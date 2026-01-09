JD Vance habla del futuro de la relación con Colombia tras llamada Trump-Petro y destaca cooperación regional

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se pronunció públicamente sobre el estado y las proyecciones de la relación bilateral con Colombia tras la reciente llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

En una rueda de prensa realizada el 8 de enero, el alto funcionario estadounidense abordó el diálogo entre ambos mandatarios y lo enmarcó dentro de una estrategia más amplia de interlocución con gobiernos de la región. La información fue dada a conocer por la Revista Semana.

Durante su intervención, Vance calificó la conversación presidencial como “muy productiva” y señaló que ese intercambio se inscribe en un proceso de comunicación constante entre Washington y distintos países del hemisferio.

Fotografía del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump. EFE/ @DapreCol

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, hizo referencia directa a Colombia como uno de los actores relevantes dentro de la agenda regional de Estados Unidos.

“Seguimos dialogando en todos los niveles de gobierno con varios de nuestros amigos en la región del Caribe”, aseguró Vance al referirse a las líneas de contacto que mantiene la administración Trump con gobiernos latinoamericanos. Aunque no se refirió de manera exclusiva a Colombia en esa frase, el pronunciamiento se produjo inmediatamente después de ser consultado por la llamada con Petro, lo que ubicó al país dentro de ese marco de interlocución.

El vicepresidente también se refirió a la operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, un hecho que, según explicó, tiene implicaciones directas para la estabilidad regional. Vance vinculó ese episodio con impactos en países vecinos, entre ellos Colombia, al señalar posibles efectos sobre dinámicas de seguridad y economías ilegales en América Latina.

“De hecho, creo que esta [operación de EE. UU. en Venezuela] es muy beneficiosa para la paz en el Caribe, porque al eliminar una importante fuente de ingresos de los cárteles ilegales… en realidad se le quita el poder a una de las principales fuerzas desestabilizadoras en América Latina y el Caribe”, afirmó el vicepresidente estadounidense. Esa valoración situó la acción en Venezuela como un factor que, desde la perspectiva de Washington, podría incidir en la región andina.

Las declaraciones de JD Vance se produjeron después de varios días de tensión discursiva entre los gobiernos de Trump y Petro.

En jornadas previas a la llamada, el mandatario estadounidense había lanzado señalamientos públicos contra su homólogo colombiano, lo que generó un ambiente de confrontación verbal. Sin embargo, tras el contacto directo entre ambos presidentes, se evidenció un cambio en el tono de los mensajes oficiales.

REUTERS/Kevin Lamarque

En ese contexto, figuras del Partido Republicano también hicieron referencia al diálogo. El senador Rand Paul aseguró que, al plantearle a Trump la posibilidad de conversar con Petro, el presidente estadounidense se mostró interesado en ese acercamiento. Posteriormente, tras la llamada, Trump expresó que había sido un “gran honor” hablar con el jefe de Estado colombiano, una frase que fue retomada por voceros de ambos gobiernos.

Desde la óptica de JD Vance, los acontecimientos recientes abren un escenario de intercambio político y diplomático en el que Colombia ocupa un lugar relevante, tanto por su posición geográfica como por su papel en asuntos de seguridad regional.

En su rueda de prensa, el vicepresidente estadounidense insistió en que la Casa Blanca mantiene una visión integral sobre América Latina, en la que se combinan temas de cooperación, lucha contra economías ilícitas y relaciones diplomáticas.

Según explicó Vance, la captura de Maduro podría tener efectos sobre organizaciones armadas que operan en países fronterizos, entre ellos Colombia, debido a presuntos vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico. En ese sentido, situó la relación con Bogotá dentro de una agenda más amplia de seguridad hemisférica, aunque sin detallar acciones específicas conjuntas.

El vicepresidente también se refirió a los contactos diplomáticos que se adelantan de cara a una eventual visita del presidente colombiano a Washington. Tanto Trump como Petro han mencionado públicamente la posibilidad de un encuentro en la Casa Blanca. Vance indicó que los diálogos se están canalizando a través de instancias diplomáticas, en coordinación con las cancillerías.

Sobre ese punto, se conocieron declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien señaló que los intercambios formales se darían entre los equipos diplomáticos de ambos países. En una entrevista radial concedida el 8 de enero, el diplomático afirmó que no existe ningún requerimiento judicial contra Gustavo Petro en territorio estadounidense, en referencia a versiones que habían circulado en días anteriores.