Colombia

Emergencia en Bogotá, por caída de árbol sobre un taxi: autoridades recomendaron vías alternas

Una obstrucción en la vía de la localidad de Teusaquillo durante la mañana del lunes 2 de febrero afectó la movilidad, mientras los organismos de socorro atendieron la situación

La caída de un árbol
La caída de un árbol en Teusaquillo causó congestión vehicular en la Carrera 60 con Calle 44 de Bogotá el lunes 2 de febrero - crédito @BogotaTransito/X

Durante la mañana del lunes 2 de febrero en Bogotá se presentó un problema de tránsito que afectó la rutina de cientos de ciudadanos en la localidad de Teusaquillo.

Un árbol cayó sobre la carrera 60 con calle 44, lo que ocasionó el cierre parcial de la vía y generó problemas en la zona tanto a conductores como a pasajeros.

La Secretaría de Movilidad confirmó a las 7:17 a. m. que el incidente bloqueó el paso vehicular. Para atender la emergencia, una unidad del Cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó al sitio y asumió la tarea de cortar y retirar el árbol.

Las autoridades de tránsito acudieron también para organizar el flujo y brindar alternativas a quienes se desplazaban por esa zona.

Autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la Carrera 50 y la Carrera 68 para evitar retrasos - crédito @BogotaTransito/X

A través de las redes sociales se conocieron videos del momento en que el árbol impactó a un taxi que circulaba por la vía. En las imágenes difundidas pudo observarse que el vehículo no presentó daños considerables.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas, como la carrera 50 y la carrera 68, además de salir con tiempo extra para evitar retrasos significativos en sus desplazamientos matutinos.

A las 9:25 a. m., la Secretaría detalló: " Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la Carrera 60 con Calle 44, debido a caída de árbol en la vía. Rutas alternas: Carrera 50Carrera 68″.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre posibles personas lesionadas, ya que no existe pronunciamiento respecto al estado de salud del conductor o los ocupantes del taxi involucrado.

