Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

Antes de su encuentro con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro se pronunció por la emergencia climática en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro ordenó, a través de su cuenta oficial en X, enviar toda la ayuda necesaria a La Mojana y Córdoba por las graves afectaciones registradas en los municipios debido a las lluvias.

El jefe de Estado aseguró que la respuesta será inmediata e incluirá la reubicación de las personas afectadas.

“Está vez toda la ayuda a Córdoba y la Mojana. Está vez es rápido y es primera ayuda, y es reubicación inmediata de las víctimas usando la ley sin miedo”, señaló el presidente Petro.

También emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población.

“En Córdoba empieza a sobrar el agua de la represa de Urrá. Cuidarse mucho aguas abajo”, aseveró el mandatario.

El presidente Gustavo Petro vinculó la emergencia con la crisis climática global y afirmó que no se trata de mentiras, sino de una realidad.

Además, habló de la situación que afronta Murindó, Antioquia, expresando su total apoyo a la comunidad que se ha visto afectada por la situación climática en la región.

“Todo el apoyo a Murindó, Antioquia. No es de mentiras la crisis climática. La humanidad sobrevive ayudándose”, aseveró Petro.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo una conexión entre la crisis climática y la seguridad alimentaria.

“Cuando dijeron hambre de hambruna no es porque hay hambre, sino porque la crisis climática puede arrebatar los alimentos que se produzcan mañana”, puntualizó el mandatario colombiano.