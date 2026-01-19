Colombia

Ciclista fue aplastado por una chiva rumbera en Cartagena: este fue el resultado de la prueba de alcoholemia

El conductor implicado quedó bajo custodia policial y las autoridades profundizan la investigación del hecho

El hecho sorprendió a aquelllos que toman frecuentemente estos transportes - crédito Cartagena Tours

Un ciclista identificado como Boris Eduardo Ramos, de 46 años, murió tras ser atropellado por un bus turístico tipo chiva rumbera en el barrio Getsemaní, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena. El accidente ocurrió el sábado 17 de enero de 2026 sobre las 2:50 p. m. en la calle Larga con la avenida del Pedregal.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, el conductor del bus fue identificado como Germán Chico Ríos, de 42 años y oriundo de Cartagena, que fue detenido en el lugar por la Policía Nacional y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las primeras verificaciones del suceso.

Entretanto, se confirmó que las autoridades realizaron la inspección técnica en el sitio y pusieron bajo custodia tanto el vehículo como la bicicleta implicados en el siniestro, con el fin de adelantar las respectivas investigaciones.

La situación tiene en alerta a los usuarios de este tipo de vehículos - crédito Colprensa

En cuanto a Chico Ríos, se confirmó que se le practicó la respectiva prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo en grado cero, el nivel más bajo permitido pero que sigue indicando presencia de alcohol en sangre, según la normatividad vigente.

Este detalle se sumó a la gravedad de la situación y motivó a la detención inmediata del conductor que, de inmediato, fue vinculado al proceso de investigación.

El bus turístico, conocido localmente como chiva rumbera, forma parte de la oferta tradicional para visitantes y realiza recorridos por zonas emblemáticas de Cartagena, por lo que es muy popular entre los turistas. Aunque en varias oportunidades, este tipo de transportes han desatado discusiones sobre la seguridad para los pasajeros y demás actores viales, además del consumo de alcohol por parte de los conductores.

Ante este panorama, la muerte del ciclista ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad vial en áreas de alta afluencia turística.

Tanto la Policía Nacional como el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) informaron que las investigaciones sobre las causas del accidente siguen en curso y se espera determinar las responsabilidades de los involucrados en este hecho fatal.

La ciudadanía pide un mayor control por parte de las autoridades - crédito Shutterstock

Debido a este nuevo caso, las autoridades insistieron en la importancia de respetar las normas de tránsito y reiteraron el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, recordando que la prudencia es clave para proteger la vida de aquellos que transitan por las calles de la ciudad.

Aparatoso accidente involucró a Transcaribe

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe arrolló el domingo 11 de enero de 2026 a un hombre y una mujer cerca de Patio Portal, en el sector La Cordialidad de Cartagena. El hecho ocurrió a la altura de dos moteles reconocidos, diagonal al Patio Portal y próximo al sector El Gallo.

Las versiones sobre el caso apuntan a que la imprudencia vial habría sido determinante. Habitantes de la zona expresaron su preocupación, señalando que es frecuente ver peatones cruzando por separadores con arbustos que reducen la visibilidad, además de la presencia de poca iluminación nocturna y vehículos que circulan a alta velocidad, factores que generan riesgos constantes y embotellamientos.

Esta situación afectó a los usuarios del sistema de transporte - crédito TransCaribe

Respecto a las víctimas, testigos indican que la mujer fue arrojada varios metros y quedó inconsciente, mientras que el hombre sufrió lesiones en piernas y abdomen. Supuestamente, las ruedas del bus le pasaron por encima, pero ni Transcaribe ni las autoridades locales han confirmado aún estos detalles.

Del mismo modo, se informó que el vehículo circulaba con pocos pasajeros en el momento del accidente y que no transitaban otros automotores en la vía. Usuarios insisten en la necesidad de respetar los carriles exclusivos para reducir este tipo de incidentes.

