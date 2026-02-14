Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

La hija de reguetonero compartió un reel en sus redes sociales con el que celebró la gestación de un "bebé arcoiris" que podría nacer en agosto próximo - crédito @jesaaelys/Instagram

Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025.

La noticia cobra un significado aún mayor tras conocerse que el embarazo llega pocos meses después de que la pareja sufriera la pérdida de un bebé en septiembre de 2025, lo que convierte a este niño en su “bebé arcoíris”, como lo definió la propia madre gestante.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió un video grabado en un entorno paradisíaco frente al mar. En las imágenes, aparece acompañada por su esposo, evidenciando el entusiasmo en sus rostros por la nueva etapa que comienzan.

Junto al video, Jesaaelys escribió: “Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”. A través de este mensaje, la influenciadora destacó el carácter especial de este embarazo para la familia.

Según explicó la influenciadora, se espera que de a luz a su bebé en agosto de 2026 - crédito @jesaaelys/Instagram

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, expresó la empresaria, subrayando la cautela que eligieron mantener tras lo ocurrido meses atrás.

Por esa misma razón, la pareja decidió darse un espacio antes de confirmar la noticia. “Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás”, expresó Jesaaelys.

La mujer aprovechó la oportunidad de agradecer el apoyo recibido de sus seguidores en este proceso: “Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… ¡los amamos!”.

Si bien la pareja optó por no entrar en detalles adicionales sobre el embarazo en el anuncio, la publicación reveló un dato clave: la fecha estimada de nacimiento de su bebé. En el video, Jesaaelys aparece escribiendo sobre un espejo la frase: “Baby coming… agosto 2026”. Según especificó, la fecha programada para el parto es el martes 11 de agosto, lo que indica que actualmente tendría unas ocho semanas de embarazo.

Hija de Daddy Yankee aseguró que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico y le llovieron cuestionamientos

Jesaaelys Ayala afirmó que Bad Bunny era el artista más grande de Puerto Rico tras el Super Bowl LX, en medio del distanciamiento que vive con su padre tras el divorcio de su madre - crédito @chicanorap2023/Instagram

La reacción de Jesaaelys tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX desató una ola de críticas en redes sociales debido a su declaración sobre el cantante puertorriqueño al ubicarlo como “el mejor artista que ha dado Puerto Rico”, por encima incluso de su propio padre.

La declaración, realizada en su cuenta de Instagram, constó de un mensaje junto a un video del artista portando la bandera de Puerto Rico, ante el cual Ayala expresó: “El mejor artista que ha dado Puerto Rico. Olvídate, que quedamos en una pieza”.

Posteriormente, agradeció a su madre, Mireddys González, por haber nacido en la isla, sin hacer mención a su padre y dejando en evidencia que el conflicto familiar tras la ruptura de los padres de Jesaaelys todavía está abierto. El proceso judicial continúa abierto y ha afectado la relación entre el cantante y su hija, al punto que su reciente boda con Carlos Olmo no contó con la presencia del artista.

En redes sociales, algunos usuarios recordaron a Jesaaelys la relevancia histórica de su padre en el reguetón y la música urbana, mientras otros destacaron el impacto internacional de Bad Bunny - crédito @ jesaaelys/ Instagram

Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Muchos usuarios defendieron el legado de Daddy Yankee, considerado pionero del reguetón y figura central en el desarrollo del género. Comentarios como “El mejor es Daddy Yankee”, “gracias a tu papá existe este género” y “el número uno es tu papi” se multiplicaron en respuesta a las palabras de Jesaaelys. Otros, en cambio, señalaron el impacto actual de Bad Bunny y su posición como principal exponente de la música urbana a nivel internacional.

Las tensiones familiares entre Jesaaelys Ayala y Daddy Yankee han sido objeto de atención mediática. Tras el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, el artista inició acciones legales contra su exesposa y su excuñada, acusándolas de transferir 100 millones de dólares de cuentas corporativas a personales. Además, Daddy Yankee logró el reconocimiento legal de cuatro de sus marcas, lo que le permite utilizar comercialmente estos activos sin autorización de Mireddys González.