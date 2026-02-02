Jóvenes narraron el calvario sufrido cuando fueron víctimas de presunto abuso en la Universidad de Cartagena: “Causó un gran sangrado”

Grupos y colectivos feministas rechazaron los presuntos actos de violencia sexual contra estudiantes de la Universidad de Cartagena - crédito Juntanza Feminista Cartagena/Instagram

Aunque el país ya conocía de la primera sanción que emitió el Ministerio de Educación contra la Universidad de Cartagena, al parecer, por no actuar con diligencia frente a las denuncias de varias estudiantes por presunto acoso y violencia sexual, hasta ahora salen a la luz los relatos de las víctimas.

De hecho, una de las jóvenes, identificada como Catalina (nombre ficticio para proteger su identidad), señaló en entrevista con la revista Cambio cómo su sueño de estudiar en una universidad pública y graduarse como administradora de empresas pronto se convirtió en un completo calvario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Él me seguía en la universidad, inventaba cosas de mí, que iba a mi casa, que nosotros fuimos novios. Que me pagaba los recibos, que tuvimos relaciones sexuales”, relató Catalina, refiriéndose al presunto acoso por parte de un compañero mayor que, según su testimonio, la persiguió hasta su hogar y la sometió a hostigamiento constante.

Estos hechos, iniciados en 2021, aún afectan la vida de la joven, que recibe atención psicológica desde entonces. La institución enfrenta ahora la primera sanción histórica del Ministerio de Educación a una universidad pública por falta de diligencia ante denuncias de violencia de género.

El Ministerio concluyó que la universidad, el rector William Malkún Castillejo y el decano José David Patiño Mercado incumplieron sus obligaciones al no ofrecer una respuesta eficaz.

Los testimonios reunidos por Cambio revelan experiencias que superan el caso individual. Natalia, también estudiante de Administración de Empresas, denunció una presunta agresión sexual por parte del jefe de departamento de su facultad.

En su declaración penal, Natalia describió: “Tomándome con fuerza entre sus brazos y sometiéndome de manera violenta a tener relaciones, causando esto un gran sangrado en mis partes íntimas y también una gran conmoción en mi interior, en mi psiquis, a la cual hasta la presente no he podido recuperarme”, según información obtenida por el diario nacional.

Ante el Observatorio para la Equidad de Género, Natalia sostuvo que ha recibido advertencias sobre la posible invalidación de su título y amenazas indirectas dentro de espacios académicos desde que denunció.

La situación abarca además a docentes. Doris Ortega, penalista y defensora pública, contó al diario nacional que su desvinculación como profesora en diciembre de 2023 respondió a enfrentamientos con el decano de la Facultad de Derecho, Álvaro Salgado González, a quien identifica como su “violentador”.

Ortega señaló que “mi salida, la justificación de mi salida por parte de mi violentador, el decano Álvaro Salgado González, era que no tenía convalidado el título”. Añadió que no se abrió ningún proceso disciplinario en su contra y que existían actos de acoso sutiles y conductas intimidatorias conocidas en la facultad.

Otra docente —que solicitó anonimato— denunció ante el mismo decano por presunto acoso laboral y malos tratos, declarando que enfrentó amenazas de despido y humillaciones públicas.

“Es una persona que viola las normas sobre el respeto a la dignidad, y demás derechos de las mujeres, igual las normas sobre acoso laboral”, quedó consignado en una queja conocida por Cambio.