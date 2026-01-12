Colombia

Resultados Super Astro Luna del último sorteo de hoy domingo 11 de enero de 2026

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Super Astro Luna dio a conocer los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este domingo 11 de enero de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Super Astro Luna

  • Fecha: domingo 11 de enero de 2026.
  • Número ganador: 9 0 7 9.
  • Signo ganador: Sagitario.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solamente se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astrocolombia-noticiascolombia-loteríasAstro LunaSuper Astro LunaNoticias

Más Noticias

Millonarios perdió frente a River Plate en su primer partido del año

El conjunto Embajador cayó por la mínima tras un gol de penal cobrado por Gonzalo Montiel, en un partido donde Diego Novoa se destacó con varias atajadas determinantes.

Millonarios perdió frente a River

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

El lateral izquierdo del equipo español, que hace parte del proceso del combinado patrio que participará en la Copa del Mundo del 2026, protagonizó un álgido incidente a las afueras del estadio Son Moix, tras la derrota de su escuadra como visitante ante el Rayo Vallecano en Madrid

Johan Mojica, jugador de la

Resultados Sinuano Día y Noche domingo 11 de enero, los números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Sinuano Día y Noche

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Los integrantes del grupo destacaron la amistad y admiración que sentían por el fallecido cantante

Las conmovedoras palabras de Los

María Fernanda Cabal le ‘haló las orejas’ al presidente al cuestionar sus alianzas de izquierda: “Lea bien Petro”

La senadora le aclaró al mandatario que sus críticas apuntaban su relación con los enemigos de Estados Unidos, como lo refleja su inclusión en la temida lista Clinton

María Fernanda Cabal le ‘haló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Las conmovedoras palabras de Los

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Conoce cuáles son las películas favoritas que se roban la atención del público en Prime Video Colombia

Jorge Barón recordó los inicios de Yeison Jiménez: “Le dimos la patadita de la buena suerte”

La industria de la música hará sentido homenaje a Yeison Jiménez: “Vamos a despedir al viejo como se merece”

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarradoras palabras tras la muerte del artista: “¿Qué voy a hacer sin ti?”

Deportes

Johan Mojica, jugador de la

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

EN VIVO | Millonarios vs. River Plate: Novoa ataja el penal y mantiene el 1-0 del partido

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

Junior se despide de bicampeón y deja las puertas abiertas: “No es un adiós, es un gracias eterno”

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo