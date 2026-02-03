Colombia

Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población

Guardar
Antes de su encuentro con
Antes de su encuentro con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro se pronunció por la emergencia climática en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro ordenó, a través de su cuenta oficial en X, enviar toda la ayuda necesaria a La Mojana y Córdoba por las graves afectaciones registradas en los municipios debido a las lluvias.

El jefe de Estado aseguró que la respuesta será inmediata e incluirá la reubicación de las personas afectadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Está vez toda la ayuda a Córdoba y la Mojana. Está vez es rápido y es primera ayuda, y es reubicación inmediata de las víctimas usando la ley sin miedo”, señaló el presidente Petro.

También emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población.

En Córdoba empieza a sobrar el agua de la represa de Urrá. Cuidarse mucho aguas abajo”, aseveró el mandatario.

Gustavo Petro aseguró que la
Gustavo Petro aseguró que la respuesta será inmediata e incluirá la reubicación de las personas afectadas - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro vinculó la emergencia con la crisis climática global y afirmó que no se trata de mentiras, sino de una realidad.

Además, habló de la situación que afronta Murindó, Antioquia, expresando su total apoyo a la comunidad que se ha visto afectada por la situación climática en la región.

“Todo el apoyo a Murindó, Antioquia. No es de mentiras la crisis climática. La humanidad sobrevive ayudándose”, aseveró Petro.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo una conexión entre la crisis climática y la seguridad alimentaria.

“Cuando dijeron hambre de hambruna no es porque hay hambre, sino porque la crisis climática puede arrebatar los alimentos que se produzcan mañana”, puntualizó el mandatario colombiano.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLluvias en ColombiaEmergencia por lluviasCórdobaLa MojarraAyuda humanitariaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Aplazan pruebas del concurso de la Contraloría: hay nueva fecha para más de 3.000 aspirantes a empleos públicos

El proceso, que busca proveer miles de cargos de carrera administrativa, tendrá un cambio clave en su cronograma, esta será la nueva fecha

Aplazan pruebas del concurso de

Policía capturó a hombre que habría violado a tres menores en Cundinamarca: también tenía una denuncia en Venezuela por abuso sexual

Las autoridades judiciales ordenaron el encarcelamiento de un hombre de 38 años luego de que una investigación determinara que cometió agresiones sexuales continuadas contra su hija y dos hijastras en varios municipios

Policía capturó a hombre que

Álvaro Uribe denunció la compulsa de copias en su contra por dos asesinatos en los años 90: “Es abusiva y políticamente motivada”

Las declaraciones del exmandatario surgen tras ser señalado en una investigación judicial que involucra la muerte de Jesús María Valle y otros hechos violentos ocurridos mientras era gobernador de Antioquia

Álvaro Uribe denunció la compulsa

El artista internacional LifeofFilm pasó por Medellín y confió una cámara desechable a un skater paisa: este fue el resultado

La propuesta de LifeofFilm reveló secretos urbanos y una perspectiva única mediante 16 imágenes tomadas por un patinador con visión reducida

El artista internacional LifeofFilm pasó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló que

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026