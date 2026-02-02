Claudia López hizo fuerte llamado a la Ungrd por las lluvias: “Póngase las botas, vayan a territorio y rescaten”

El embalse de UrráI liberó caudales superiores a 1.000 metros cúbicos por segundo, lo que alertó a la comunidad - crédito @ClaudiaLópez/X

La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López emitió fuertes mensajes dirigidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que dirige Carlos Carrillo, ante la crisis provocada por el desbordamiento del embalse de Urra (Córdoba) y las intensas lluvias que afectan a otras regiones del país.

Según López, la situación refleja una grave falta de acción preventiva por parte de las autoridades y una omisión que pone en riesgo la vida de miles de familias.

A través de su cuenta de X, la lideresa denunció la emergencia y señaló que la prioridad inmediata debe ser el rescate de las personas afectadas: “La inundación en Córdoba es dramática. Las intensas lluvias y el desborde de la represa de Urra inundaron todos los municipios aguas abajo: Puerto Libertador, Canalete, Los Cordobas, Montelíbano, San Pelayo, Momil y más. La urgencia es salvar a la gente y recuperarla. Las responsabilidades se establecerán después”.

Claudia López exigió transparencia y acción inmediata a la Ungrd y a la Central Hidroeléctrica Urrá - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López continuó sus críticas en mensajes posteriores, al señalar directamente la inacción de la entidad de Carillo y la falta de monitoreo oportuno; “Señores @UNGRD despierten! El embalse de URRA está desbordado desde ayer, inundando todos los municipios aguas abajo! El monitoreo era para evitar que eso pasara y avisarle a tiempo a la población! Ya que no lo hicieron, salgan de las oficinas y vayan a rescatar a la gente! (sic)“.

La exalcaldesa también criticó la tardanza en informar a la ciudadanía y la manera en que las autoridades han administrado la información, recordando que la Ungrd es la entidad responsable de diseñar políticas de prevención, reducción del riesgo y manejo de desastres. Sin embargo, López advirtió que estas acciones no se llevaron a cabo y reforzó sus críticas a través de sus redes sociales.

“Bla, bla, bla! ¿Dónde estaban la @UNGRD y el Embalse de URRA para avisarle a la gente a tiempo que evacuara porque se desbordaría el embalse e inundaría y arrasaría sus municipios? (...) Póngase las botas, vayan a territorio y rescaten a la gente ya que no fueron capaces de alertarles a tiempo semejante desgracia que se les venía (sic)”, escribió la exalcaldesa.

La exalcaldesa Claudia López recordó que la Ungrd es responsable de la prevención y el manejo de desastres - crédito @ClaudiaLópez/X

Claudia López insistió en sus señalamientos en contra de la Ungrd

Las críticas de la aspirante presidencial no se detuvieron, y su red social permaneció llena de mensajes críticos durante todo el 2 de febrero, debido a que continuaron las lluvias y las alertas que ella emitió no fueron atendidas en el tiempo que ella había señalado.

Claudia López insistió en la necesidad de transparencia y acción inmediata, al resaltar que las autoridades aún no habían evacuado ni informado a tiempo a quienes estaban en riesgo.

“No engañen más a la gente! La verdad es que el embalse de @Urragenerador está desbordado desde ayer, como se ve claramente en el video. No les avisaron, todavía no los evacuan ni los rescatan. Y el pronóstico de fuertes lluvias se mantiene, luego la inundación y emergencia continuará (sic)”.

Concluyó su mensaje con las siguientes palabras: “@UNGRD @Urragenerador informen la verdad y actúen! El embalse rebosó su cota y mientras sigan las lluvias seguirá la inundación. Esto es de evacuar y reubicar ya! De hecho, desde antier debían haberlo hecho! (sic)”.

Claudia López insistió en que el foco debe ser el rescate y la asistencia humanitaria inmediata - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López hizo un llamado a la acción inmediata, resaltando que el tiempo es un factor crítico para salvar vidas. La dirigente recordó que muchas comunidades se encuentran aisladas, sin recursos para evacuar y sin información clara sobre la magnitud de la emergencia.

Según la exalcaldesa, la atención debe centrarse en rescatar a las personas, reubicarlas temporalmente y asegurar que reciban asistencia humanitaria de manera inmediata.

Tras las alertas emitidas no solo por la exalcaldesa, sino por otras personas y entidades, se llevó a cabo un Consejo Departamental de Riesgo, en el que se calificaron las lluvias como un fenómeno fuera de lo común, dado que Córdoba se encuentra normalmente en temporada seca. Sin embargo, la variabilidad climática actual generó una situación de emergencia.

La candidata presidencial Claudia López señaló que las lluvias y el desbordamiento de Urra ponen en peligro a miles de personas - crédito @ClaudiaLopez/X

Por esta razón, la Administración departamental decidió el lunes 2 de febrero ordenar la evacuación preventiva de las familias que viven en las riberas del río Sinú, luego de que el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I alcanzara su nivel máximo y comenzara a liberar caudales que superan los 1.000 metros cúbicos por segundo.