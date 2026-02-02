Vicky Dávila cuestionó a Roy Barreras por llegada de Xavier Vendrell a su campaña: el polémico catalán se pronunció

Vicky Dávila, Xavier Vendrell y Roy Barreras, figuras políticas para las próximas elecciones de 2026 - crédito Vicky Dávila/Facebook/@jordigalves/X/Colprensa

El candidato presidencial e integrante de la consulta Frente por la Vida, Roy Barreras, anunció en su cuenta de X que el catalán Xavier Vendrell será su coordinador político.

“He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo 2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II); Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y Marco Cartolano (estratega de comunicación digital y documentalista)”, señaló Barreras.

El anuncio generó diferentes críticas, entre ellas, la candidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila.

La periodista le preguntó al exembajador y exsenador de dónde obtiene los recursos para contratar asesores, aludiendo al alto costo de estos servicios. Dávila calificó como polémico al catalán Xavier Vendrell.

El nombre de Xavier Vendrell se ha visto envuelto en controversia debido a señalamientos sobre su supuesta participación en el ingreso de $500 millones, aportados por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o el Zar del contrabando, a la campaña Petro Presidente 2022-2026.

“Roy Barreras, de dónde saca tanta plata para asesores. Todos son muy costosos. Sin contar polémicos personajes como Xavier Vendrell. ¡Qué porquería!”, expresó Vicky Dávila.

Vicky Dávila

Para la candidata presidencial, la incorporación de Vendrell a la campaña de Roy Barreras representa “la politiquería de siempre”, caracterizada, según afirmó, por el uso de grandes sumas de dinero y la ausencia de principios.

“La politiquería de siempre se hace con mucha plata, sin principios, ahí tienen. Nosotros vamos a ganar, yendo a la calle, persona a persona, voto a voto de millones de valientes”, afirmó Dávila.