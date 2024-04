Frank Fabra está “vetado” de la titular en Boca Juniors: por qué el colombiano dejó de jugar desde el arranque

Frank Fabra ya no es más titular en Boca Juniors y su situación difícilmente cambiaría - crédito Getty

De forma milagrosa, el defensor colombiano Frank Fabra podría incorporarse nuevamente al equipo titular de Boca Juniors para el próximo encuentro contra Godoy Cruz este domingo, correspondiente a la jornada 14 de la Copa de la Liga.

Esto se da frente a la imposibilidad de contar con Lautaro Blanco, quien fue expulsado en el partido anterior frente a Estudiantes. La decisión final sobre el reemplazo aún está por decidirse por el entrenador del equipo xeneize, Diego Martínez.

En una rueda de prensa, Martínez expresó que la posibilidad de que Fabra juegue como lateral siempre ha estado considerada, dada la capacidad y experiencia del colombiano en dicha posición. Aun así, la ausencia de Blanco representa una pérdida significativa para el equipo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Frank Fabra únicamente ha jugado dos partidos como titular con Boca en esta nueva temporada - crédito @BocaJrsoficial/X

Esta noticia cae de forma sorpresiva en el entorno del oriundo de Nechí, puesto que durante el transcurso de esta campaña este no ha venido teniendo el protagonismo del que ha disfrutado en años anteriores.

De los 13 partidos que ha disputado el xeneize en la actual Copa de la Liga Argentina, el cafetero ha iniciado 11 de ellos desde el banco y no fue convocado para el choque ante Belgrano. Tal es la ausencia de protagonismo de Fabra en el equipo, que, ante Defensa y Justicia, River Plate y Newell’s solo pudo acumular 8 minutos de juego en esos tres partidos.

Durante la temporada actual, Fabra ha jugado un total de 187 minutos repartidos en seis partidos. Sumado a esto, el jugador no participó en los dos primeros partidos de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, debido a una sanción que arrastraba por una expulsión en la final de la Copa Libertadores del año pasado. Esta situación ha limitado su presencia en el campo durante los encuentros recientes del equipo.

Por qué Fabra ya no juega como titular en Boca Juniors

Frank Fabra vio la tarjeta roja en la final de la Copa Libertadores 2023 - crédito Reuters

Con comentarios como “afuera la morsa”, “que se acabe la dictadura de Fabra”, “no más ese gordo”, la afición de Boca dejó clara su posición sobre la continuidad del colombiano en el club. La razón principal por la que el colombiano ya no está siendo tenido en cuenta para jugar fue por su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.

Durante el año pasado, el zaguero venía acumulando actuaciones “irregulares” que comenzaban a molestar a la hinchada; sin embargo, la “olla explotó” en el partido más importante del club de la temporada.

En aquel encuentro, el árbitro Wilmar Roldán pasó de los reclamos de los jugadores del equipo xeneize por un supuesto penal al propio Fabra en la última jugada, a sacarle la tarjeta roja al defensor cafetero, que a falta de 14 minutos para que termine el alargue y con el encuentro 2-1 a favor del elenco carioca, dejó con diez jugadores a su equipo.

Frank Fabra es señalado por la hinchada de Boca como uno de los culpables de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2023 - crédito Reuters

Si bien por contrato la petición de los hinchas de que Fabra abandone el club todavía no puede cumplirse, puesto que la vinculación del defensor colombiano va hasta diciembre de 2025, al menos el cuerpo técnico les está dando el “alivio” de no tenerlo más en la titular.

Dentro de unas cortas declaraciones, el zaguero explicó lo que sucedió en aquella final, reconoció su error y afirmó que está trabajando para resarcirse y volver a su mejor nivel.

“A mí nunca me ha gustado hablar, pero bueno, cometí un error que fue la expulsión. Como lo saben mis compañeros en ese momento me enfoqué más en el penal, estaba más dolido por eso. Ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que no me tirara, negro, muchas cosas. Me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar”, aseguró Fabra.