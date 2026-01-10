Colombia

Mafe Carrascal salió en defensa de Petro y Wilson Ruiz Orejuela le contestó: “Colombia necesita líderes serios”

La representante del Pacto Histórico defendió el enfoque diplomático de Petro y criticó la actitud de la oposición, señalando que rechazan cualquier decisión presidencial, incluso si promueve la justicia social

Mafe Carrascal y Wilson Ruiz
Mafe Carrascal y Wilson Ruiz Orejuela tuvieron agarrón en X - crédito Montaje Infobae

La reciente conversación entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump marcó un giro en la relación bilateral tras semanas de tensión y declaraciones cruzadas, en donde el mandatario americano dijo que Petro estaba “enfermo” y lo acusó de liderar el narcotráfico.

La llamada realizada el miércoles 7 de enero de 2025, centrada en la búsqueda de consensos diplomáticos y temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela, desató reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y sociales en Colombia, poniendo en evidencia la polarización sobre el manejo de la política exterior.

Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, cuestionó en X la actitud de los sectores opositores y de algunos medios frente a la gestión presidencial.

Absolutamente NADA le sirve a la oposición política y a la mediática. Si Petro habla duro y no se deja doblegar por un poder extranjero, entonces es un incendiario; pero si usa los canales diplomáticos para dirimir un conflicto, tampoco les gusta”, afirmó.

Mafe Carrascal se despachó contra
Mafe Carrascal se despachó contra la derecha política y sacó pecho por Gustavo Petro - crédito @MafeCarrascal

Carrascal señaló que el rechazo hacia las decisiones del mandatario responde a una animadversión por su estilo y su apuesta por gobernar “para las mayorías populares de este país, esas con las que no están dispuestos a hacer pactos para que haya justicia social en Colombia”.

Tras lo anterior, el exministro Wilson Ruiz Orejuela le contestó a Carrascal y celebró la resolución del conflicto por la vía diplomática, aunque lanzó una advertencia sobre la agenda bilateral.

“Se equivoca, nos alegra la solución por vías diplomáticas. Esperamos es que la conversación en Washington sea sobre cómo atacar la criminalidad y no de ‘Cien Años de Soledad’”, escribió en X.

Ruiz Orejuela subrayó la necesidad de que el diálogo entre ambos mandatarios se enfoque en temas concretos, especialmente la lucha contra la criminalidad, y no en discursos o referencias literarias.

Colombia necesita líderes serios, no gente con ínfulas de Mesías. Colombia se respeta”, remató.

La reacción de Mafe Carrascal refleja el respaldo a una diplomacia que privilegia el diálogo, mientras que la postura de Wilson Ruiz Orejuela evidencia la expectativa de acciones concretas y el escepticismo frente a posibles gestos simbólicos.

Wilson Ruiz Orejuela contestó a
Wilson Ruiz Orejuela contestó a la publicación de la representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal - crédito @WilsonRuizO

Esto dijo Donald Trump sobre Gustavo Petro y Colombia: “Ha sido muy hostil con nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó en una rueda de prensa los detalles de la reciente llamada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizada en un contexto de tensiones que pusieron en riesgo la estabilidad bilateral y despertaron temores sobre una posible intervención militar en Colombia.

Trump calificó el intercambio como “buena”, a pesar de los episodios previos de confrontación verbal entre ambos mandatarios.

Durante su intervención, el jefe de Estado estadounidense señaló que Petro “ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas”.

Trump añadió que el presidente colombiano también se refirió en términos desfavorables a otros líderes estadounidenses, como Joe Biden. Sin embargo, remarcó su disposición para superar diferencias y promover el diálogo.

“Ayer tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, afirmó el mandatario.

Trump expresó que ve con buenos ojos la posibilidad de un encuentro personal entre ambos en la Casa Blanca, resaltando que “vamos a tener una reunión con él”.

El presidente de Estados Unidos aseguró que tuvo una buena conversión con el presidente Petro - crédito Redes sociales/X

El presidente estadounidense recordó experiencias pasadas en las que logró reconciliarse con figuras con quienes existían desacuerdos significativos, sugiriendo un ánimo de distensión ante la coyuntura actual.

Por otro lado, Trump dedicó elogios a la sociedad colombiana y manifestó su interés por acercarse más a ese país.

El pueblo de Colombia es increíble. Marco lo sabría mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia”, comentó entre risas, haciendo referencia a un colaborador cercano.

El mandatario concluyó expresando su deseo de visitar Colombia próximamente y fortalecer los vínculos entre ambos países.

