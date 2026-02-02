Colombia

Manifestaciones de taxistas en Bogotá afectan la movilidad cerca al aeropuerto El Dorado

Conductores del gremio se ubicaron en la avenida El Dorado con carrera 105, en sentido occidente - oriente, mientras las autoridades recomiendan tomar rutas alternas

Afectaciones viales se presentan en
Afectaciones viales se presentan en la mañana del lunes 2 de febrero en inmediaciones del aeropuerto El Dorado - crédito @BogotaTransito/X

En la mañana del lunes 2 de febrero se presentan manifestaciones en inmediaciones Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por parte de taxistas.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurre en la avenida el Dorado con carrera 105, en sentido occidente - oriente.

La Secretaría de Movilidad informó a través de sus canales oficiales cerca de las 9:37 a. m. que: “Se presenta afectación vial en la avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido Oriente - Occidente”.

Autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar para mitigar el tráfico en la zona. De esta manera, la entidad aseguró que las rutas alternas son: avenida Esperanza, carrera 103 y avenida El Dorado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Manifestaciones BogotáTaxis BogotáManifestaciones taxis BogotáAeropuerto El DoradoProtesta calle 26Movilidad BogotáBogotáColombia-Noticias

