Colombia

Esta es la lista de productos ecuatorianos que pagarán un arancel del 30% para ingresar al mercado colombiano

La resolución incidirá en insumos clave de varias ramas económicas, incluyendo manufacturas, químicos, arroz, aceites, azúcar, calzado, materiales de empaque y bebidas alcohólicas

El transporte terrestre concentra el
El transporte terrestre concentra el 72 % del comercio bilateral entre Colombia y Ecuador, por lo que la imposición de aranceles del 30 % impactaría de forma directa a las cadenas logísticas- crédito (VisualsIA)

A partir del próximo primero de febrero, Colombia impondrá un arancel del 30% a una serie de productos ecuatorianos para su ingreso al mercado nacional, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Esta medida afecta a bienes de diversos sectores, incluidos alimentos, insumos industriales y manufacturas.

Entre los principales productos sujetos a la nueva tarifa se encuentran plátanos frescos y secos, así como el bocadillo de manzanito (Musa acuminata), ambos tradicionalmente exportados por Ecuador.

La lista de productos ecuatorianos
La lista de productos ecuatorianos que tendrá un arancel del 30% - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

En el rubro de alimentos procesados, la lista también incluye la panela y otros tipos de azúcar, tanto en bruto como refinados, y preparados a base de remolacha o caña.

El listado abarca, además, artículos industriales como barrenos integrales, útiles de roscar y taladrar de metales comunes para maquinaria y fresas de herramientas mecánicas. Estos insumos, fundamentales en actividades manufactureras y extractivas, deberán ahora competir con un costo adicional en el mercado colombiano.

En cuanto a productos agrícolas, figuran los frijoles secos, tanto comunes como silvestres, y diversas presentaciones de arroz, incluyendo arroz con cáscara, semiblanqueado y partido. También se encuentran incluidos aceites vegetales, como el de palma y girasol, además de sus fracciones refinadas.

El sector químico y de plásticos será afectado por el nuevo arancel en productos como insecticidas, fungicidas, desinfectantes y raticidas, así como placas, láminas y cintas de polietileno y vinilo. Este segmento abarca tanto insumos agrícolas como envases y materiales de empaque.

El Ministerio de Comercio anuncia
El Ministerio de Comercio anuncia la inclusión de alimentos, insumos industriales y manufacturas entre los bienes afectados - crédito Shutterstock

El comercio de neumáticos nuevos de caucho para automóviles, autobuses, camiones y aviones, así como el de papeles y cartones para acanalar, también experimentará el recargo arancelario. Asimismo, en la industria del calzado, serán gravados los calzados impermeables de caucho o plástico y aquellos con puntera metálica de protección.

La disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incorpora igualmente productos como sacos y bolsas de polipropileno, tubos soldados de acero y aluminio y tubos de aleaciones de aluminio. El listado oficial ratifica la inclusión de alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, además de bentonita, un mineral utilizado en procesos industriales.

Cancillería de Ecuador aplazó la reunión programada con Colombia

El 23 de enero de 2026, la Cancillería de Ecuador anunció que no podrá asistir a la reunión que el Gobierno colombiano había propuesto para tratar la crisis arancelaria entre ambos países, argumentando compromisos previos con una misión de seguridad extranjera.

A pesar de la ausencia, las autoridades ecuatorianas reiteraron su disposición a mantener el diálogo y propusieron realizar el encuentro bilateral la última semana de enero de 2026.

Y es que la canciller de ese país, Gabriela Sommerfeld, justificó el porqué de la medida de imponer aranceles a los productos colombianos en Ecuador, al señalar la necesidad de que el Estado colombiano refuerce su presencia en la frontera, con el objetivo de reducir el contrabando, fenómeno que ha sido vinculado a actos de violencia en territorio ecuatoriano.

Cancillería ecuatoriana anunció que no
Cancillería ecuatoriana anunció que no se presentará a la reunión agendada con Colombia, tras guerra arancelaria - crédito Ovidio González / Presidencia

Sommerfeld aclaró además que el nuevo gravamen impuesto por su país no constituye un arancel tradicional, sino una tasa de seguridad aplicada a las importaciones, enfatizando que este costo afecta principalmente a Ecuador y no es compartido con Colombia.

Según información oficial, las exportaciones de servicios de Colombia hacia Ecuador alcanzaron los 3.769 millones de dólares hasta noviembre de 2025, mientras que la exportación de bienes superó los 31.600 millones de dólares.

Colombia es el tercer mayor proveedor de productos para Ecuador, con el 7,3% de participación en el mercado ecuatoriano, detrás de China (22,4%) y Estados Unidos (27,6%).

Entre los principales productos colombianos exportados a Ecuador se encuentran energía eléctrica, medicamentos dosificados, insecticidas, raticidas y antirroedores, vehículos para transporte de mercancías, hilos y cables eléctricos, productos para el cabello, artículos de belleza y cuidado de la piel, azúcar de caña, aceites de petróleo y agentes de superficie orgánicos.

Otros rubros relevantes son el café, artículos plásticos para envasado y vehículos para turismo. El intercambio comercial también incluye manufacturas de cobre, tejidos de algodón o fibras artificiales y productos planos de hierro o acero.

