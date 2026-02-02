Colombia

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 2 de febrero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
La lotería El Dorado Mañana
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 2 Febrero 2026

Resultados: 9801 - 6

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería Dorado ColombiaDorado MañanaResultado dorado mañanaColombia-loteriasEl Dorado MañanaÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaEl Dorado Mañana Colombianarrativa

Más Noticias

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Entre risas y con su estilo irreverente, la popular paisa aseguró estar dispuesta a volver al ‘reality’, aunque sea como invitada especial, demostrando que su carisma sigue conquistando al público

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

Capturado en Medellín ciudadano de Guyana buscado por un intento de homicidio en Argentina: tenía circular roja de Interpol

Autoridades reforzaron la vigilancia en alojamientos y coordinaron nuevos controles para impedir que prófugos evadan la justicia cruzando fronteras

Capturado en Medellín ciudadano de

Daniel Briceño señaló que las cárceles en Colombia se convirtieron en call center de extorsión: “Los delincuentes mandan y el Estado obedece”

Según el exconcejal de Bogotá, la falta de control en las prisiones permite la operación de estructuras delictivas desde el interior y favorece la reincidencia

Daniel Briceño señaló que las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con un video desde un

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Así fue el homenaje que le rindieron al cantante Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026

Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la eliminación de su hermana: “Qué programa tan tóxico”

Deportes

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

La lluvia nuevamente sería protagonista en la reanudación del partido de Millonarios vs. Medellín en Bogotá: este es el pronóstico del Ideam

Fichaje de Edwuin Cetré en Brasil se cayó a última hora: esta es la millonada que perdió el Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada