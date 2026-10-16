Dólar hoy 16 de octubre de 2026: la divisa abrió a $3.169,98 presenta una leve disminución ante el anuncio del Banco de la República de compra de reservas

El dólar abrió a $ 3.166,55 frente al peso colombiano en una jornada marcada por las compras de reservas del Banco de la República - crédito Dado Ruvic/Reuters

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El dólar abrió este viernes 16 de octubre a $3.169,98, en una jornada marcada por la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios sus tasas el 27 de octubre y por las compras de reservas internacionales del Banco de la República. La cotización se ubicó por debajo de la tasa representativa del mercado, fijada en $ 3.170,46.

El peso colombiano acumulaba una apreciación superior al 22% y se consolidaba como la moneda emergente más revaluada del mundo, con una diferencia amplia frente al real brasileño, que registraba una valorización de 7%. En la sesión, el dólar tocó un mínimo de $3.157,70 y un máximo de $3.183, con transacciones por USD 1.544 millones.

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La tasa representativa acumulaba una caída de 4,30% durante octubre. Frente al viernes anterior (9 de octubre), cuando se ubicaba en $3.218,75, descendía $ 48,29.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,55%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -13,23%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano muestra una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso continuo en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,56%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 14,11%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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La inflación de Estados Unidos reactivó las expectativas sobre la FED

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 3,7% en los doce meses previos al 14 de octubre por el alza de la gasolina - crédito Mariscal/EFE

El mercado siguió de cerca los datos de inflación de Estados Unidos, donde los precios al consumidor aumentaron 3,7% en los últimos 12 meses. La gasolina subió 9% durante septiembre y explicó más de la mitad del incremento mensual de la inflación, mientras que su variación interanual llegó a 34%.

También se conoció que los precios de importación estadounidenses aumentaron 1,1% mensual en septiembre, por encima del 0,8% que esperaba el mercado. La variación anual fue de 8,1%, el mayor incremento desde julio de 2022. Los precios de exportación, a su vez, subieron 2,2% mensual y 11,6% interanual.

Tras esos resultados, aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) evalúe un alza de tasas en su reunión del 27 de octubre. Aun así, el escenario con mayor probabilidad mantiene el rango de referencia entre 3,75% y 4,00%.

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Los mercados de predicciones elevaron la probabilidad de un incremento de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal - crédito Ken Cedeno/Reuters

Las tasas de los bonos soberanos estadounidenses mostraron un retroceso después de la reacción inicial al dato de inflación. Los rendimientos de los títulos a dos, 10 y 30 años se ubicaban cerca de 4,75%, 5,09% y 5,43%, respectivamente. La tasa a 30 años había superado 5,7% una semana antes.

La analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, señaló que los nuevos datos de Estados Unidos y las compras de divisas del Banco de la República serán determinantes para el comportamiento de la tasa de cambio.

“Para hoy estimamos un rango de negociación entre $3.145 y $3.195, con soportes en $3.155 y $3.145 y resistencias en $3.180 y $3.195”, afirmó Vallejo a Infobae Colombia.

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La analista sostuvo que una cotización sostenida por encima de $3.180 podría modificar la tendencia reciente del mercado. “Aunque la tendencia reciente favorece al peso, una recuperación sostenida por encima de $3.180 podría abrir espacio para una corrección alcista del dólar”, indicó.

Sobre el impacto de la inflación estadounidense, Vallejo advirtió que los mayores costos energéticos y de bienes importados pueden extender las presiones sobre las tasas de interés. “El aumento de los costos energéticos y de los bienes importados podría mantener las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo en Estados Unidos”, explicó.

El Banco de la República adquirió USD 296,3 millones en septiembre mediante su programa de acumulación de reservas internacionales - crédito John Vizcaíno/Reuters

También destacó el programa de acumulación de reservas internacionales del Banco de la República, que contempla compras de hasta USD 4.000 millones mediante subastas mensuales de opciones put. “Estas operaciones permiten a los intermediarios vender dólares al Emisor cuando la TRM se encuentra por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles”, añadió la experta.

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En septiembre, el Emisor adquirió USD 296,3 millones a través de ese mecanismo.

“En un escenario de apreciación sostenida del peso, las compras efectivas de reservas pueden representar una fuente adicional de demanda de dólares y contribuir a moderar movimientos de caída de la tasa de cambio”, indicó Vallejo.

Por su parte, el presidente de Asoblockchain Colombia, Camilo Suárez, consideró que la zona de $3.170 definirá parte de la dinámica de la jornada. Según indicó, el dólar podría moverse entre $3.145 y $3.200.

“La zona de $3.170 será la primera referencia: perderla con fuerza daría más espacio al peso; recuperar $3.195-$3.200 mostraría que el dólar todavía tiene capacidad de rebote”, dijo Suárez a Infobae Colombia.

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El peso colombiano acumuló una apreciación superior al 22% y se consolidó como la moneda emergente más revaluada del mundo - crédito Dado Ruvic/Reuters

El analista relacionó la caída de la divisa con el comportamiento del dólar internacional y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. “El dólar internacional cae alrededor de 0,4% y se encamina a su primera semana de pérdidas después de tres semanas consecutivas al alza”, sostuvo.

Suárez añadió que las expectativas sobre la Fed podrían favorecer temporalmente a monedas emergentes como el peso colombiano. “Menos presión por nuevas alzas puede darle oxígeno a monedas como el peso colombiano”, afirmó.

El precio del petróleo también se mantuvo entre los factores observados por el mercado. El Brent rondaba los USD 106 por barril y acumulaba una ganancia semanal cercana a 1,4%, impulsado por los riesgos de suministro en Medio Oriente.

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Para el presidente de Asoblockchain Colombia, un cierre entre $3.155 y $3.185 sería el escenario base de la jornada. “Terminar debajo de $3.160 reforzaría la fortaleza del peso; superar $3.200 cambiaría el tono”, concluyó.