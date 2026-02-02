Colombia

Cartagena ordena cierre total de playas y restringe actividades turísticas y navegación por condiciones climáticas

Participantes del comité local llevaron adelante deliberaciones urgentes que derivaron en severas disposiciones. Los informes detallados respaldan decisiones encaminadas a evitar posibles incidentes

La Alcaldía de Cartagena ordena el cierre total de playas urbanas, rurales e insulares por condiciones meteorológicas adversas - crédito Alcaldía de Cartagena

En la tarde del lunes 2 de febrero del 2026, la Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre total de las playas urbanas, rurales e insulares del distrito, a raíz de las condiciones meteorológicas y oceanográficas adversas que afectan la región Caribe.

La medida, formalizada mediante el Decreto 0034 del 2 de febrero de 2026 y firmada por el alcalde Dumek Turbay, estará vigente desde el lunes 2 de febrero hasta las 6:00 p. m., del miércoles 4 de febrero.

La decisión se adoptó tras las recomendaciones presentadas en una sesión extraordinaria del Comité Local de Organización de Playas (CLOP), en la que participaron representantes de la Dirección General Marítima (DIMAR), el Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaría de Turismo.

Durante la reunión, se expuso una evaluación técnica que aconsejó el cierre como medida de seguridad ante el impacto del frente frío que actualmente incide sobre la costa Caribe.

La medida fue adoptada tras
La medida fue adoptada tras una sesión extraordinaria del Comité Local de Organización de Playas y recomendaciones técnicas de la DIMAR y autoridades de turismo - crédito Dumek Turbay Paz /X

Además del cierre de playas, la Administración local mantiene la restricción para la navegación de embarcaciones menores, buscando salvaguardar la seguridad de residentes, turistas y operadores del sector. Desde la alcaldía se reiteró que “el único propósito es proteger la vida, la seguridad del residente, de los turistas y de los operadores del sector”, e hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la medida temporal y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

El Gobierno distrital señaló que la reapertura de las playas dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y oceanográficas, y aseguró que se emitirá información oportuna para garantizar el retorno seguro de residentes y visitantes a las zonas costeras.

El gobierno de Cartagena mantiene la vigilancia de las condiciones climáticas y oceanográficas en la región Caribe para nuevas decisiones - crédito X

El mar de leva que afecta las zonas costeras de Cartagena obligó a las autoridades de tránsito a realizar el cierre preventivo de la avenida Santander, en el tramo comprendido desde el sector de Las Tenazas en dirección a la Zona Norte-Bocagrande.

La medida responde a la colapsada vía por la fuerza del oleaje, que ha ocasionado inundaciones y erosión en la franja costera. Para mantener la movilidad hacia el centro de la ciudad, se habilitó de manera temporal el carril del Solo Bus en la avenida Venezuela para el paso de vehículos particulares.

El fenómeno del mar de leva, caracterizado por el incremento del nivel del mar y olas intensas, ha impactado con fuerza en Cartagena, generando riesgos de inundaciones y afectaciones en infraestructuras viales. Sin embargo, el Proyecto de Protección Costera ha mostrado avances en su consolidación, según destacó el alcalde Dumek Turbay Paz en su cuenta de X.

Turbay precisó que sectores tradicionalmente vulnerables, como el tramo de Playa 5, que solía inundarse incluso ante lluvias moderadas, actualmente se mantienen secos gracias a las obras de protección ejecutadas.

El cierre preventivo de la avenida Santander responde a inundaciones y erosión ocasionadas por el incremento del nivel del mar y las olas intensas en Cartagena - crédito X

El alcalde informó que equipos de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (Oagrd), la Secretaría de Turismo y el Cuerpo de Bomberos permanecen atentos al funcionamiento de las vías litorales y al monitoreo de las condiciones costeras para prevenir riesgos y salvaguardar la seguridad de los conductores y peatones.

El mandatario indicó que continúa la advertencia de bandera roja para embarcaciones menores y recomendó evitar la navegación debido al riesgo por el fuerte oleaje. Cualquier cambio o modificación en la prohibición de ingreso a las playas de Cartagena se comunicará a través de los canales oficiales del distrito, las autoridades y la alcaldía local.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las restricciones, mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y priorizar la seguridad frente a los efectos del mar de leva en la costa cartagenera.

