Nairo Quintana se fue con toda: lanzó dardos al Gobierno Petro y confirmó su próxima carrera

Nairo Quintana continúa su proceso de recuperación para volver de la mejor manera a la temporada 2024, en la que no aparece desde finales de marzo por una caída en la Vuelta a Cataluña que provocó su baja en distintas competencias y peligrando para las grandes vueltas.

Sin embargo, el corredor boyacense anunció cuál será su próximo certamen en el año, luego de mejorar su condición física y que el Movistar le diera el visto bueno para su regreso, aunque en medio de mucho escepticismo debido a que no ha mostrado su mejor versión.

Sumado a eso, Nairo no se guardó nada contra el Gobierno de Gustavo Petro, se fue lanza en ristre por el manejo del Ministerio del Deporte y revivió las críticas de otros sectores por la gestión de esa cartera en la actual administración, sobre todo por los cambios de ministras en menos de dos años.

“Redireccionar el barco” del Gobierno Petro

Durante una rueda de prensa, el pedalista boyacense se refirió a la situación del deporte en Colombia y por lo que ha pasado con el Ministerio del Deporte, que en febrero de 2024 cambió de jefe a Luz Cristina López, que reemplazó a Astrid Rodríguez por perder la sede de los Juegos Panamericanos.

Para Nairo Quintana, no se ha aprovechado de la mejor manera la cartera del deporte: “A lo largo de mi carrera he luchado por muchas cosas, desde el ministerio del Deporte, porque no había un gran evento aquí en Colombia de talla mundial y porque no hay un equipo. Se han logrado cosas importantes, se consiguió el Tour Colombia. Tenemos que seguir trabajando por nuestros deportistas, seguir redireccionando nuestro deporte”.

“No quiero hablar de temas políticos, pero cuando dijeron que el ministerio del Deporte no servía para nada, no sé si quiso decir el ministerio o quién lo dirige, porque lamentablemente no hemos tenido la suerte de tener el dirigente que se quisiera tener para sacarle el provecho. Colombia tiene grandes talentos en diferentes modalidades y esperamos que esta ministra pueda durar todo el mandato”, añadió.

Por esa razón, le pidió al presidente Gustavo Petro y la ministra Luz Cristina López que apoyen más a los atletas, sobre todo en la época actual: “Hemos venido perdiendo cupos en el ciclo olímpico, hemos perdido muchas competiciones y queremos retomar, así que nuestro deseo es que al gobierno y la ministra les vaya bien. Que dure mucho y que podamos redireccionar el barco para que nos garanticen a los deportistas esa guía de sueños que tenemos como colombianos”.

El regreso de Nairo a las carreras

Nairo Quintana confirmó su participación en el Giro de Italia 2024, a celebrarse del 4 al 26 de mayo, pese a haber sufrido una grave lesión en el brazo derecho. El Movistar reportó el 4 de abril una rotura casi total del ligamento esterno-clavicular anterior de su brazo derecho, como consecuencia de una caída en la última etapa de la Vuelta a Cataluña. Este incidente le impidió competir en el Tour de Los Alpes.

El boyacense detalló su proceso de recuperación y cómo ha tenido que modificar su entrenamiento para estar listo para el Giro de Italia. En este desafío contará con el apoyo de sus compatriotas Einer Rubio y Fernando Gaviria. Este evento marcará la tercera aparición de Quintana en la competencia, donde previamente logró un primer y segundo lugar en 2014 y 2017, respectivamente.

El Giro de Italia promete ser un espectáculo de alto nivel, con la participación de importantes figuras del ciclismo internacional como el esloveno Tadej Pogacar, el británico Geraint Thomas, el italiano Filippo Ganna, y el francés Julian Alaphilippe. La presencia de estos destacados atletas garantiza una competencia reñida y llena de emociones para los espectadores y aficionados al deporte del pedal.