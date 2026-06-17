El Banco de la República alertó efectos del aumento del salario mínimo y confirmó subida en el precio de los alimentos para junio de 2026

El Banco de la República ya aumentó en 200 puntos básicos la tasa de interés en 2026, algo que generó la furia del Gobierno Petro ante el impacto para la economía - crédito Banco de la República

La inflación en Colombia continúa mostrando una tendencia al alza, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que alcanzó en mayo una nueva subida, tanto en lo mensual como en lo anual, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El escenario, marcado por presiones generalizadas sobre los precios y expectativas de aumentos adicionales en la tasa de interés, concentra la atención en las futuras decisiones de política monetaria y su impacto en los hogares del país.

A mayo de 2026, la inflación mensual en Colombia fue de 0,47% y la anual se situó en 5,84%, con lo que acumuló tres meses consecutivos de incrementos y alcanzó el mayor nivel en 22 meses.

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Y es que el registro de mayo representa el tercer incremento mensual consecutivo de la inflación colombiana, con el dato anual que subió desde el 5,68% de abril hasta un 5,84%, el nivel más alto desde hace casi dos años. El resultado superó tanto la expectativa de Corficolombiana (0,53% mensual) como la del consenso del mercado (0,52%). Además, la variación de 0,47% es 1,3 veces mayor al promedio histórico para mayo en la última década.

La inflación anual de Colombia seguiría lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Banco de la República

Según el Emisor, la aceleración inflacionaria no se restringe solo a los servicios. En mayo, 11 de los 12 grupos de gasto incrementaron precios, encabezados por alojamiento, servicios públicos, salud, restaurantes y hoteles, que explicaron el 82% de la variación mensual. Aunque los alimentos aportaron a contener el crecimiento general, la inflación acumulada hasta mayo ascendió a 4,4%, por encima del 3,7% registrado en el mismo periodo de 2025.

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Factores que impulsan la inflación en Colombia

El Banco de la República dice que la actual dinámica inflacionaria, en gran parte, se debe a la demanda interna sólida y a mecanismos de indexación salarial, más que a factores transitorios de oferta. Precisó la entidad que ocho de cada diez puntos porcentuales (pp) del aumento anual corresponden a estos factores estructurales. Corficolombiana coincide en que servicios, regulados y bienes sostuvieron el avance de los precios en mayo, con los alimentos ayudando solo parcialmente a moderar el ritmo inflacionario.

Las mediciones de inflación básica también reflejaron esta tendencia. Por ejemplo;

Inflación sin alimentos: subió de 5,44% a 5,81%, el nivel más alto desde diciembre de 2024.

Inflación sin alimentos y bienes regulados: llegó a 5,99%, casi un punto por encima del cierre de 2025 y en su máximo de 23 meses.

Corficolombiana remarcó la persistencia de estas presiones como evidencia de la dificultad para reducir la inflación con rapidez, incluso, cuando los choques de oferta han sido menos significativos. Los alimentos conservaron un rol central en las fluctuaciones de corto plazo. Para junio, Corficolombiana espera que este grupo tenga el mayor impacto sobre el IPC, seguido por servicios y regulados, sin señales claras de un alivio estructural.

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En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

Proyecciones de inflación y expectativas del mercado

La EME del Banco de la República para junio de 2026 mostró que el consenso del mercado anticipa una inflación en aumento en el corto plazo. Se prevé que el IPC alcance el 6% anual en junio, con una proyección mensual de 0,34%. Este sería el cuarto mes seguido de incremento, a la espera de la publicación oficial del Dane el 7 de julio.

En cuanto al cierre de 2026, las respuestas recogidas por el Banco de la República van de 5,9% a 7,2%, con una mediana de 6,48%, la expectativa más alta observada en el año. Hacia diciembre de 2027, los analistas pronostican un descenso paulatino de la inflación hasta aproximadamente 4,8%, lo que permitiría el retorno al rango objetivo (2% a 4%) luego de más de dos años fuera de ese margen.

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Por el lado de Corficolombiana, la entidad proyecta un incremento mensual para junio de 0,35% y una tasa anualizada de 6,1%. La firma prevé que el entorno de precios elevados y la presión sobre bienes y servicios podrían demorar la convergencia del IPC con el rango de tolerancia del banco central.

La tasa de interés del Banco de la República de Colombia superaría el 12% en los próximos meses - crédito Banco de la República

Perspectivas sobre la política monetaria del Banco de la República

La orientación de la política monetaria se perfila como el principal mecanismo para enfrentar el contexto inflacionario. Según el Banco de la República y el consenso de analistas, en su próxima reunión del 30 de junio, es probable que la tasa de interés de referencia aumente en 50 puntos básicos (pb) hasta 11,75%. Se contempla que en julio se sume otro ajuste y se lleve la tasa a 12%, un nivel que no se reportaba desde el primer trimestre de 2024.

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De acuerdo con la EME del Banco de la República, los incrementos continuarían hasta estabilizar la tasa en torno al 12,25% y se mantendría allí al menos hasta principios de 2027 antes de un eventual retroceso.

Corficolombiana considera que existe un renovado impulso hacia una postura más restrictiva. “La información disponible refuerza nuestra expectativa de que la Junta Directiva del Banco de la República retomará el ciclo de aumentos de tasas en la reunión de finales de junio”, indicó la entidad. Añadió que la persistencia de presiones inflacionarias asociadas a la demanda y a la indexación justifica decisiones más contundentes en política monetaria.

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Señaló que la última pausa respondió sobre todo a la incertidumbre política y pronosticó que la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva podría apoyar un alza de 100 pb y se llevaría la tasa de interés a 12,25% en la próxima reunión.