Alerta en Bolívar: falleció joven en Marialabaja y continúa la búsqueda de niño en el río Magdalena

La comunidad de Marialabaja lamenta la muerte de un adolescente en el embalse de Playón - crédito X

El departamento de Bolívar enfrenta una jornada marcada por el dolor y la preocupación tras dos graves emergencias ocurridas el domingo 11 de enero de 2026 en cuerpos de agua, según informó El Heraldo.

En estos hechos, un adolescente falleció y un menor continúa desaparecido, generando alarma en diferentes comunidades de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer incidente tuvo lugar en el embalse de Playón, en el municipio de Marialabaja, cuando un joven de 16 años perdió la vida después de ingresar al agua, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas que le impidieron salir.

Pese a los intentos iniciales de los habitantes del sector por rescatarlo, fue necesaria la intervención de las autoridades y los organismos de socorro para recuperar el cuerpo y adelantar las investigaciones pertinentes. Este suceso ha impactado profundamente a los residentes de Marialabaja, quienes acompañan en el duelo a la familia afectada.

Imagen de archivo del río Magdalena. Tragedia en Bolívar: un adolescente murió y un niño sigue desaparecido - crédito Colprensa

Horas después, otra emergencia se reportó en San Pablo, también en Bolívar. Un niño de aproximadamente 8 años desapareció tras sumergirse en el río Magdalena, frente al barrio San Pablito, en una playa fluvial muy concurrida del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, el menor estaba en compañía de una tía en el momento del hecho, aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

Desde entonces, organismos de socorro mantienen operativos de búsqueda, mientras familiares y allegados esperan noticias sobre el paradero del niño.

Las autoridades han solicitado la colaboración de pescadores y tripulantes de embarcaciones que circulan por el río Magdalena para alertar ante cualquier hallazgo o señal que pueda ayudar en la localización del menor.

Además, reiteraron la importancia de reforzar las medidas de vigilancia y precaución al ingresar a ríos, embalses y otros cuerpos de agua, especialmente con menores de edad, para prevenir nuevas tragedias.

Imagen de referencia. Consternación en Bolívar por dos incidentes acuáticos que dejan una víctima fatal y un desaparecido - crédito AFP

Tragedias en el río Magdalena: dos muertes y un desaparecido en Bolívar encendieron las alarmas por falta de vigilancia

El río Magdalena, a su paso por Bolívar, ha sido escenario de varias tragedias en los primeros días de enero de 2026, desencadenando preocupación en la región.

Según reportes oficiales, al menos dos personas perdieron la vida y otra permanece desaparecida, lo que ha llevado a las autoridades y la población a exigir mayor vigilancia y prevención en los puntos críticos del afluente.

Entre los casos más recientes figura el de Zabdiel Martínez Ramos, un niño de seis años cuyo cuerpo fue hallado el 7 de enero de 2026, dos días después de caer accidentalmente al agua en el sector La Peña, corregimiento de Peñoncito, municipio de El Peñón.

Familiares, voluntarios y bomberos iniciaron la búsqueda del menor poco después del accidente, sin obtener resultados inmediatos. La angustia de los allegados se transformó en dolor tras la confirmación del hallazgo del pequeño.

Otra víctima fatal se identificó como José Armando Acosta de Hoyos, de 26 años, localizado en el muelle multimodal de Magangué el 6 de enero de 2026.

Testigos relataron que el joven se sumergió con la intención de nadar, pero no logró salir, posiblemente a causa de un calambre. Aunque intentaron auxiliarlo, los esfuerzos no bastaron y fue necesaria la intervención de los organismos de socorro para recuperar el cuerpo.

Una de las víctimas fue un niño de 6 años - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Recomendaciones de las autoridades

Estos incidentes han generado alarma en la comunidad, que reclaman mayores controles en las áreas frecuentadas por bañistas.

Las autoridades, por su parte, recordaron la importancia de extremar precauciones al acercarse a cualquier cuerpo de agua. Recomendaron verificar si el sitio es apto para nadar y respetar las advertencias, evaluar la corriente y la profundidad antes de ingresar, no lanzarse de cabeza sin conocer el fondo y evitar el consumo de alcohol o drogas.

También insistieron en la importancia de supervisar a los niños, usar chaleco salvavidas, evitar áreas peligrosas y no nadar cerca de embarcaciones.

Por último, alertaron sobre la necesidad de salir del agua ante signos de agotamiento o calambres y de informar a alguien sobre la ubicación y el horario previsto para la actividad acuática.