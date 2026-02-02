Dos hombres fueron capturados por presunto fleteo, pero un juez los dejó en libertad: este es el caso

Pese a la evidencia presentada por la Policía, los capturados por fleteo en Bogotá recuperaron la libertad tras la detención - crédito Policía

Dos integrantes de una peligrosa banda delincuencial presuntamente dedicada al fleteo fueron puestos en libertad tras ser capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los individuos, de 22 y 24 años, fueron interceptados cerca de un centro comercial en la localidad de Fontibón mientras portaban armas de fuego y presuntamente esperaban a víctimas que retiraban dinero de una entidad bancaria.

La intervención de las autoridades permitió la detención inmediata, pero un juez de control de garantías los dejó en libertad porque no tenían antecedentes.

Sin embargo, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los detenidos presenta anotaciones por los delitos de tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado y además fuga de presos

Detalles del operativo

Las autoridades informaron que ambos individuos, de nacionalidad colombiana fueron sorprendidos en flagrancia mientras se desplazaban cerca de una zona comercial.

Durante la operación, la Seccional de Investigación Criminal interceptó un vehículo sospechoso y encontró dos revólveres cargados con siete cartuchos.

La intervención también permitió la incautación del carro, además de la inmovilización de un taxi y dos motocicletas que presuntamente servían para facilitar los movimientos de la banda.

Así como lo explicó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante del operativo de Seguridad Ciudadana N° 1: “Esta captura se lograron en la localidad de Fontibón, cuando estas dos personas, acompañadas por un grupo de personas más, se encontraban cerca a un centro comercial. Inmediatamente, son solicitados, en uno de los vehículos de color rojo, se hallaron dos armas tipo revólver en poder de estas dos personas. Las demás personas se movilizaban en un vehículo taxi y en dos motocicletas, las cuales fueron individualizadas por parte de nuestro personal de policía judicial y los vehículos fueron inmediatamente inmovilizados”.

Las pesquisas permitieron individualizar a cuatro personas que se movilizaban en los vehículos mencionados. Según las investigaciones, estos sujetos estarían relacionados con al menos cuatro robos ejecutados durante los días transcurridos del 2026 en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén.

" Es importante resaltar que estas personas, en lo corrido de este año, habrían participado en al menos cuatro hechos de hurto a usuarios de sistema financiero en las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Usaquen", detalló el coronel.

La modalidad utilizada era clara: los presuntos delincuentes identificaban a sus víctimas en centros comerciales, especialmente después de que éstas retiraban sumas importantes de dinero. Luego, las seguían y procedían a asaltarlas de manera violenta en distintos puntos de la ciudad.

"Dentro de las investigaciones se logra determinar que estas personas y su modus operandi consistía en marcar a las personas que hacían transacciones en entidades financieras, en centros comerciales. Posteriormente, los seguían y en alguna localidad, que ya fue mencionada, los abordaron y les hurtaban sus pertenencias y el dinero que habrían sacado de estas entidades financieras“, agregó el oficial.

Uno de los capturados ya tenía antecedentes judiciales por fuga de presos, hurto calificado y agravado, y tráfico de moneda falsificada. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; pero días posteriores fueron dejados en libertad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar las acciones investigativas contra el hurto a personas. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad en la ciudad.

“Aquí la invitación es a verificar y atender... Primero, solicitar el acompañamiento de las entidades comerciales por parte de la Policía Nacional. Segundo, al observar cualquier persona sospechosa o vehículo, inmediatamente llamar al 123 para prevenir este tipo de acciones”, concluyó el teniente coronel Ricardo Cháves.