Informe reveló el problema que tendrán las empresas colombianas para financiarse en 2026 debido al aumento del salario mínimo

El encarecimiento de la deuda y la volatilidad política impulsan ajustes obligados en la estrategia operativa y financiera de los principales sectores del país

Según Fedesarrollo, 600.000 empleos formales
Según Fedesarrollo, 600.000 empleos formales se destruirían en 2026 con el aumento del salario mínimo - crédito Andina

Las empresas colombianas afrontan un entorno financiero complicado para los próximos 12 a 18 meses. Los márgenes y los flujos de caja de las compañías podrían continuar bajo presión a raíz de factores macroeconómicos y políticos, sobre todo, después de la rebaja de la calificación soberana de Colombia decretada en diciembre de 2025.

Por eso, la agencia internacional Fitch Ratings destacó que “las tasas de interés persistentemente elevadas, junto a una inflación rígida y mayores cargas tributarias, están limitando la flexibilidad financiera de las empresas colombianas”. De acuerdo con la calificadora, el entorno refleja el aumento de los déficits fiscales y una deuda pública en crecimiento, lo cual deterioró las condiciones para las empresas locales.

Desde la rebaja soberana, la misma reportó una cadena de degradaciones en las calificaciones corporativas, con lo que expuso el impacto extendido de los desafíos fiscales y la incertidumbre sobre la estabilidad económica. La firma proyecta que la presión sobre márgenes y liquidez persistirá al menos un año y medio, en especial, para aquellas empresas expuestas a ciclos políticos y regulatorios cambiantes.

Fitch Ratings se encarga de
Fitch Ratings se encarga de evaluar el riesgo crediticio de empresas, gobiernos y productos financieros- crédito Reinhard Krause/Reuters

Según el análisis, el escenario actual se caracteriza por tasas de interés altas e inflación persistente, lo que reduce la posibilidad de una relajación monetaria en el corto plazo. “La inflación y las preocupaciones fiscales probablemente limitarán la flexibilización monetaria. Esta dinámica mantendrá altos los gastos por intereses y debilitará la cobertura del flujo de caja”, remarcó.

La necesidad de reformas tributarias

También señaló que políticas como la incertidumbre política interna o nuevas medidas tributarias, implementadas para apuntalar las finanzas del Estado, pueden “reducir aún más la visibilidad del flujo de caja” de las corporaciones colombianas. Además, el acceso restringido a los mercados internacionales obliga a muchas compañías a recurrir a la financiación bancaria local para solventar operaciones y cubrir inversiones.

El aumento del 23% en el salario mínimo, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, suma presión al entorno empresarial. Fitch Ratings advierte que “el reciente aumento del salario mínimo podría impulsar el crecimiento del consumo a corto plazo, pero también podría agravar la inflación, lo que, en combinación con posibles controles de precios, podría reducir los márgenes corporativos”. Dicho efecto afecta a sectores de alta intensidad laboral, como las cadenas de restaurantes y cafeterías, donde el salario representa hasta el 35% de los costos operativos.

Los restaurantes son los principales
Los restaurantes son los principales afectados con el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la Reforma Laboral - crédito Paula Thomas/Reuters

Las decisiones en política fiscal también repercuten en la actividad empresarial. El informe recordó la suspensión provisional que hizo la Corte Constitucional del decreto de emergencia económica, que incluía impuestos a la riqueza y gravámenes sobre las exportaciones de petróleo y carbón. La medida incrementó la incertidumbre regulatoria y la percepción de riesgo en el entorno corporativo.

Mientras tanto, en el ámbito sectorial, se expuso lo siguiente para las empresas:

  • Servicios públicos (energía): figuran entre las más impactadas por las intervenciones estatales. Remarcó la calificadora que “las empresas de servicios públicos de energía se encuentran entre los sectores más afectados por las intervenciones políticas que a menudo priorizan el control de precios a corto plazo sobre la previsibilidad financiera y los incentivos a la inversión”. Las perspectivas para este sector, de cara a 2026, son de “deterioro”.
  • Construcción: principalmente las compañías dedicadas a la vivienda de interés social (VIS), enfrentan márgenes restringidos por limitaciones de asequibilidad y tasas de interés altas. La falta de capacidad para trasladar el alza de los costos de mano de obra o insumos al precio final complica la sostenibilidad financiera, especialmente porque los precios de preventa se ajustan con lentitud.
  • Alimentación y consumo: presenta un panorama mixto. Un mayor ingreso disponible en los hogares podría fomentar el consumo, pero este beneficio se ve mitigado por el encarecimiento de insumos y el aumento constante de los costes, lo que reduce los márgenes de las empresas.
  • Acceso al financiamiento: es otro desafío relevante. Una prima de riesgo soberano elevada continúa restringiendo el ingreso a los mercados internacionales, elevando la tensión sobre la liquidez y el riesgo de refinanciamiento. El informe estima que alrededor del 7% de los bonos locales en circulación vencen en 2026 y un 9% en 2027. Además, se proyecta que los vencimientos internacionales alcancen cerca de USD 2.000 millones en 2027.

Ante estas restricciones, muchas empresas optaron por buscar financiación bancaria a corto y mediano plazo dentro del mercado local, a la espera de mejoras en las condiciones del mercado global.

El salario mínimo para 2026
El salario mínimo para 2026 en Colombia es de $2.000.000 - crédito Canva

Pese a los riesgos, Fitch Ratings resalta factores que moderan el impacto adverso. “Estos riesgos se ven mitigados por un apalancamiento agregado conservador y un perfil de vencimiento bien distribuido entre las empresas calificadas por Fitch”, según la calificadora. Prevé que el apalancamiento bruto mediano del sector alcance entre 2,4x y 2,5x en 2026, lo que evidencia prudencia financiera y capacidad de adaptación frente a la adversidad.

Gestión de vencimiento de deudas

El análisis remarca la diversificación de activos y la gestión estratégica de vencimientos de deudas como factores que proporcionan amortiguadores frente a la volatilidad externa. Fitch enfatiza que la resiliencia hasta ahora mostrada por el sector privado colombiano constituye una base sólida para enfrentar coyunturas negativas futuras.

Por último, al mirar hacia el periodo electoral de 2026, la agencia anticipa que la “incertidumbre política y de políticas públicas probablemente se mantendrá elevada antes de las elecciones al Congreso en marzo y las presidenciales en mayo”. Advirtió que eventuales medidas regulatorias inesperadas podrían modificar el perfil de riesgo de emisores individuales y forzar cambios en las calificaciones corporativas.

