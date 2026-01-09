ELN se atribuyó el secuestro de cinco patrulleros en Norte de Santander

El general William Oswaldo Rincón anunció una recompensa de $200 millones por información que permita la liberación de los policías secuestrados en Catatumbo - crédito Policía Nacional

La tensión en la región del Catatumbo aumentó tras la confirmación del secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en El Tablazo, un sector del departamento de Norte de Santander, en horas de la madrugada del 6 de enero.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado oficial, que se conoció en la mañana del 9 de enero, se atribuyó la responsabilidad de este rapto: “Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron capturados por unidades del ELN, sobre la vía que conduce de Cúcuta a Tibú”.

Según la agrupación armada, los agentes interceptados el 6 de enero, a las 4:40 a. m., se desplazaban en un vehículo de servicio público.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En un comunicado dirigido al pueblo colombiano y publicado por el Frente de Guerra Nororiental del ELN, la organización confirmó la identidad de los uniformados: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Camillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Además, el grupo insurgente aseguró que “los cinco prisioneros se encuentran en buen estado de salud, se les brindará y garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad”.

En el mensaje del ELN se mencionó que los cuerpos policiales adscritos a la jurisdicción de Tibú “se han convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narcoparamilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado oficial, que se conoció en la mañana del 9 de enero, se atribuyó la responsabilidad de este rapto - crédito redes sociales/X

También señalaron que “los hace partícipes y cómplices del accionar criminal de los narco bandidos”.

El grupo armado añadió que en los próximos días revelará bajo qué condiciones podrían liberar a los patrulleros, aunque remarcaron que esta decisión dependerá de la presencia y acciones de las Fuerzas Militares del Estado colombiano en la zona. El comunicado concluyó con un lema que identifica a la organización: “¡Colombia... para los Trabajadores! ¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!”.

Noticia en desarrollo...