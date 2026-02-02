Colombia

Lina María Garrido se despachó contra periodista cercano a Petro tras publicar la dirección de su casa: “Los voy a seguir denunciando”

La representante a la Cámara y candidata al Senado del partido Cambio Radical se pronunció en sus redes sociales y acusó al comunicador de dar a conocer detalles sensibles sobre la ubicación de su residencia en Bogotá; en un hecho que, según explicó, pone en riesgo a su círculo más íntimo

La congresista de Cambio Radical denunció públicamente al periodista Gonzalo Guillén por publicar la dirección exacta de su residencia, un acto que califica de "criminal" y que pone en grave peligro a su familia - crédito @LinaMariaGarri1/X

Con un fuerte video en sus redes sociales, la representante a la Cámara Lina María Garrido denunció el lunes 2 de febrero que el periodista Gonzalo Guillén divulgó la dirección exacta de su vivienda en Bogotá, lo que -según la congresista- la obligó a cambiar de residencia. La congresista responsabilizó tanto al comunicador como al presidente de la República, Gustavo Petro, por las posibles consecuencias contra su integridad y la de su familia; justo en época electoral.

En sus afirmaciones, la congresista de Cambio Radical, que quiere pasar al Senado, enfatizó su denuncia. “El periodista Gonzalo Guillén, amigo personal de Gustavo Petro, ha hecho algo criminal. Publicó la dirección exacta de mi casa en Bogotá, el lugar donde vivo y vive mi familia”., indicó Garrido, que agregó que la divulgación constituye una amenaza directa contra su integridad, por lo que quiso dejar constancia por si le sucede algo a ella o a sus seres queridos.

A su vez, la parlamentaria opositora al actual Gobierno afirmó que no cederá ante las presiones. “Mi batalla contra este gobierno no acabará. No me cansaré. No desfalleceré. Yo juré defender a mi país y lo estoy haciendo con todas las fuerzas de mi ser”, expresó la congresista, que desde el 20 de julio de 2025 se ha convertido en una de las voces más fuertes en el legislativo contra Petro, al tener repercusión mediática por su réplica al discurso del primer mandatario.

Gonzalo Guillén es el periodista
Gonzalo Guillén es el periodista y fundador del portal de noticias La nueva prensa - crédito Jesús Avilés/Infobae

Garrido denunció motivos políticos tras las denuncias de Guillén e involucró a Gustavo Petro

La representante aseguró que el hecho no es aislado y lo vinculó con su actividad como crítica del Ejecutivo. “No estamos peleando entre iguales. A ellos los apoyan los criminales, los mismos que asesinaron a Miguel Uribe. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Ahora quieren hacer lo mismo conmigo”, indicó la congresista, que criticó la falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no ha querido fortalecer su seguridad.

La UNP no actúa. Se vuelve cómplice, pese a las múltiples solicitudes y requerimientos que le han ordenado fortalecer mi esquema”, reafirmó en sus palabras.

En su declaración, Garrido recordó antecedentes de sanciones contra el periodista y lo relacionó con el presidente. “Gonzalo Guillén es el mismo bandido que ha sido sancionado en varias oportunidades por mentir en sus publicaciones y al que Petro le prestó la casa de Nariño hace exactamente un año para que pagara una sanción de arresto de tres días. Por eso estoy segura que esto es una orden del petrismo”, destacó la mujer, que arreció en sus señalamientos.

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido actualmente usa chaleco antibalas para su protección - crédito @linamariagarri1/X

La controversia surgió luego de que La Nueva Prensa, medio dirigido por Guillén, publicó una investigación que vincula al esposo de Garrido con la presunta compra de un inmueble millonario en Bogotá, al parecer, para ocultar recursos ilícitos relacionados con la administración pública en Arauca, por lo que la congresista rechazó estos señalamientos. “En ese mismo artículo y sin una sola prueba, acusa a mi esposo, un expolicía intachable, de ser testaferro de mi papá”, dijo.

Y añadió, en defensa de su pareja. “Eso es ridículo. Y si desean que se investiguen, denúncienlo. Mi familia y yo no tenemos nada que esconder y no tenemos nada de qué avergonzarnos”. La polémica, como era de esperarse, se convirtió en uno de los temas de conversación en las redes sociales, en las que el periodista Guillén ha difundido activamente sus hallazgos; los mismos que han sido desmentidos de forma categórica por la representante.

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido es una de las congresistas que ha declarado su oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Maria Garrido/Facebook - Presidencia

Lina María Garrido tomó una radical decisión tras esta situación

En consecuencia, la representante contraria al Gobierno relató el impacto personal de la revelación de su ubicación. “Me duele tener que irme de mi propia casa porque ante este acto criminal que fue propagado por todas las bodegas y medios prepagos y lunáticos petristas en todo el país, no les voy a dar el gusto de facilitarles su intención de silenciarme”, resaltó Garrido, que dejó en claro que este tipo de sucesos no impedirán su labor de control político.

En su mensaje, enfatizó que seguirá adelante con sus denuncias. “No me van a callar. Pero quiero dejar nuevamente constancia de la forma como en mi condición de líder de la oposición, me veo obligada a vivir bajo amenazas y ataques de los amigos de este Gobierno sin tener la debida protección”, reafirmó la congresista, que reiteró sus señalamientos no solo a Guillén, sino a Petro por lo que pueda pasarle a su familia. “Los voy a seguir denunciando”, remarcó.

