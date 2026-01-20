“Le diría a Juliana Guerrero que renuncie y que vaya a estudiar”, expresó Jennifer Pedraza al referirse a las nuevas pruebas sobre la compra de título universitario

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, confirmó que tiene la prueba para determinar que Juliana Guerrero pagó por su título universitario - crédito Colprensa

La representante a la Cámara de Colombia Jennifer Pedraza exigió públicamente al presidente Gustavo Petro la salida de Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, luego de presentar lo que calificó como la prueba reina sobre la supuesta compra del título universitario de Guerrero.

Según informó Pedraza, se conocieron facturas entregadas por la Fundación Universitaria San José a la Dian que, a su juicio, evidencian pagos realizados por Guerrero a la institución, presuntamente por la obtención irregular del diploma.

Durante su intervención en el programa El Debate, de Semana, Pedraza cuestionó el manejo del caso por parte del Ejecutivo y reclamó la intervención directa del presidente.

Según relató el medio, la congresista afirmó: “Yo le exijo a Petro que retire inmediatamente a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario, que dejen de nombrarla en cargos de dirección del Gobierno y que colaboren con la justicia para que de verdad esto no quede así”.

Incluso, dijo: “Yo creo que Juliana Guerrero es una persona corrupta (…) Parece que entre más escándalos sacamos, más el presidente Petro la atornilla“.

La revelación de pagos oficiales y certificaciones irregulares en la Fundación Universitaria San José evidencia fallas profundas en los mecanismos de validación de títulos, abriendo un debate sobre la solidez institucional en la educación universitaria - crédito captura de pantalla / X

La denuncia hecha por la representante bogotana se apoya en documentos oficiales que vincularían a Guerrero con una serie de pagos a la Fundación San José, hechos que las autoridades tendrán que verificar antes de determinar la existencia de un delito.

Pedraza insistió en que, de comprobarse la compra del título, Guerrero habría incurrido en la presentación de documentos falsos y otros posibles delitos.

El equipo de Pedraza detectó pagos realizados el 28 y el 29 de julio de 2025 por un total de 7.776.564 pesos, pese a que ambos títulos, de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, están fechados el 1 de julio de 2025.

Según la congresista, uno de estos pagos, por “derechos de grado”, fue cancelado antes de la matrícula, un procedimiento que consideró como “sin precedentes”.

Pedraza sostuvo que la irregularidad en el orden de los cobros y en la emisión de las facturas siembra dudas sobre la legitimidad de los títulos y que los pagos se habrían usado para “dar apariencia de legalidad” a los documentos.

Los registros de los pagos habrían figurado ante la Dian - crédito Dian

“Estamos hablando de varios delitos en uno solo y en Colombia no puede seguir haciendo carrera esa idea de la impunidad; nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, declaró la congresista, según citó el medio.

Pedraza destacó la reacción insuficiente del Gobierno actual frente a este tipo de escándalos, recordando que situaciones similares en administraciones anteriores provocaron protestas de los mismos sectores que hoy guardan silencio.

La representante puntualizó la necesidad de coherencia institucional: “Aquí lo que estamos defendiendo también es la coherencia de que si nos dolía que pasara antes, entonces hoy es igualmente grave y deberíamos estar alzando la voz con la misma contundencia”, manifestó en el espacio de Semana.

De la misma manera, Pedraza comentó que le sugiere a Juliana Guerrero “que renuncie y vaya a estudiar”.

La Fundación San José habría reportado pagos hechos por Guerrero a la Dian, antes de que se matriculara - crédito Fundación Universitaria San José

Pedraza afirmó que Juliana Guerrero tiene vínculos con funcionarios del Gobierno

De hecho, hay hipótesis sobre la permanencia de Guerrero en el Gobierno. La primera apunta a la posible cercanía personal entre Guerrero y altos funcionarios, incluido el presidente.

“Juliana Guerrero ha escalado muy rápidamente, tiene un nivel de cercanía especial y muy particular con la cúpula del Gobierno Nacional (…) El ministro de Educación no responde nada“, dijo Pedraza en la conversación.

A su vez, la segunda teoría sugiere que la protección podría derivarse de la propiedad de la Fundación San José por parte de Francisco Pareja, un político vinculado en el pasado con Armando Benedetti.

“Estoy seguro de que esto le ha servido a Pareja para tener una protección frente a cualquier tipo de intervención”, afirmó Pedraza.

Hasta la fecha de publicación de la denuncia, el Gobierno nacional no ha respondido a la solicitud formal de intervención sobre la Fundación San José ni ha emitido un pronunciamiento sobre la situación de Guerrero.