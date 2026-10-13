El precio del dólar en Colombia seguiría barato al cierre de 2026: el Banco de la República dio las razones para que no se ponga caro

El 13 de octubre, el dólar en Colombia cerró por debajo de los $3.200, según la plataforma Set-FX - crédito Colprensa

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La persistencia de un dólar en Colombia a niveles bajos responde, en parte, a la necesidad del Gobierno nacional de captar recursos para cubrir su desbalance fiscal, afirmó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, al describir un flujo de divisas que fortalece al peso colombiano. Durante la presentación que hizo el 13 de octubre en la Cámara de Representantes, relacionó la financiación estatal con la demanda de títulos de tesorería (TES) en el mercado local.

Puntualizó que “el Gobierno coloca muchos títulos en el mercado interno, coloca muchos TES y atrae recursos, y los inversionistas mismos convierten los dólares en pesos para comprar esos TES. En cualquiera de los dos casos entran muchos dólares al país”. Dijo que esa fuente de financiamiento seguirá presente mientras persista el desequilibrio de las cuentas públicas.

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Afirmó que se sigue necesitando traer mucha plata para financiar un déficit fiscal que hoy por hoy sigue siendo extraordinariamente alto. “Se ha hecho más transparente, más explícito el déficit, pero sigue siendo un déficit fiscal extraordinariamente alto con perspectiva de que siga siéndolo incluso el año entrante, porque es muy difícil el proceso de reducirlo”, agregó.

Factores asociados con un dólar bajo

Para Villar, la entrada de recursos destinada a comprar TES ayuda a entender por qué la divisa podría mantenerse próxima a $3.000, después de varios años por encima de $4.000. Añadió que la apreciación del peso superó a la de la mayoría de las monedas de América Latina durante 2026.

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Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, aseguró que el monto del PGN de 2027 impulsó el precio del dólar en Colombia - crédito Lina Guasca/Colprensa

El banco central también aseguró que el comportamiento cambiario se puede deber a la condición de Colombia como exportador de petróleo. Esto, teniendo en cuenta que las cotizaciones del crudo, alrededor de USD100 por barril de Brent, de referencia para Colombia, prácticamente se duplicaron desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, mientras que el café y el oro registraron mejores precios y la región mantuvo una exposición directa menor a esas tensiones geopolíticas.

Además, que la inflación elevada llevó a tasas de interés locales altas (12,25%), lo que amplió el diferencial frente a las economías desarrolladas y atrajo recursos hacia activos colombianos, según Villar. A ello se sumó el aumento de las remesas, que también incrementó la oferta de divisas en el país.

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De igual manera, el gerente general del Emisor anotó que el dólar puede mantenerse bajo si continúan las conversiones de divisas para adquirir TES, los altos diferenciales de tasas, las remesas y los ingresos asociados a exportaciones como petróleo, café y oro. Sin embargo, un deterioro fiscal, una mayor fortaleza global del dólar, la volatilidad petrolera y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos pueden impulsar la cotización al alza.

Villar advirtió que el dólar repuntó hacia $3.200 después de que el Ministerio de Hacienda reveló un mayor Presupuesto General de la Nación (PGN), de $634,9 billones, y déficit fiscal para 2027 (por encima del 6%). Ese anuncio también incidió en el riesgo país, medido mediante los contratos de permuta de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años, que se ubicaron por encima de los niveles de Brasil, México, Chile y Perú.

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Felipe Campos, economista, afirmó que el dólar es muy difícil de pronosticar, pero no tan difícil de entender - crédito @FelipeCamposPC/X

El déficit fiscal y la explicación de la caída del dólar

Sobre lo que dijo Leonardo Villar, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, cuestionó que el déficit fiscal se use ahora como explicación de la caída del dólar. “Es impactante que la razón por la que tantos economistas colombianos decían que el dólar no era para abajo —el déficit fiscal— sea hoy el argumento de ellos mismos para explicar que el dólar cae: plata buscando tasas altas internas”, anotó por medio de X.

