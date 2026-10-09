Campetrol prevé interés de petroleras en nuevos contratos desde 2027 tras movimientos de la ANH

Nelson Castañeda es el presidente ejecutivo de Campetrol - crédito Campetrol

Guardar

Campetrol considera que Colombia podría comenzar a recibir nuevas manifestaciones de interés de compañías petroleras durante el primer trimestre de 2027, luego de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, empezara a dar pasos para reactivar el conocimiento del subsuelo y avanzar hacia posibles adjudicaciones de áreas.

El presidente del gremio de bienes y servicios de petróleo, gas y energía, Nelson Castañeda, calificó como positiva la decisión de la ANH de reservar cerca de 20 millones de hectáreas para estudio y comenzar rondas de conocimiento del subsuelo.

PUBLICIDAD

En entrevista con Blu Radio, sostuvo que este movimiento representa una señal de reactivación de la exploración.

“Es la mejor noticia que hemos escuchado en cuatro años. Estamos reactivando el primer eslabón de la exploración en Colombia”, afirmó Castañeda.

Según explicó, la ANH estaría estructurando un cronograma y ya existirían áreas en las que algunas compañías tendrían interés en presentar ofertas.

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan junto a tuberías de extracción de petróleo en el campo Rubiales, en el departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

Campetrol espera señales de interés en el primer trimestre de 2027

Castañeda señaló que la cumbre de petróleo, gas y energía prevista entre el 4 y el 6 de noviembre en Cartagena podría convertirse en un espacio para que la ANH presente con mayor detalle su cronograma.

PUBLICIDAD

En el encuentro participarán los gremios ACP, Aciem, ACGGP y Campetrol, además de diferentes actores de la industria.

El dirigente gremial estimó que durante el primer trimestre de 2027 podrían conocerse las primeras expresiones de interés relacionadas con la adjudicación de áreas.

“Podamos tener los primeros intereses en la adjudicación de áreas y reactivemos la exploración en Colombia como se merece”, señaló.

La expectativa del gremio no significa que para ese momento ya existan contratos firmados ni proyectos en ejecución, pues todavía deben surtirse las etapas de estructuración, oferta y eventual adjudicación.

Campetrol insiste en que las decisiones que se adopten ahora tendrán efectos en el mediano y largo plazo.

Castañeda explicó que los proyectos del sector requieren varios años antes de traducirse en nueva producción.

“Las decisiones de esta industria, las que tomemos hoy, se verán en resultados en tres, cuatro y cinco años”, afirmó.

Campetrol vuelve a plantear fracking y mayores reservas

El presidente del gremio también se refirió al debate sobre los yacimientos no convencionales y la utilización de fracturamiento hidráulico.

Según Castañeda, Colombia actualmente importa más del 32 % del gas que consume, situación que atribuyó a decisiones que no se tomaron durante años anteriores.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de la empresa Pacific Rubiales Petroleum exhibe una muestra de petróleo en un yacimiento en Meta, Colombia, 11 de febrero 2015. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA - Etiquetas: ENTORNO EMPRESARIAL, ENERGÍA)

El dirigente defendió la posibilidad de desarrollar recursos no convencionales y sostuvo que, según las estimaciones citadas por el gremio, la utilización de lo que denominó “fracking 4.0” podría multiplicar considerablemente las reservas disponibles.

“Podríamos tener más de 90 veces las reservas de gas que tiene Colombia hoy y cuatro veces las reservas de petróleo”, afirmó.

Estas cifras corresponden a estimaciones expuestas por Campetrol y no equivalen a reservas probadas ni a recursos actualmente disponibles para producción.

Castañeda mencionó además el interés manifestado públicamente por Drummond en la cuenca Cesar-Ranchería.

Según dijo, la compañía estaría dispuesta a realizar inversiones superiores a US$1.000 millones anuales si el Gobierno establece un marco legal que garantice estabilidad jurídica para esos proyectos.

PUBLICIDAD

El dirigente aseguró que, bajo esas condiciones, podrían perforarse los primeros pozos el próximo año, en un plazo aproximado de nueve meses a un año.

Por ahora, el sector permanece a la espera del cronograma de la ANH y de las definiciones regulatorias que determinarán si las áreas en estudio avanzan hacia nuevos procesos contractuales.

Para Campetrol, el movimiento de la agencia constituye el primer paso para intentar recuperar la exploración y, a largo plazo, aumentar la producción nacional de petróleo y gas.