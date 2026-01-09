Valor de apertura del euro en Colombia este 9 de enero de EUR a COP

En la jornada de hoy el euro se negocia al comienzo de sesión a 4.318,54 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,33% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando finalizó con 4.304,30 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,39%, por ello en el último año acumula aún una disminución del 1,65%.

Respecto a días pasados, con este dato frena la racha plana que llevaba en las cuatro jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (15,62%), así que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.