Gustavo Petro se refirió al cierre de hilandería de Fabricato en Colombia: “No hay fracaso económico”

Fabricato, una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de productos textiles en Colombia, anunció el cierre de su hilandería debido a una decisión que tomó el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que afecta a la industria.

Se trata de la expedición del Decreto 1184 del 8 de noviembre de 2025, a través del cual se estableció un “arancel cero” para 37 productos que son insumos o materia prima requerida para la elaboración de prendas de vestir, confecciones y zapatos. La medida aplica para los productos que no tienen registro de producción nacional y para los países que no carecen de un acuerdo comercial vigente con Colombia.

“Los sectores de confecciones y calzado no solo impulsan el empleo y los encadenamientos productivos, beneficiando principalmente a las micro y pequeñas empresas, sino que también son industrias con vocación exportadora. Buscamos una cancha equilibrada para que la industria nacional compita en mejores condiciones con la oferta de las importaciones”, explicó en su momento la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

Pese a que, según el Gobierno, la medida favorece la producción nacional, el presidente de Fabricato, Gustavo Lenis, aseguró que el resultado es completamente contrario. En conversación con Valora Analitik, aseguró que la decisión implica la pérdida de competitividad en el mercado.

“La eliminación de los aranceles ha sido malo para los fabricantes de hilos. Para nosotros es malo por la gente, porque nosotros cerramos la hilandería y quedan 180 personas sin trabajos porque a nosotros nos va a salir mejor importar que hacer los hilos. Pero desde el punto de vista industrial es una muy mala decisión porque el impacto en las prendas no llega a 1%”, precisó Lenis al medio de comunicación citado.

El director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, se pronunció al respecto, criticando directamente al Gobierno nacional por expedir el decreto. “Todo por el decreto de noviembre del Gobierno @petrogustavo, que elimina aranceles a importaciones de hilados y fibras de países sin TLC, mostrando su desprecio por los generadores de empleo”, aseveró.

La defensa del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos del director de la colectividad, defendiendo la decisión económica y comercial que tomó. De acuerdo con su explicación, el cierre de la hilandería anunciado por Fabricato no confirma un fracaso económico de su administración.

Por el contrario, indicó que mientras algunas actividades comerciales llegan a su final, otras surgen y brindan oportunidades de desarrollo y crecimiento para la ciudadanía.

“No hay fracaso económico, si se cierran actividades y se abren otras, si, gracias a eso, se abren con más empleo. Se cierra la producción de algunas telas, pero crece la de confecciones con decenas de miles de puestos de trabajo”, expuso el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aclaró que, ante el crecimiento del trabajo, se debe fijar la mirada en otro objetivo adicional: la producción de más algodón de alta calidad para mejorar la competitividad de Colombia en el mercado textil, garantizando la venta de prendas y textiles de mejor calidad.

Golpe a las exportaciones a Estados Unidos y Ecuador de Fabricato

La visión del presidente de Fabricato es distinta, teniendo en cuenta las afectaciones que se están evidenciando en su empresa. Afirmó que los resultados de la eliminación de los aranceles empeoran debido a que el precio del dólar bajó. En ese sentido, también dejarán de exportar a Estados Unidos.

“Cuando nosotros hablamos de acabar la hilandería también hablamos de no exportar a Estados Unidos porque la regla en el TLC es que el origen se cuenta desde el algodón, no desde la fibra, porque la fibra es importada”, detalló.

El mercado en Ecuador también supone un reto para la compañía, teniendo en cuenta que el Gobierno de ese país estableció aranceles del 30% que los afectan. “Ellos nos pusieron el 30 % de arancel y acá no se puso lo mismo, no quedó incluido entre los productos con los que respondió el Gobierno”, dijo.