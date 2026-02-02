Melissa Gate sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos’: “No la aguanto más”

Como si se tratara de uno de sus populares posicionamientos, Melissa eliminó ahora a Sofía Jaramillo - crédito @la.tefy90/TikTok

La eliminación de Sofía Jaramillo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 no sorprendió a muchos, y menos a Melissa Gate, que reveló en conversación con Roberto Velásquez su capacidad para anticipar salidas.

“No aguanto más su presencia en esta casa, la verdad que pereza”, confesó Melissa, al ser consultada sobre a quién se habría posicionado en contra dentro del reality.

Durante el encuentro en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, en el que también se encuentra Karina García como panelista, la exconcursante expuso su visión crítica sobre los actuales participantes en el formato: “Me dan cringe”, desatando críticas sobre los posicionamientos, haciendo referencia a la forma en la que algunos intentan copiar estilos previos como el suyo o como ocurría con Yina Calderón.

Para Melissa, varios contendientes actuales no se destacan: “el resto como que muy flojitos. Yo, pues, como que no sé, me esperaba más, la verdad”, señaló, distanciándose de su entusiasmo por ediciones anteriores.

La excepción para Melissa fue Alexa: celebró que una de sus recomendaciones con respecto a la estrategia dentro de la casa fuera puesta en práctica.“Un consejo que yo le di, lo puso a prueba. Excelente, me parece que lo sacó superbién ahí”, comentó la paisa, concediendo mérito a la participante y resaltando el gesto como algo “típico de Melissa Gate”.

Además, la propuesta de regresar como invitada al programa en una futura transmisión fue recibida por Melissa con su característico buen humor: “Sí, así sea que me lleven como florero, porque allá ya hay mucho mueble, pero sí, lo que sea”, bromeó al respecto de una posible negociación internacional para concretar su presencia.

Las reacciones por las declaraciones de Melissa Gate no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Melissa Gate la reina y sin participar sigue sacando gente jajaja”; “Melissa es única, definitivamente como la reina no hay dos”; “se nota que a más de uno instruyó para dar todo en los posicionamientos”, entre otros.

No todo fue bueno y a Yina Calderón no la pudo eliminar

Las constantes disputas entre Melissa Gate y Yina Calderón marcaron la dinámica de varios reality shows colombianos, convirtiéndose en uno de los principales focos de atención en redes sociales. La tensión entre ambas creadoras de contenido se reflejó tanto en sus interacciones en La casa de los famosos Colombia como en otros formatos, donde cada encuentro sumó episodios de confrontación y declaraciones cruzadas.

A lo largo de su participación en el reality, Melissa Gate intentó en diversas ocasiones posicionarse estratégicamente para lograr la salida de Yina Calderón, sin obtener el éxito esperado.

Las actividades de posicionamiento y las pruebas dentro de la casa fueron escenario de fuertes intercambios, con la paisa dejando claro su incomodidad ante la presencia de la empresaria de fajas y reprochándole su actitud y comentarios, especialmente sobre la relación con otros participantes y el ambiente en la convivencia.

Las diferencias no se limitaron al entorno televisivo. En transmisiones en vivo y redes sociales, Melissa manifestó su rechazo absoluto a cualquier acercamiento con Yina, utilizando palabras contundentes y calificativos que profundizaron la brecha entre ambas.

“Ya nos dimos cuenta que no tienes principios, que no eres leal a nadie… El peor error que yo pude haber cometido fue haberte dado mi mano”, expresó Melissa en una de sus intervenciones más recordadas.

Por su parte, Calderón respondió con igual dureza, sugiriendo que Melissa actuaba por presión y envidia, y criticando sus decisiones personales y estéticas. “Sin mí al lado, Melissa no será lo que la gente espera. Aceptó solo por presión, porque no pudo con la idea de que nosotras estemos en otro lado”, aseguró la DJ, reafirmando la magnitud de su rivalidad.