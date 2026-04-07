Qué es el sendero Las Moyas, ruta del turismo de bienestar en Bogotá

El sendero Las Moyas refuerza el turismo de bienestar en Bogotá - crédito @livehappycol/IG

En medio del ritmo acelerado de la capital colombiana, existe un lugar donde el ruido de la ciudad queda atrás y la conexión con la naturaleza se vuelve protagonista.

Se trata del sendero ecológico Las Moyas, ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá, que se ha consolidado como una de las experiencias más completas para quienes buscan algo más que actividad física: un espacio de contemplación, historia y bienestar.

El acceso a este recorrido se encuentra en la transversal Segunda Este #78-93, en el barrio Rosales, localidad de Chapinero y desde allí inicia un trayecto de aproximadamente 3,5 kilómetros —solo de ida— que conduce a los visitantes por un entorno de montaña caracterizado por su riqueza natural y sus vistas privilegiadas de la ciudad.

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De acuerdo con información del portal oficial bogota.gov.co, quienes realizan esta caminata experimentan un cambio inmediato: el ambiente urbano se transforma en un paisaje dominado por el aire puro, los sonidos del bosque y una panorámica que permite observar Bogotá desde una perspectiva distinta.

El sendero Las Moyas: la escapada natural que conquista a los amantes del bienestar en Bogotá - crédito @santuariolasmoyas/IG

A diferencia de otros senderos urbanos, Las Moyas cuenta con un sistema de acceso regulado. Para ingresar, es necesario realizar una reserva previa a través de plataformas habilitadas, donde se puede consultar la disponibilidad de cupos, horarios y recomendaciones. Este mecanismo busca no solo garantizar la seguridad de los visitantes, sino también proteger el ecosistema que rodea el recorrido.

El camino, aunque accesible, implica un nivel de exigencia física considerable, especialmente en los tramos de ascenso.

A lo largo del trayecto, los caminantes atraviesan formaciones rocosas, vegetación típica del bosque altoandino y varios puntos de observación natural. Cada pausa —ya sea para descansar, hidratarse o admirar el paisaje— hace parte esencial de la experiencia.

A lo largo del trayecto, los caminantes atraviesan formaciones rocosas, vegetación típica del bosque altoandino y varios puntos de observación natural. Cada pausa —ya sea para descansar, hidratarse o admirar el paisaje— hace parte esencial de la experiencia.

Las Moyas, el rincón secreto donde la naturaleza, la historia y el yoga se conectan en Bogotá - crédito @santuariolasmoyas/IG

Más allá de su valor ambiental, este sendero también posee una fuerte carga simbólica. Según destaca bogota.gov.co, las formaciones rocosas conocidas como “Las Moyas” eran consideradas sagradas por los muiscas, quienes veían en este espacio un punto de conexión entre el mundo terrenal y el universo y este componente ancestral sigue presente en la percepción de muchos visitantes, que encuentran en el lugar una atmósfera particular.

En ese sentido, Las Moyas se ha posicionado como un destino que integra naturaleza, cultura e introspección. Además de la caminata, el sendero es utilizado para actividades como yoga, meditación y prácticas de bienestar, aprovechando el entorno tranquilo y la cercanía con la naturaleza.

El área también destaca por su biodiversidad, pues durante el recorrido es posible observar distintas especies de aves propias del ecosistema altoandino, lo que convierte la visita en una oportunidad para el avistamiento y el contacto con la fauna local.

Las autoridades recomiendan asistir con ropa cómoda, llevar suficiente hidratación y prepararse para un recorrido exigente. Asimismo, insisten en la importancia de cumplir con las normas establecidas para preservar el entorno natural.

De la ciudad al bosque: así vive Bogotá el boom de Las Moyas, el sendero con reservas y toque místico - crédito Eaab

El ingreso al sendero, además de la reserva previa, implica la adquisición de entradas a través de plataformas autorizadas, siguiendo los lineamientos establecidos por las entidades encargadas. Este control responde a la necesidad de mantener el equilibrio entre el turismo y la conservación ambiental.

Con su combinación de paisaje, historia ancestral y propuestas de bienestar, Las Moyas se consolida como una alternativa para redescubrir Bogotá desde otra perspectiva. Un recorrido que, a pocos minutos de la ciudad, permite reconectar con la naturaleza y transformar una caminata en una experiencia integral.

Bogotá se ha consolidado como un destino turístico diverso que combina historia, cultura, gastronomía y naturaleza en un solo territorio. Desde recorridos por el centro histórico de La Candelaria hasta experiencias en los Cerros Orientales, la ciudad ofrece múltiples planes para todos los gustos y presupuestos. En este contexto, la invitación es clara: los propios ciudadanos pueden redescubrir su ciudad y convertirse en turistas en la capital de Colombia.