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Así puede hacerse ondas en el cabello sin aplicar calor y en pocos minutos: una creadora de contenido compartió truco

La influenciadora dio a conocer un paso a paso para dar volumen y movimiento al pelo con un método sencillo, en el que la dirección del secado resulta clave para lograr un acabado más pulido

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María Elvira Ramírez muestra cómo se hace ondas sin calor y el detalle que evita el frizz - crédito @mariaelvirar/tiktok

Las redes sociales se han convertido en una fuente constante de consejos de belleza. Entre las creadoras de contenido que más conversación ha generado en los últimos días está María Elvira Ramírez, quien compartió un método sencillo para lograr ondas en el cabello sin usar planchas, rizadores eléctricos ni otras herramientas de calor.

La influenciadora publicó un video en el que mostró paso a paso cómo logra darle volumen y movimiento a su cabello mientras evita los daños que suelen provocar las altas temperaturas en la fibra capilar. Su técnica rápidamente llamó la atención de cientos de usuarios interesados en alternativas para cuidar el pelo sin renunciar a un peinado elegante, de moda y natural.

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Según explicó Ramírez, todo comienza desde el momento del secado. La creadora de contenido aseguró que primero deja que su cabello se seque de manera natural durante algunos minutos y únicamente utiliza el secador cuando siente que ya no está completamente empapado.

Dejarme secar el pelo al comienzo al natural y ya cuando siento que ya no está goteando, ahora sí empiezo a orearme el pelo con el secador”, comentó primero en la grabación.

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Dibujo de una mujer joven con cabello castaño rizándose el pelo con un dispositivo sin calor, mirando su reflejo en un espejo de cuerpo entero.
La influenciadora María Elvira Ramírez enseña un método para hacer ondas sin calor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, advirtió que existe un error frecuente que puede arruinar el resultado final. De acuerdo con la influenciadora, la dirección en la que se seca el cabello es fundamental para evitar que se esponje.

La clave para que esto les quede bien es no secarse el pelo hacia arriba. Esto les va a dar frizz y la idea es que nos quede bien calmadito”, explicó.

Por esta razón, recomendó dirigir el secado hacia abajo mientras se realizan movimientos suaves con las manos para mantener el cabello controlado y con una apariencia más pulida.

Una vez el cabello está prácticamente seco, pero aún conserva un poco de humedad, llega el paso que, según María Elvira, marca la diferencia.

La creadora de contenido utiliza un rizador sin calor, un accesorio elaborado con tela suave que consiste en un tubo flexible acompañado de dos moñas y un gancho para fijarlo en la parte superior de la cabeza.

Ilustración de un rizador de cabello morado sin calor, dos gomas a juego y la parte trasera de una cabeza con cabello castaño largo y ondulado sobre un fondo claro.
El accesorio de tela con el que María Elvira Ramírez reemplaza la plancha para peinar su cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque reconoció que el resultado visual durante el proceso puede parecer extraño, aseguró que vale la pena por los beneficios que aporta al cabello.

Se van a ver como unas locas, sí, pero funciona. Me parece una gran alternativa para no utilizar calor”, afirmó entre risas.

Ramírez también contó que adquirió el accesorio a través de una plataforma de comercio electrónico, asegurando que no era un elemento difícil de conseguir y que no era costoso. Además, destacó que se ha convertido en una de sus herramientas favoritas para peinarse sin maltratar el pelo.

En el video, la influenciadora mostró cómo divide el cabello por la mitad y lo trabaja por partes, pues va tomando mechones de grosor medio para ir envolviéndolos alrededor del tubo de tela.

Según explicó, el detalle más importante para obtener unas ondas definidas es aplicar suficiente tensión mientras se enrolla cada sección.

“Lo importante es que quede bien apretado. Ustedes tienen que sentir el pelo tensionado para que las ondas se vayan haciendo”, indicó.

María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
María Elvira explica cómo hacer ondas sin calor - crédito @mariaelvirar_/IG

Asimismo, recomendó dejar las puntas ligeramente sueltas para evitar que el cabello adopte formas poco favorecedoras al finalizar el proceso.

Después de repetir el procedimiento en ambos lados de la cabeza, María Elvira aconsejó dejar el cabello en el accesorio durante el mayor tiempo posible para potenciar el resultado.

“A mí me gusta dejarlo más o menos cuatro horas”, reveló.

Al retirar el rizador, la creadora de contenido mostró el resultado final: unas ondas suaves, con volumen y movimiento natural.

Aunque aclaró que no se trata de rizos perfectamente definidos como los que se consiguen con herramientas térmicas, destacó que el efecto final resulta favorecedor para quienes buscan una apariencia fresca y desenfadada.

Además, resaltó que el principal beneficio de esta técnica es la protección del cabello frente al daño acumulativo que pueden generar el secador, las planchas o los rizadores eléctricos cuando se utilizan con frecuencia: “Estamos evitando usar calor y cuidando muchísimo más nuestro pelo”, concluyó.

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