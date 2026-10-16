Colombia

El Fondo Monetario Internacional hizo fuerte pronunciamiento sobre las finanzas públicas de Colombia: “Esta situación no es sostenible ni viable”

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental, señaló que el organismo evalúa distintos mecanismos de respaldo para el país, nombrando la asesoría en materia económica, la asistencia técnica y la eventual financiación directa

Fondo Monetario Internacional afirmó que la deuda pública de Colombia alcanza el 60% del PIB - crédito Benoit Tessier/Reuters
Fondo Monetario Internacional afirmó que la deuda pública de Colombia alcanza el 60% del PIB - crédito Benoit Tessier/Reuters
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las cuentas públicas de Colombia siguen una trayectoria que no considera sostenible y dejó abierta la posibilidad de otorgar financiación al país. El pronunciamiento fue hecho el viernes 16 de octubre de 2026 por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, durante la asamblea anual del organismo en Bangkok, Tailandia.

Conforme a las declaraciones del funcionario, el Gobierno colombiano liderado por el presidente Abelardo de la Espriella deberá corregir el deterioro fiscal y confirmó que una misión técnica del Fondo viajará a Bogotá a comienzos de noviembre para evaluar alternativas con las autoridades.

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El FMI sitúa el déficit primario de Colombia en 3,5% del PIB

el Gobierno colombiano liderado por el presidente Abelardo de la Espriella deberá corregir el deterioro fiscal - créditoJohannes P. Christo/REUTERS y Presidencia de Colombia
el Gobierno colombiano liderado por el presidente Abelardo de la Espriella deberá corregir el deterioro fiscal - créditoJohannes P. Christo/REUTERS y Presidencia de Colombia

Nigel Chalk señaló que el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, llega al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el FMI, ese indicador, junto con el avance del endeudamiento, exige un ajuste de las finanzas públicas.

La deuda pública alcanza el 60% del PIB y mantiene una tendencia ascendente, según el directivo. “Esta situación no es sostenible ni viable”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada al margen del encuentro anual.

La misión técnica llegará a Bogotá a principios de noviembre

El FMI destaca la resiliencia de la economía colombiana, pero advierte sobre riesgos internos y externos para la región - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa
Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental, señaló que el organismo evalúa distintos mecanismos de respaldo para el país, nombrando la asesoría en materia económica, la asistencia técnica y la eventual financiación directa - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

El FMI inició contactos con el Ejecutivo colombiano. La visita prevista para noviembre de 2026 buscará revisar las opciones de política económica y las estrategias disponibles para contener la deuda.

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Chalk indicó que el organismo evalúa distintos mecanismos de respaldo para el país. Entre ellos figuran la asesoría en materia económica, la asistencia técnica y la eventual financiación directa del Fondo.

“Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo”, dijo el funcionario, quien no precisó cuál de esas alternativas será adoptada ni los requisitos que podrían acompañarla.

El organismo destaca la disposición del Gobierno para atender el frente fiscal

El director del Departamento del Hemisferio Occidental afirmó que las conversaciones permitieron identificar una voluntad del Gobierno de atender el desequilibrio presupuestario. “Para nosotros está bastante claro que el gobierno está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía”, aseguró.

Las medidas concretas que se analizarán entre las autoridades colombianas y la misión del FMI no fueron detalladas durante la conferencia.

El FMI prevé que la economía colombiana crezca 2,25% en 2026

El grupo de economías emergentes, en el que está incluido Colombia, crecería 4,4% en 2027 - crédito FMI
El grupo de economías emergentes, en el que está incluido Colombia, crecería 4,4% en 2027 - crédito FMI

El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para Colombia a 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027, una desaceleración frente a sus cálculos anteriores y al crecimiento de 2,6% registrado en 2025. El ajuste figura en la edición de octubre de Perspectivas de la Economía Mundial, en un escenario internacional afectado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios de alimentos y combustibles.

La proyección para 2026 bajó 0,1 puntos porcentuales, desde el 2,3% estimado anteriormente. Para 2027, la corrección fue de 0,2 puntos, ya que el Fondo había anticipado una expansión de 2,5%.

El crecimiento previsto para 2027 implicaría una mejora de apenas 0,1 puntos porcentuales respecto de 2026. El organismo no detalló una causa específica para la revisión de las estimaciones colombianas.

Colombia crecería más que Argentina, cuya economía avanzaría 2,1% en 2026; México, con 1,5%; Uruguay, con 1,3%; y Chile, con 0,6%. Brasil tendría la misma tasa de expansión que Colombia.

El orden regional cambiaría en 2027. Argentina alcanzaría un crecimiento de 3,5%, seguida por Perú, con 2,9%; Chile, con 2,6%; Ecuador, con 2,5%; y Uruguay, con 2,4%.

Nigel Chalk consideró, sin embargo, que el país cuenta con margen para registrar una expansión mayor. “El potencial del país es muy superior a eso. Debería registrar un crecimiento mucho más rápido”, señaló.

La definición sobre un eventual respaldo financiero y sus condiciones dependerá de las conversaciones con el Gobierno y de la evaluación que realizará la misión técnica en Bogotá el próximo mes.

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