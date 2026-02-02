Asesinado en Santander uno de los delincuentes más buscados en Antioquia: así fue el ataque armado

Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, fue abordado por dos hombres en motocicleta mientras se encontraba con su familia en San Gil - crédito Colprensa/Policía

El ataque armado en el barrio Villa Laura, municipio de San Gil, Santander, resultó con la muerte Miguel Ángel Suescún Rodríguez.

El hombre terminó gravemente herido tras ser abordado por dos hombres en motocicleta y recibir varios disparos mientras compartía con familiares en un establecimiento comercial.

Las autoridades informaron que el hecho ocurrió pasadas las 9:30 p. m. del viernes 30 de enero, cuando una llamada alertó sobre una persona herida por arma de fuego. Al llegar, los uniformados confirmaron la gravedad de las lesiones.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, precisó los detalles de la emboscada.

La víctima figuró en febrero de 2024 en el cartel de los delincuentes más buscados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia - crédito Policía

“Esta persona había sido citada allí con anterioridad por una persona cercana y lamentablemente allí es ultimada. Esta persona tenía su residencia en Bucaramanga, solamente asistió para una actividad de compartir una noche y lamentablemente allí le quitan la vida”, explicó el oficial.

La víctima, de 32 años, no era natural de San Gil y tenía antecedentes judiciales por hurto agravado y por tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Su nombre había figurado en febrero de 2024 en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, por pertenecer presuntamente a organizaciones delincuenciales.

El comandante Arévalo Montenegro destacó: “Esta persona que fue ultimada tenía antecedentes por diferentes delitos; inclusive, estuvo publicada en el cartel de los más buscados de la Metropolitana del Valle de Aburrá por ser parte de una organización dedicada al hurto”.

Miguel Ángel Suescún Rodríguez presentaba antecedentes judiciales por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las primeras investigaciones sugieren que el asesinato estaría vinculado a una disputa entre bandas criminales de Bucaramanga y su área metropolitana, cuyos líderes permanecen detenidos.

El vocero de la Policía señaló: “Sabemos que tiene que ver con una disputa que existe aquí en el área metropolitana entre dos organizaciones criminales cuyos cabecillas se encuentran en la cárcel. Vamos por ellos y tenemos identificado plenamente al agresor”.

La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer el móvil y dar con los responsables directos del ataque. Por esta razón, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde información y adelantar la información, por medio de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.

Alias Tapiero fue asesinado en zona rural de Ituango: estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia

El hallazgo del cuerpo sin vida de Cristian Yadir Zapata Graciano, conocido como alias Tapiero, en la vereda La Hundida, marcó un nuevo episodio en la ola de violencia interna que atraviesan las disidencias armadas en Antioquia.

Las autoridades policiales informaron que la víctima tenía 29 años y pertenecía al frente 18, bajo mando de alias Ramiro, subordinado de alias Iván Mordisco.

Alias 'Tapiero' figuraba en el cartel de los más buscados publicado recientemente por la Gobernación de Antioquia, según las autoridades - crédito Policía Antioquia

La inclusión de Zapata en el cartel de los más buscados, publicado por la Gobernación de Antioquia en noviembre de 2025, se debía a su papel en la estructura criminal regional.

El coronel Luis Muñoz, comandante de Policía Antioquia, detalló que “tal vez por un ajuste ilegal de cuentas entre este mismo grupo o por otro tipo de personas. El delincuente está en su cuento en actividades delictivas y entre ellos también se generan pugnas y situaciones o venganzas.”

La policía enfatizó que el fallecimiento de Zapata no fue resultado de una acción oficial. La investigación preliminar señaló que el asesinato ocurrió con arma de fuego en un contexto ajeno a la Fuerza Pública.

La muerte de alias Tapiero pone de relieve las fricciones y venganzas internas dentro de las disidencias. El traslado del cuerpo al casco urbano de Ituango permitió cumplir con la inspección judicial correspondiente, mientras las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se ha confirmado la llegada de refuerzos armados desde otros departamentos como Cauca.