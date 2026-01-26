Colombia

Así despiden artistas y políticos colombianos al actor y productor Salvo Basile tras fallecer en Cartagena

El fallecimiento de Basile a los 85 años, tras padecer cáncer de estómago, ha conmocionado la vida social, cultural y política colombiana

Salvo Basile falleció este 26
Salvo Basile falleció este 26 de enero en Cartagena - crédito Ficci

El fallecimiento de Salvo Basile, el actor, director y productor colombo-italiano que marcó por décadas el panorama cultural de Cartagena y Colombia, generó una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento desde diferentes estamentos de la cultura y la política.

Margarita Díaz, directora General del Festival Internacional de Cine de Cartagena Ficci, del que Basile fue miembro durante 20 años, describió el impacto de la pérdida de Basile. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Salvo Basile, una figura esencial en la historia del Festival de Cine de Cartagena. Su visión y su compromiso con el cine dejaron una huella que sigue orientando nuestro trabajo”, afirmó Díaz.

Desde la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay compartió su mensaje en la red X: “El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y «donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas». Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”.

En el plano nacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se refirió a Basile en su cuenta de X, enfatizando su cercanía y su respaldo a políticas públicas para el cine colombiano: “Murió Salvo Basile, actor napolitano que amó a Cartagena. Siempre gratitud, ayudó a nuestra Ministra María Consuelo Araujo en la ley de promoción del cine nacional”.

Basile fue uno de los
Basile fue uno de los impulsores del cine colombiano en el mundo - crédito Ficci

Personalidades del mundo del entretenimiento como el actor Julio César Herrera, recordado por su papel en Betty La Fea, despidió a Basile en redes sociales: “La vida que es bien corta y uno que ni se da cuenta. Se ha ido Salvo Basile. Gracias, señor”, publicó en X.