Campos también objetó los cambios de análisis sobre una misma variable. “Cambian el signo de la interpretación de la misma variable cuando ven que cogió para el otro lado. Y encima otros hablan de un dólar de ‘equilibrio’ que bajan $1.000 cada vez que no le pegan”.

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Para el analista, “esa ansiedad de explicarlo todo con flujos internos siempre me ha parecido marciana”. El directivo insistió en que el comportamiento de la moneda exige una mirada más amplia. “El dólar es muy difícil de pronosticar, pero no tan difícil de entender. Eso sí: esta visión localista es la receta secreta para ni entenderlo ni pronosticarlo”, finalizó el experto.

Cambio de tendencia del dólar en septiembre

Sobre lo que viene para el dólar en Colombia, la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Occidente (Occieconómicas) dividió el tercer trimestre de 2026 en dos etapas: una apreciación del peso hasta agosto y comienzos de septiembre, y un giro posterior que llevó al dólar por encima de $3.300 al cierre del mes. La primera fase estuvo respaldada por un dólar global más débil, abundantes flujos de divisas y tasas locales elevadas.

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El Banco de la República mantiene alta la tasa de interés ante el alto índice inflacionario de Colombia, que está por encima del 6% anual - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Al respecto, el economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, describió una coyuntura expuesta a cambios rápidos. “Estamos ante una dinámica cambiaria de dos velocidades. La fortaleza inicial del peso mostró la efectividad del diferencial de tasas y el apetito por activos locales, pero el posterior repunte del dólar evidencia que las condiciones del mercado cambian con rapidez cuando convergen la cautela de la Reserva Federal y las incertidumbres del entorno fiscal interno”, anotó por medio de un comunicado.

Occieconómicas atribuyó parte del cambio a factores internacionales. La Reserva Federal (FED) elevó en septiembre su tasa a un rango de 3,75% a 4%, lo que fortaleció al dólar en los mercados globales, mientras la volatilidad del petróleo, los conflictos geopolíticos y las presiones sobre la inflación mundial podían retrasar los recortes de tasas internacionales.

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Como se recordará, precsiamente, en el mercado local, el Banco de la República llevó su tasa a 12,25 % el 30 de septiembre, con lo que Colombia conservó el segundo diferencial de tasas más alto de la región frente a Estados Unidos, solo detrás de Brasil. Las remesas, la inversión extranjera y una mejor percepción del país tras las elecciones amortiguaron las presiones alcistas sobre la divisa.

Riesgos fiscales y recomendaciones para las empresas

El análisis llamó a mantener cautela ante las proyecciones de déficit fiscal: 7,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 y 9,4 % del PIB en 2027. Las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación, la inflación persistente y un eventual aumento de la deuda pueden presionar el dólar, mientras que un ajuste fiscal creíble, apoyado en medidas de ahorro, respaldaría al peso.

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El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 ante la guerra entre EE.UU. e Irán - crédito Yuriko Nakao/Reuters

La apreciación cercana al 14% acumulada por el peso en 2026 favorece a importadores de materias primas, tecnología, medicamentos e insumos, y reduce el costo del servicio de la deuda externa.

En contraste, disminuye los ingresos en pesos de exportadores de café, flores y manufacturas, resta competitividad al turismo y reduce el valor local de las remesas; para los consumidores, el efecto sobre los precios de bienes importados se traslada de forma gradual.

Por último, Cubides recomendó que las empresas contemplen escenarios cambiarios más amplios en sus presupuestos, utilicen coberturas para compras futuras y eviten descalces entre la moneda de sus deudas y la de sus ingresos. La evolución del índice DXY, las tasas de los bonos estadounidenses, la inflación de Estados Unidos, el petróleo, los TES y el ajuste fiscal será determinante para medir esa exposición.