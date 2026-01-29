Colombia

Álvaro Uribe dio espaldarazo a Paloma Valencia como candidata presidencial: “Ella tiene las cualidades que Colombia necesita”

El exmandatario resaltó las cualidades de la candidata presidencial por el Centro Democrático durante un evento con líderes y empresarios, y la posicionó como la opción del uribismo para enfrentar la crisis en el país

Expresidente Uribe oficializa respaldo a Paloma Valencia y marca el inicio de su campaña presidencial - crédito Colprensa

En un acto político realizado en el hotel San Martín de Popayán, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a mostrar su apoyo a la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático.

La reunión, organizada en uno de los recintos más exclusivos de la capital del Cauca, congregó a líderes del uribismo, empresarios y periodistas, quienes presenciaron el respaldo público del exmandatario hacia la aspirante que busca disputar la presidencia frente a los sectores de izquierda en Colombia.

Durante el evento, Uribe presentó a Valencia como la figura idónea para enfrentar la crisis actual. “En esta tierra grande de la patria, Paloma Valencia, presidenta, es un mensaje de afecto, ella tiene las cualidades que Colombia necesita ahora”, señaló.

El exmandatario destacó la determinación y la sensibilidad social de la senadora, afirmando que “es firme para aplicar seguridad, tiene corazón grande para resolver problemas sociales”.

Además, resaltó la visión de Valencia sobre el desarrollo regional: “Entiende que el Cauca necesita crear todas las condiciones para la empresa privada, el emprendimiento de los jóvenes, los grandes, pequeños y medianos comerciantes, para dar oportunidades”.

El acto, celebrado en su ciudad natal, también tuvo un significado simbólico, pues Popayán es reconocida tanto por ser cuna de figuras políticas tradicionales como por haber impulsado proyectos de izquierda, incluido el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.

Paloma Valencia, proveniente de una familia con fuerte influencia política en la región, agradeció el respaldo recibido. “Yo creo que sí vamos a poder, porque este ha sido un país de gente que resiste, que persiste, que quiere salir adelante”, manifestó.

La aspirante presidencial por el uribismo también subrayó la necesidad de que Colombia tome decisiones determinantes: “Llegan los momentos donde los colombianos tenemos que decidir si vamos a dejar que los pocos violentos nos tiren al abismo o si vamos a pensar en construir un futuro donde quepamos todos”.

