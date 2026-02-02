Colombia

Claudia López hizo fuerte llamado a la Ungrd por las lluvias: “Póngase las botas, vayan a territorio y rescaten”

La exalcaldesa de Bogotá destacó que la entidad tiene la responsabilidad de prevenir y gestionar desastres, pero advirtió que estas acciones no se implementaron ante la emergencia que hoy viven las comunidades

Guardar
El embalse de UrráI liberó caudales superiores a 1.000 metros cúbicos por segundo, lo que alertó a la comunidad - crédito @ClaudiaLópez/X

La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López emitió fuertes mensajes dirigidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que dirige Carlos Carrillo, ante la crisis provocada por el desbordamiento del embalse de Urra (Córdoba) y las intensas lluvias que afectan a otras regiones del país.

Según López, la situación refleja una grave falta de acción preventiva por parte de las autoridades y una omisión que pone en riesgo la vida de miles de familias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la lideresa denunció la emergencia y señaló que la prioridad inmediata debe ser el rescate de las personas afectadas: “La inundación en Córdoba es dramática. Las intensas lluvias y el desborde de la represa de Urra inundaron todos los municipios aguas abajo: Puerto Libertador, Canalete, Los Cordobas, Montelíbano, San Pelayo, Momil y más. La urgencia es salvar a la gente y recuperarla. Las responsabilidades se establecerán después”.

Claudia López exigió transparencia y
Claudia López exigió transparencia y acción inmediata a la Ungrd y a la Central Hidroeléctrica Urrá - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López continuó sus críticas en mensajes posteriores, al señalar directamente la inacción de la entidad de Carillo y la falta de monitoreo oportuno; “Señores @UNGRD despierten! El embalse de URRA está desbordado desde ayer, inundando todos los municipios aguas abajo! El monitoreo era para evitar que eso pasara y avisarle a tiempo a la población! Ya que no lo hicieron, salgan de las oficinas y vayan a rescatar a la gente! (sic)“.

La exalcaldesa también criticó la tardanza en informar a la ciudadanía y la manera en que las autoridades han administrado la información, recordando que la Ungrd es la entidad responsable de diseñar políticas de prevención, reducción del riesgo y manejo de desastres. Sin embargo, López advirtió que estas acciones no se llevaron a cabo y reforzó sus críticas a través de sus redes sociales.

“Bla, bla, bla! ¿Dónde estaban la @UNGRD y el Embalse de URRA para avisarle a la gente a tiempo que evacuara porque se desbordaría el embalse e inundaría y arrasaría sus municipios? (...) Póngase las botas, vayan a territorio y rescaten a la gente ya que no fueron capaces de alertarles a tiempo semejante desgracia que se les venía (sic)”, escribió la exalcaldesa.

La exalcaldesa Claudia López recordó
La exalcaldesa Claudia López recordó que la Ungrd es responsable de la prevención y el manejo de desastres - crédito @ClaudiaLópez/X

Claudia López insistió en sus señalamientos en contra de la Ungrd

Las críticas de la aspirante presidencial no se detuvieron, y su red social permaneció llena de mensajes críticos durante todo el 2 de febrero, debido a que continuaron las lluvias y las alertas que ella emitió no fueron atendidas en el tiempo que ella había señalado.

Claudia López insistió en la necesidad de transparencia y acción inmediata, al resaltar que las autoridades aún no habían evacuado ni informado a tiempo a quienes estaban en riesgo.

“No engañen más a la gente! La verdad es que el embalse de @Urragenerador está desbordado desde ayer, como se ve claramente en el video. No les avisaron, todavía no los evacuan ni los rescatan. Y el pronóstico de fuertes lluvias se mantiene, luego la inundación y emergencia continuará (sic)”.

Concluyó su mensaje con las siguientes palabras: “@UNGRD @Urragenerador informen la verdad y actúen! El embalse rebosó su cota y mientras sigan las lluvias seguirá la inundación. Esto es de evacuar y reubicar ya! De hecho, desde antier debían haberlo hecho! (sic)”.

Claudia López insistió en que
Claudia López insistió en que el foco debe ser el rescate y la asistencia humanitaria inmediata - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López hizo un llamado a la acción inmediata, resaltando que el tiempo es un factor crítico para salvar vidas. La dirigente recordó que muchas comunidades se encuentran aisladas, sin recursos para evacuar y sin información clara sobre la magnitud de la emergencia.

Según la exalcaldesa, la atención debe centrarse en rescatar a las personas, reubicarlas temporalmente y asegurar que reciban asistencia humanitaria de manera inmediata.

Tras las alertas emitidas no solo por la exalcaldesa, sino por otras personas y entidades, se llevó a cabo un Consejo Departamental de Riesgo, en el que se calificaron las lluvias como un fenómeno fuera de lo común, dado que Córdoba se encuentra normalmente en temporada seca. Sin embargo, la variabilidad climática actual generó una situación de emergencia.

La candidata presidencial Claudia López
La candidata presidencial Claudia López señaló que las lluvias y el desbordamiento de Urra ponen en peligro a miles de personas - crédito @ClaudiaLopez/X

Por esta razón, la Administración departamental decidió el lunes 2 de febrero ordenar la evacuación preventiva de las familias que viven en las riberas del río Sinú, luego de que el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I alcanzara su nivel máximo y comenzara a liberar caudales que superan los 1.000 metros cúbicos por segundo.

Temas Relacionados

Claudia LópezExalcaldesa de BogotáAspirante presidencialEmbalse de UrráCórdobaLluviasUngrdRiesgo por lluviasColombia-Noticias

Más Noticias

Lluvias afectan la movilidad en Bogotá: suspenden temporalmente el TransMiCable por condiciones climáticas adversas

Una serie de choques y alta circulación vehicular fue gestionada en tiempo real por la entidad, que pidió a los ciudadanos atención a las recomendaciones oficiales para evitar incidentes durante el fuerte aguacero

Lluvias afectan la movilidad en

Oposición demandó la resolución de la Registraduría que dio luz verde a la convocatoria a una asamblea constituyente

La acción, liderada por el político Josías Fiesco, alega que la autorización de la entidad para recolectar firmas con el fin de dar inicio con la idea del Gobierno nacional viola la Constitución y la ley

Oposición demandó la resolución de

Pico respiratorio en Bogotá: expertos piden acudir a consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud

Estos son los signos de alarma que debe detectar para acudir a un especialista

Pico respiratorio en Bogotá: expertos

Riesgos para las elecciones 2026: MOE alerta sobre violencia, desinformación y financiación ilegal

La directora de la Misión de Observación Electoral advirtió las amenazas que podrían afectar el proceso democrático en Colombia; el 4 de febrero se presentará el mapa de riesgos

Riesgos para las elecciones 2026:

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

Deportes

El caos en El Campín

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido