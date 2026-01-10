Delcy Rodríguez habría dialogado con Petro sobre Colombia; denunció “agresión criminal” de EE. UU. contra Venezuela

La presidenta encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó conversaciones directas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de una serie de contactos internacionales realizados tras un operativo de Estados Unidos que calificó como una “agresión criminal”, según a Revista Semana.

De acuerdo con lo informado, Rodríguez sostuvo el viernes 9 de enero de 2026 conversaciones telefónicas con los presidentes de Brasil, Colombia y España, con el objetivo de exponer la posición del Gobierno venezolano frente a los hechos ocurridos el 3 de enero, fecha en la que, de acuerdo con la versión oficial venezolana, se produjo un bombardeo sobre Caracas y la posterior detención de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses.

En un comunicado difundido tras los contactos, Delcy Rodríguez señaló que el diálogo con Gustavo Petro se dio en “el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Gustavo Petro se reunirá con la vicepresidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

En ese mismo mensaje, destacó que Colombia hace parte de los países con los que Caracas busca mantener canales activos de comunicación política y diplomática.

La funcionaria reiteró que la postura de su gobierno frente a Estados Unidos se mantendrá en el plano diplomático, afirmando de manera textual:

“Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática”. Esta declaración fue realizada poco después de que anunciara la recepción de una comisión estadounidense y la exploración de un eventual restablecimiento de relaciones formales con Washington.

De acuerdo con Semana, en las conversaciones con Petro, Lula da Silva y Pedro Sánchez también se planteó la posibilidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, sustentada en el respeto a la soberanía de los Estados y en mecanismos de diálogo político. En el caso de Colombia, la comunicación se dio en medio de un contexto regional marcado por tensiones diplomáticas y por el interés del Gobierno colombiano en mantener canales abiertos con Caracas.

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Rodríguez expresó además agradecimientos explícitos a los presidentes de Brasil y España, por las posiciones asumidas frente a los hechos que, según el Ejecutivo venezolano, constituyen una violación del derecho internacional. Estas manifestaciones se sumaron a otros contactos diplomáticos que ha sostenido la presidenta interina en los últimos días.

En un segundo comunicado oficial, Delcy Rodríguez agradeció al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su “disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela”. Catar ha cumplido, según se recordó, un rol de mediador durante varios años en intercambios diplomáticos entre ambos países.

Tras los acontecimientos del 3 de enero, el Gobierno catarí reiteró su oferta de mediación e hizo un llamado público a “resolver las disputas a través del diálogo”, posición que fue respaldada por Caracas. Estos acercamientos se producen mientras continúan las reacciones internacionales frente a la situación política venezolana y sus implicaciones regionales.

El reporte de Semana también contextualiza las declaraciones de Rodríguez con pronunciamientos realizados desde Estados Unidos. Ese mismo 9 de enero, el presidente Donald Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con directivos de compañías petroleras para discutir el futuro del sector energético vinculado a Venezuela. En ese encuentro, Trump afirmó que hablar de estabilidad y democracia en Venezuela es “casi la misma cosa”.

Consultado sobre si prefería estabilidad o democracia en el país sudamericano, Trump respondió: “Quizás estamos hablando de la misma cosa. Para mí es casi lo mismo”, y añadió: “Con el tiempo será democracia”. Estas declaraciones se produjeron mientras su administración evalúa escenarios económicos y políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Durante la reunión, también se mencionó el interés del Gobierno estadounidense en el eventual retorno de grandes petroleras internacionales a Venezuela, país que nacionalizó sus recursos naturales en 1976.

Según se recordó, las condiciones de operación para estas empresas se endurecieron con la llegada del denominado socialismo bolivariano durante el mandato de Hugo Chávez.

PDVSA informó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de determinados volúmenes de petróleo. Foto: Reuters

En el ámbito regional, el presidente Gustavo Petro sostuvo conversaciones telefónicas con Lula da Silva, en las que expresó una “profunda preocupación por el uso de la fuerza” contra Venezuela. Estos intercambios se desarrollan mientras Colombia mantiene una posición activa en los escenarios diplomáticos relacionados con la crisis venezolana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en la misma reunión que su país espera una evolución en tres etapas en Venezuela: estabilidad económica, apertura política con liberación de presos y, finalmente, una transición política. Estas referencias fueron incluidas en el contexto informativo que rodea los pronunciamientos de Delcy Rodríguez y su diálogo con Colombia.