La Corte Suprema reconoció permiso remunerado a los trabajadores por la muerte de sus mascotas: en qué casos aplica

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autoriza permisos remunerados por muerte de mascotas para trabajadores sindicalizados, si existe acuerdo interno o decisión del empleador - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia consolidó un precedente: los trabajadores sindicalizados pueden acceder a permisos remunerados tras la muerte de sus mascotas, siempre que exista un acuerdo interno o decisión del empleador.

Esta decisión refleja el cambio en la percepción social sobre los animales domésticos, a quienes muchos ya consideran integrantes del núcleo familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la legislación vigente no reconoce expresamente este derecho, el fallo judicial sienta bases que las empresas podrían seguir, en un país en el que el 67% de los hogares se identifica como familia multiespecie, según el Dane.

En su sentencia SL2375-2025, la Sala Laboral de la Corte Suprema respaldó un laudo arbitral entre la empresa AKT Motos y el sindicato Sintramotores, que permitía otorgar a los trabajadores un día de permiso remunerado ante el fallecimiento de una mascota.

El 67% de los hogares colombianos se identifica como familia multiespecie, reflejando la importancia de los animales domésticos en la vida cotidiana - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la cláusula inicial proponía tres días, en el acuerdo definitivo quedó fijado en un solo día laboral, siempre que la mascota estuviese registrada ante la empresa y se tratara de un animal doméstico, no silvestre ni de tenencia prohibida.

El tribunal subrayó que estos permisos constituyen un beneficio extralegal legítimo, mientras respeten la legalidad y respondan a la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal.

La decisión no modifica de modo directo el Código Sustantivo del Trabajo, pero abre la puerta para que empresas otorguen licencias por duelo animal, siempre que estén contempladas en acuerdos colectivos, reglamentos internos o por libre determinación del empleador.

La Corte fijó requisitos precisos para acceder a este beneficio: la mascota debe estar debidamente registrada ante la empresa, existir un vínculo afectivo demostrado, el animal no debe tener propósito comercial y se requiere un certificado veterinario que acredite el fallecimiento y una convivencia mínima de seis meses con el trabajador.

El caso encendió las alarmas sobre la salud mental y cómo afrontar la pérdida de un familiar - crédito Christin Klose/DPA

La normativa vigente, regulada por la Ley 1280 de 2009 y el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, contempla cinco días hábiles remunerados únicamente por el deceso de cónyuges o familiares cercanos, dejando fuera explícitamente a los animales de compañía.

Las entidades de salud deben brindar en estos casos asesoría psicológica a la familia, pero el vacío legal respecto a las mascotas ha motivado la iniciativa judicial y el debate político.

Simultáneamente a la sentencia, avanza en el Congreso un proyecto de ley impulsado por la representante Alexandra Vásquez Ochoa, del Pacto Histórico, que propone incorporar al artículo 57 una licencia remunerada de un día hábil por el fallecimiento de perros o gatos.

Un proyecto de ley, liderado por la representante Alexandra Vásquez Ochoa, busca incorporar una licencia remunerada ante el deceso de perros o gatos, con requisitos como convivencia mínima y vacunación completa - crédito @alexandravasoch/Instagram

Para el acceso a este derecho, se plantea un listado de condiciones: presentación de prueba veterinaria de la muerte, convivencia mínima de seis meses, que la licencia sólo se otorgue una vez por año fiscal y que el animal cuente con el esquema completo de vacunación. El proyecto superó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y sigue en trámite legislativo.

La Corte Suprema fundamentó su decisión recordando que los animales domésticos “ocupan un lugar primordial en la vida de sus cuidadores”, ejerciendo un impacto emocional relevante y generando vínculos de afecto profundos. El tribunal citó la evolución de la jurisprudencia constitucional colombiana, que reconoce a los animales como seres sintientes y concede legitimidad al duelo producido por su pérdida.

Al menos 4,4 millones de familias en Colombia incluyen animales en su núcleo familiar. El fallo de la Corte Suprema, dictado en Bogotá el 6 de noviembre de 2025, refuerza la tendencia jurídica y social de considerar a los animales de compañía como integrantes plenos del hogar.

El permiso, en la actualidad, sigue siendo un beneficio sujeto a negociación colectiva interna, no una obligación para la totalidad de empresas.

“Importa recordar que en la actualidad, entre las personas y los animales existe una relación de afecto (…) reconociendo a los animales domésticos como miembros importantes de sus hogares, de sus actividades y de su convivencia como relaciones naturales y cotidianas, en ejercicio de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar”, señala la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

La jurisprudencia enfatiza que negarse sistemáticamente a estos permisos puede resultar desproporcionado y desconectado de los principios de dignidad humana, salud mental y descanso emocional, en línea con el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes establecido en 2024.

El abogado y empresario Néstor Daniel García Colorado respaldó la decisión de la Corte Suprema de reconocer el permiso remunerado por la muerte de una mascota, señalando que este avance evidencia que la sociedad colombiana comienza a comprender el valor afectivo de los animales en los hogares. Destacó que, para millones de personas, los animales no son simples mascotas, sino miembros de la familia que brindan compañía y apoyo emocional. García Colorado subrayó que el dolor por la pérdida de un animal es genuino y que ignorarlo solo perpetúa entornos laborales menos humanos.

Como candidato al Senado, García Colorado celebró la decisión, pero advirtió que no resulta suficiente. Planteó que estos avances no deben depender solo de la voluntad de algunas empresas o de fallos judiciales aislados, sino que corresponde al Congreso transformar estos derechos en norma. Aseguró que, desde el Senado, trabajará para incluir el bienestar animal y los derechos de las familias multiespecie en la agenda legislativa.

García respaldó la noticia - crédito suministrada a Infobae