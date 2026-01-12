Colombia

Alerta en Bolívar: falleció joven en Marialabaja y continúa la búsqueda de niño en el río Magdalena

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a ríos y embalses, sobre todo con menores

Guardar
La comunidad de Marialabaja lamenta
La comunidad de Marialabaja lamenta la muerte de un adolescente en el embalse de Playón - crédito X

El departamento de Bolívar enfrenta una jornada marcada por el dolor y la preocupación tras dos graves emergencias ocurridas el domingo 11 de enero de 2026 en cuerpos de agua, según informó El Heraldo.

En estos hechos, un adolescente falleció y un menor continúa desaparecido, generando alarma en diferentes comunidades de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer incidente tuvo lugar en el embalse de Playón, en el municipio de Marialabaja, cuando un joven de 16 años perdió la vida después de ingresar al agua, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas que le impidieron salir.

Pese a los intentos iniciales de los habitantes del sector por rescatarlo, fue necesaria la intervención de las autoridades y los organismos de socorro para recuperar el cuerpo y adelantar las investigaciones pertinentes. Este suceso ha impactado profundamente a los residentes de Marialabaja, quienes acompañan en el duelo a la familia afectada.

Imagen de archivo del río
Imagen de archivo del río Magdalena. Tragedia en Bolívar: un adolescente murió y un niño sigue desaparecido - crédito Colprensa

Horas después, otra emergencia se reportó en San Pablo, también en Bolívar. Un niño de aproximadamente 8 años desapareció tras sumergirse en el río Magdalena, frente al barrio San Pablito, en una playa fluvial muy concurrida del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, el menor estaba en compañía de una tía en el momento del hecho, aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

Desde entonces, organismos de socorro mantienen operativos de búsqueda, mientras familiares y allegados esperan noticias sobre el paradero del niño.

Las autoridades han solicitado la colaboración de pescadores y tripulantes de embarcaciones que circulan por el río Magdalena para alertar ante cualquier hallazgo o señal que pueda ayudar en la localización del menor.

Además, reiteraron la importancia de reforzar las medidas de vigilancia y precaución al ingresar a ríos, embalses y otros cuerpos de agua, especialmente con menores de edad, para prevenir nuevas tragedias.

Imagen de referencia. Consternación en
Imagen de referencia. Consternación en Bolívar por dos incidentes acuáticos que dejan una víctima fatal y un desaparecido - crédito AFP

Tragedias en el río Magdalena: dos muertes y un desaparecido en Bolívar encendieron las alarmas por falta de vigilancia

El río Magdalena, a su paso por Bolívar, ha sido escenario de varias tragedias en los primeros días de enero de 2026, desencadenando preocupación en la región.

Según reportes oficiales, al menos dos personas perdieron la vida y otra permanece desaparecida, lo que ha llevado a las autoridades y la población a exigir mayor vigilancia y prevención en los puntos críticos del afluente.

Entre los casos más recientes figura el de Zabdiel Martínez Ramos, un niño de seis años cuyo cuerpo fue hallado el 7 de enero de 2026, dos días después de caer accidentalmente al agua en el sector La Peña, corregimiento de Peñoncito, municipio de El Peñón.

Familiares, voluntarios y bomberos iniciaron la búsqueda del menor poco después del accidente, sin obtener resultados inmediatos. La angustia de los allegados se transformó en dolor tras la confirmación del hallazgo del pequeño.

Otra víctima fatal se identificó como José Armando Acosta de Hoyos, de 26 años, localizado en el muelle multimodal de Magangué el 6 de enero de 2026.

Testigos relataron que el joven se sumergió con la intención de nadar, pero no logró salir, posiblemente a causa de un calambre. Aunque intentaron auxiliarlo, los esfuerzos no bastaron y fue necesaria la intervención de los organismos de socorro para recuperar el cuerpo.

Una de las víctimas fue
Una de las víctimas fue un niño de 6 años - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Recomendaciones de las autoridades

Estos incidentes han generado alarma en la comunidad, que reclaman mayores controles en las áreas frecuentadas por bañistas.

Las autoridades, por su parte, recordaron la importancia de extremar precauciones al acercarse a cualquier cuerpo de agua. Recomendaron verificar si el sitio es apto para nadar y respetar las advertencias, evaluar la corriente y la profundidad antes de ingresar, no lanzarse de cabeza sin conocer el fondo y evitar el consumo de alcohol o drogas.

También insistieron en la importancia de supervisar a los niños, usar chaleco salvavidas, evitar áreas peligrosas y no nadar cerca de embarcaciones.

Por último, alertaron sobre la necesidad de salir del agua ante signos de agotamiento o calambres y de informar a alguien sobre la ubicación y el horario previsto para la actividad acuática.

Temas Relacionados

Menor desaparecido en río MagdalenaDesaparecido en río MagdalenaMurió en el río MagdalenaTragedia en BolívarRío Magdalena BolívarColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan video del momento exacto en el que cae la avioneta de Yeison Jiménez en Boyacá

Un registro audiovisual captado en una finca cercana logró documentar la aproximación y el posterior siniestro de la aeronave en la que viajaban el cantante y otras cinco personas el pasado 10 de enero, en cercanías al municipio de Paipa

Revelan video del momento exacto

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

Se acabó el receso judicial y vienen las primeras demandas contra varios decretos del Gobierno Petro: cuáles son

Durante el periodo de vacancia judicial, varias medidas como la declaratoria de emergencia económica y el incremento del salario mínimo generaron varias inconformidades en varios sectores del país

Se acabó el receso judicial

Juan Carlos Pinzón criticó a Gustavo Petro por situación diplomática con Estados Unidos: “Perrito faldero”

Desde la frontera entre Colombia y Venezuela, el candidato presidencial habló del régimen venezolano, vinculándolo con el narcotráfico

Juan Carlos Pinzón criticó a

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

El duelo como parte de los partidos amistosos llamados ‘Clásicos Sudamericanos’ terminó en victoria por la mínima diferencia para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo

Esta sería la razón por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Yeison Jiménez: amigo

Muerte de Yeison Jiménez: amigo del cantante de música popular reveló que la avioneta en la que viajaba presentaba fallas

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y detalles del último adiós

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Los ‘realities’ que se disputarán el ‘rating’ en Colombia: hora y dónde ver ‘La casa de los famosos’ y el ‘Desafío’

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

Preocupación para Néstor Lorenzo: Yerry Mina sufre nueva lesión y se suma a la lista de bajas en el inicio de 2026

Hugo Rodallega se quiebra en The Suso’s Show tras recibir homenaje con el reloj de su padre: “Esto sí no me lo esperaba”

Salida polémica y mensaje abierto: extécnico de Nacional no cierra la puerta a un regreso