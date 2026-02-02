Colombia

Jóvenes narraron el calvario sufrido cuando fueron víctimas de presunto abuso en la Universidad de Cartagena: “Causó un gran sangrado”

Estudiantes y docentes señalaron a altos directivos como los responsables de presuntos actos de acoso laboral, además de actos sexuales violentos contra sus estudiantes

Guardar
Grupos y colectivos feministas rechazaron
Grupos y colectivos feministas rechazaron los presuntos actos de violencia sexual contra estudiantes de la Universidad de Cartagena - crédito Juntanza Feminista Cartagena/Instagram

Aunque el país ya conocía de la primera sanción que emitió el Ministerio de Educación contra la Universidad de Cartagena, al parecer, por no actuar con diligencia frente a las denuncias de varias estudiantes por presunto acoso y violencia sexual, hasta ahora salen a la luz los relatos de las víctimas.

De hecho, una de las jóvenes, identificada como Catalina (nombre ficticio para proteger su identidad), señaló en entrevista con la revista Cambio cómo su sueño de estudiar en una universidad pública y graduarse como administradora de empresas pronto se convirtió en un completo calvario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Él me seguía en la universidad, inventaba cosas de mí, que iba a mi casa, que nosotros fuimos novios. Que me pagaba los recibos, que tuvimos relaciones sexuales”, relató Catalina, refiriéndose al presunto acoso por parte de un compañero mayor que, según su testimonio, la persiguió hasta su hogar y la sometió a hostigamiento constante.

Estos hechos, iniciados en 2021, aún afectan la vida de la joven, que recibe atención psicológica desde entonces. La institución enfrenta ahora la primera sanción histórica del Ministerio de Educación a una universidad pública por falta de diligencia ante denuncias de violencia de género.

El Ministerio concluyó que la universidad, el rector William Malkún Castillejo y el decano José David Patiño Mercado incumplieron sus obligaciones al no ofrecer una respuesta eficaz.

Los testimonios reunidos por Cambio revelan experiencias que superan el caso individual. Natalia, también estudiante de Administración de Empresas, denunció una presunta agresión sexual por parte del jefe de departamento de su facultad.

En su declaración penal, Natalia describió: “Tomándome con fuerza entre sus brazos y sometiéndome de manera violenta a tener relaciones, causando esto un gran sangrado en mis partes íntimas y también una gran conmoción en mi interior, en mi psiquis, a la cual hasta la presente no he podido recuperarme”, según información obtenida por el diario nacional.

Ante el Observatorio para la Equidad de Género, Natalia sostuvo que ha recibido advertencias sobre la posible invalidación de su título y amenazas indirectas dentro de espacios académicos desde que denunció.

La situación abarca además a docentes. Doris Ortega, penalista y defensora pública, contó al diario nacional que su desvinculación como profesora en diciembre de 2023 respondió a enfrentamientos con el decano de la Facultad de Derecho, Álvaro Salgado González, a quien identifica como su “violentador”.

Ortega señaló que “mi salida, la justificación de mi salida por parte de mi violentador, el decano Álvaro Salgado González, era que no tenía convalidado el título”. Añadió que no se abrió ningún proceso disciplinario en su contra y que existían actos de acoso sutiles y conductas intimidatorias conocidas en la facultad.

Otra docente —que solicitó anonimato— denunció ante el mismo decano por presunto acoso laboral y malos tratos, declarando que enfrentó amenazas de despido y humillaciones públicas.

“Es una persona que viola las normas sobre el respeto a la dignidad, y demás derechos de las mujeres, igual las normas sobre acoso laboral”, quedó consignado en una queja conocida por Cambio.

Temas Relacionados

Universidad de CartagenaMinisterio de EducaciónViolencia de géneroAcoso sexual universitarioWilliam Malkún CastillejoJosé David Patiño MercadoObservatorio para la Equidad de GéneroCartagenaColombia-noticias

Más Noticias

Quién era alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado en Córdoba

El presidente Gustavo Petro y miembros del equipo negociador del Gobierno nacional confirmaron el deceso de José Gonzalo Sánchez Sánchez en Tierralta (Córdoba)

Quién era alias Gonzalito, segundo

Incendio en Medellín habría sido provocado por paciente psiquiátrico: su madre confirmó que ese día no quiso tomar su medicamento

Un hombre de 31 años sería el responsable de la emergencia presentada en el sector de Andalucía, donde residentes y personal oficial trabajaron conjuntamente para apagar las llamas

Incendio en Medellín habría sido

Angélica Jaramillo reaccionó a la eliminación de su hermana de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué programa tan tóxico”

La hermana de Sofía Jaramillo no se quedó callada ante la polémica eliminación y expresó su total apoyo, pidiendo respeto y rechazando los ataques y comentarios negativos recibidos por la familia en redes sociales

Angélica Jaramillo reaccionó a la

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso a la hinchada

El partido de la fecha 4 del campeonato de primera división tuvo que ser suspendido luego de que la cancha no lograra drenar la intensa lluvia que cayó sobre Bogotá en la noche del domingo 1 de febrero

Hora y dónde ver el

Abelardo de la Espriella reveló la fecha en la que anunciará su fórmula vicepresidencial: “Tengo cinco candidatos en la cabeza”

El abogado y hoy candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, su vicepresidente se encargará de los asuntos internacionales

Abelardo de la Espriella reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Angélica Jaramillo reaccionó a la

Angélica Jaramillo reaccionó a la eliminación de su hermana de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué programa tan tóxico”

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Ella es Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

El emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras la pérdida de Yeison Jiménez: “Siempre pienso en ella”

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso a la hinchada

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Por mal clima, reprograman el partido Millonarios vs. Medellín para este lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. en El Campín

Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

Video| Luis Díaz es premiado en Alemania: su gol ante Unión Berlín es el mejor de la Bundesliga 2025