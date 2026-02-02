Camilo Romero respondió a Roy Barreras y pidió definir la consulta del Frente por la Vida: “La figura de portavoz único no existe”

Camilo Romero exige acuerdo inmediato en el Frente por la Vida y marca diferencias con Roy Barreras y habló de la importancia de Iván Cepeda en la consulta - crédito Montaje Infobae

La discusión interna en el Frente por la Vida, coalición que agrupa varios sectores progresistas en Colombia, adquirió un nuevo matiz tras las declaraciones de Camilo Romero, exgobernador de Nariño y candidato presidencial, quien expresó sus desacuerdos con Roy Barreras sobre el manejo y los tiempos de la consulta para elegir una candidatura única.

Romero enfatizó que “la unidad es la victoria” y que cualquier decisión debe tomarse de manera colectiva y antes del 6 de febrero, fecha límite para la inscripción de candidaturas.

La controversia surgió luego de que Barreras sugiriera que, en caso de que Iván Cepeda no pueda participar por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), la consulta se realizaría igual, y el acuerdo político podría postergarse hasta después del 8 de marzo, o incluso hasta la primera o segunda vuelta presidencial.

Romero desmintió que exista consenso sobre esa postura y rechazó la idea de un portavoz único en la consulta. “La figura de portavoz único no existe en esta consulta”, afirmó el exgobernador.

Según Romero, si el CNE impide la participación de Cepeda, la respuesta debe ser inmediata y acordada entre todos los candidatos, incluyendo al propio senador, para preservar la unidad del frente progresista.

“Lo correcto en caso de que Iván Cepeda no pueda participar es conversar de inmediato todos los precandidatos, incluyendo por supuesto el liderazgo de Iván, para lograr mantener la unidad que garantice el triunfo de la presidencia”, sostuvo Romero en su cuenta de X.

El precandidato remarcó que cualquier acuerdo no puede esperar al 8 de marzo de 2026 y debe producirse apenas se conozca la decisión del CNE.

En sus mensajes, Romero se refirió a las diferencias con Barreras, a quien reconoció como un actor insistente y explícito en la necesidad de unidad, pero con quien mantiene distancias en cuanto a historia, coherencia y esencia política.

“Roy ha manifestado que en la consulta tenemos diferencias. Y sí que las tenemos con él: de historia, de coherencia, de esencia política”, expresó Romero. Añadió que esas diferencias forman parte del ejercicio democrático y deben asumirse estratégicamente para enfrentar la contienda electoral.