante el Arsenal - crédito @Residentt4/X