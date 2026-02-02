Colombia

Vicky Dávila cuestionó a Roy Barreras por llegada de Xavier Vendrell a su campaña: el polémico catalán se pronunció

El nombre de Xavier Vendrell se ha visto envuelto en controversia debido a señalamientos sobre su supuesta participación en el ingreso de $500 millones, aportados por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo

Guardar
Vicky Dávila, Xavier Vendrell y
Vicky Dávila, Xavier Vendrell y Roy Barreras, figuras políticas para las próximas elecciones de 2026 - crédito Vicky Dávila/Facebook/@jordigalves/X/Colprensa

El candidato presidencial e integrante de la consulta Frente por la Vida, Roy Barreras, anunció en su cuenta de X que el catalán Xavier Vendrell será su coordinador político.

“He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo 2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II); Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y Marco Cartolano (estratega de comunicación digital y documentalista)”, señaló Barreras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio generó diferentes críticas, entre ellas, la candidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila.

La periodista le preguntó al exembajador y exsenador de dónde obtiene los recursos para contratar asesores, aludiendo al alto costo de estos servicios. Dávila calificó como polémico al catalán Xavier Vendrell.

El nombre de Xavier Vendrell se ha visto envuelto en controversia debido a señalamientos sobre su supuesta participación en el ingreso de $500 millones, aportados por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o el Zar del contrabando, a la campaña Petro Presidente 2022-2026.

“Roy Barreras, de dónde saca tanta plata para asesores. Todos son muy costosos. Sin contar polémicos personajes como Xavier Vendrell. ¡Qué porquería!”, expresó Vicky Dávila.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X

Para la candidata presidencial, la incorporación de Vendrell a la campaña de Roy Barreras representa “la politiquería de siempre”, caracterizada, según afirmó, por el uso de grandes sumas de dinero y la ausencia de principios.

“La politiquería de siempre se hace con mucha plata, sin principios, ahí tienen. Nosotros vamos a ganar, yendo a la calle, persona a persona, voto a voto de millones de valientes”, afirmó Dávila.

Temas Relacionados

Vicky DávilaXavier VendrellRoy BarrerasGustavo PetroElecciones presidencialesCampañas políticasColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Entre risas y con su estilo irreverente, la popular paisa aseguró estar dispuesta a volver al ‘reality’, aunque sea como invitada especial, demostrando que su carisma sigue conquistando al público

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

Capturado en Medellín ciudadano de Guyana buscado por un intento de homicidio en Argentina: tenía circular roja de Interpol

Autoridades reforzaron la vigilancia en alojamientos y coordinaron nuevos controles para impedir que prófugos evadan la justicia cruzando fronteras

Capturado en Medellín ciudadano de

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 2 de febrero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con un video desde un

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate sin filtro tras

Melissa Gate sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos’: “No la aguanto más”

Así fue el homenaje que le rindieron al cantante Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026

Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la eliminación de su hermana: “Qué programa tan tóxico”

Deportes

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

La lluvia nuevamente sería protagonista en la reanudación del partido de Millonarios vs. Medellín en Bogotá: este es el pronóstico del Ideam

Fichaje de Edwuin Cetré en Brasil se cayó a última hora: esta es la millonada que perdió el Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada